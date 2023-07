Pablo D. Escolar: «¿Votarías al mayor embustero del Reino para presidente del gobierno?»

Dimite el ministro de defensa alemán, Karl Theodor zu Guttenberg, al ser descubierto que plagió su tesis doctoral. El ministro de trabajo del gobierno de Merkel, Franz Josef Jung, dimite por mentir. El ministro francés de Macron, Alain Griset, dimite por mentir. El ministro británico Chris Huhne, dimite por mentir sobre una multa de tráfico. Y así podía pasarme un buen rato detallando políticos en el poder que, al ser descubiertos con una mentira, tuvieron que dimitir. La mentira es una de las causas principales de la pérdida de confianza de los ciudadanos hacia sus gobernantes. Nuestro presidente del gobierno dice que no ha mentido nunca, solamente cambia de opinión. ¡Qué afortunados somos! Si hubiera mentido alguna vez, seguro que habría dimitido.

Pese a la opinión que tiene sobre sus propias mentiras, me veo obligado a expresar lo más significativo del discurrir de Pedro Sánchez (Fray Mentiras, o como le llama Luis del Val, Pedro I el mentiroso) por el Palacio de la Moncloa que desposeyó, con la complicidad de lo peor de la política, a un presidente sencillo y honesto como Mariano Rajoy, mediante una indecente moción de censura.

Comenzó su andadura siendo descubierto de haber plagiado su tesis doctoral, algo que él negaba de forma insistente; mentía una y otra vez sobre este hecho. Mintió todas las veces que afirmaba que no gobernaría con Podemos ya que eso no le dejaría dormir, pues Podemos le llevaría a las cartillas de racionamiento, recortes de libertades, etc. Mintió cuando repitió hasta cinco veces y dijo que lo haría hasta veinte, que no pactaría con Bildu. Mintió cuando aseguraba que no habría indultos para ningún político y hemos visto como sí los hubo y ha legislado para reducir las penas por los delitos de sedición y rebelión. Mintió cuando aseguraba que traería de vuelta a Puigdemont a la justicia española. Mintió cuando afirmaba que ningún violador se vería beneficiado por la ley del “solo sí es sí”. Para blanquear a ETA y a Otegui afirma que ETA es el pasado y Franco y el 11M son el presente. Podía pasarme mucho tiempo describiendo sus inacabables mentiras.

Afirma Ignacio Camacho que no es que Sánchez mienta, es que nunca dice la verdad y yo añado, ¿hay algo de verdad en los datos del paro? (sobre todo con el truco de los fijos discontinuos), ¿hay algo de verdad en los datos económicos? (que nos tienen arruinados a muchos españoles). Dice el refrán: “la mentira gana bazas, pero la verdad gana el juego”. ¿Tiene méritos suficientes Sánchez para dimitir, o le hacen falta más?

Sería un disparate votar a una persona de esta calaña.

Pablo D. Escolar