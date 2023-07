Manuel del Rosal: «Pinocho Sánchez desatado»

“Si no es verdad no lo digas; si no es bueno no lo hagas” Marco Aurelio, emperador romano

La mentira podemos definirla como la afirmación que hace una persona siendo plenamente consciente de que dicha aseveración es falsa.

En España y desde siempre al mentiroso, deshonesto y falso se le ha llamado listo. Al honesto, honrado y cumplidor se le ha llamado tonto. Pedro Sánchez lo sabe y se ha lanzado en tromba, desatado a añadir mentiras en todas y cada una de sus apariciones televisivas para intentar tapar con las nuevas mentiras la lista de mentiras con las que ha gobernado durante estos años.

En el cuento original de Collodi, el hada con la que se encuentra Pinocho le dice a este: “Las mentiras, hijo mío, se reconocen en seguida porque suelen ser de dos clases: hay mentiras que tienen las piernas cortas, y mentiras que tienen la nariz larga. La tuya, por lo que veo, es de las que tienen la nariz larga”

En el caso de Pedro Sánchez, caso único en la historia de los mentirosos, sus mentiras abarcan las dos clases de mentiras: las de nariz larga y las de piernas cortas.

Si alguien cree que Pinocho era solamente un mentiroso compulsivo, se equivoca. Pinocho era, además de mentiroso un tipo lleno de maldad. malicia, falta de empatía, egoísta, poco fiable, bribón, cobarde. Hemos de recordar que, nada más nacido a la vida por su padre Geppetto, le abandonó inmisericorde. Casi nadie sabe que Pinocho fue ahorcado por el gato y la zorra en venganza por haberles engañado con las monedas de oro. Así, cualquier persona que sea comparada con Pinocho, no es comparada tan solo por sus mentiras, también por sus maldades.

Pedro Sánchez, ese nuevo Pinocho corregido y aumentado, ante las perspectivas poco halagüeñas de las encuestas, ha decidió aparecer desatado en todas las cadenas televisivas con el único objetivo de limpiar su imagen de Pinocho compulsivo. Y allí va como puta por rastrojo empleando una técnica más vieja que el hilo negro: intentar sostener las antiguas mentiras con nuevas mentiras añadidas Este prodigio de mentiras y embelecos llamado Pinocho Sánchez intenta embaucar de nuevo a los ciudadanos desde sus patológicas mentiras muestras de un trastorno de la personalidad de manual psiquiátrico. Al fin y al cabo, él intenta, a través del embeleco, la mentira y la falta de escrúpulos, hacer creer a los ciudadanos que todo es causado por una derecha cerril y tramontana alejada de las nuevas normas de gobierno amparadas en la mentira, en la falsedad y en la hipocresía. Y en eso está Pinocho Sánchez. Pero ¿en qué estamos los ciudadanos?

El 23J cercana la medianoche sabremos si los españoles hemos apostado de nuevo por la mentira, la manipulación, el embeleco al que nos ha tenido sometidos este Pinocho Sánchez que, no lo duden, volver a pactar con Mefistófeles si le sirve para mantenerse en el poder, Y les recuerdo lo dicho al inicio de mi artículo: “En España y desde siempre al mentiroso, deshonesto y falso se le ha llamado listo. Al honesto, honrado y cumplidor se le ha llamado tonto” Y si esta máxima se aplica a como los ciudadanos vamos a votar – recordemos que los que votamos somos españoles que hemos creado esa máxima – lo más probable es que el Pinocho Sánchez nos gobierne otros cuatro años a punta de mentiras y sin escrúpulos.

Si, por lo contrario, los españoles apreciamos la verdad y votamos por ella, Pinocho Sánchez terminará como el Pinocho del cuento: ahorcado no por un gato y una zorra, sino por sus propias mentiras.

MAROGA