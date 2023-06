Pablo D. Escolar: «¿Votarías a un asesino para presidente del gobierno?»

Estamos sumergidos en un ambiente tal de ideologización que la mayoría de los hechos y costumbres que siempre fueron moralmente malos, la presión y manipulación política ha invertido este concepto y ahora son considerados buenos y deseables. Muchos ejemplos nos confirman esta aseveración, pero no puedo relatarlos todos y me limitaré a mencionar solamente algunos.

El derecho a la propiedad ya no existe y los okupas consiguen, además de la okupación, sancionar y castigar al propietario que intente recuperar su vivienda. La educación de los niños, ya no se le permite a los padres, pues serán unos “agentes” LGTBI los que, ejerciendo la pederastia, se encargarán de estimular la moral que consideren oportuna a tus hijos. La pena de muerte abolida desde que tenemos democracia, vuelve a campar sin obstáculos en niños por nacer y mayores que lo pidan impulsados por un estado grave de salud o abandono de los suyos y el Estado.

Pero es especialmente grave que matar a un niño antes de nacer (por tanto sin culpa de nada), es algo digno de instigación por parte de los políticos y de la sociedad que ha sido manipulada para que admita estos crímenes sin ningún freno ni oposición. El aborto es una matanza tan cruel como la de Herodes que no tiene justificación admisible alguna; y tan es así que el gobierno castiga al que intente evitarlo, aunque solo sea con una oración. ¡Que terrible tener unos mandatarios así!

Pero lo peor es que no tienen este criterio solamente los políticos de izquierda o ultraizquierda, los que sabemos que les importa un bledo el pueblo y sus valores y les preocupa más si matas a una rata que a un niño por nacer. Desgraciadamente también piensa así el PP, partido supuestamente de derechas y que debía preocuparse por los ciudadanos; ellos también celebran el aborto y la eutanasia, dejándonos casi huérfanos de políticos honestos que respeten la vida y al pueblo. Y digo “casi” ya que creo que queda un partido político (al que pretenden marginar los demás) que no desprecia la vida humana.

A la hora de votar, no mires solamente la economía, el alto nivel de paro que tenemos, la demagogia o el trampantojo del mitinero; considera también y sobre todo, a quienes dan valor a tu vida y la de los tuyos; no consientas que se restablezca la “pena de muerte”, y menos que te engañen diciendo que el aborto o la eutanasia es un derecho, cuando es una monstruosidad el delito que se comete. No es comprensible que personas rectas y honradas voten a quienes les importa un bledo la vida humana.

Pablo D. Escolar