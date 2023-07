Victor Entrialgo De Castro: «Poner a los políticos y a las televisiones en su sitio»

Había apagado las instituciones hace tiempo pero acongojado por las encuestas okupó las televisiones y organizó las más ridículas auto entrevistas que imaginarse puedan. Igual que Nerón el psicópata pero con Falcon en lugar de cuádrigas.

Despues de un par de intentos, la gente se puso a zapear y empezó a pasar de telediarios, cotorroshows y demás rendijas por donde los comisarios invaden la intimidad y acaparan toda la vida social retroalimentándose. Y comenzó a preferir películas de verano que le distrajeran de tanta basura.

Desde entonces la sociedad española, cada vez más pobre e indolente, usa el mando a distancia intentando defenderse de la presión de sus «servidores públicos» y la burda manipulación que está sufriendo, aunque ya sabe a quien quiere expulsar de la Moncloa el 23 de julio, porque el que vota a Sanchez debe saber, entre otras cosas, que está votando a ETA y aprobando que el terrorismo sirva para fines políticos.

Durante el fin de semana, los gallinazos se meten por los balcones de la Moncloa, destrozan a picotazos las mallas de alambre de las ventanas y remueven con sus alas el tiempo estancado en el interior, y en la madrugada del lunes la ciudad despierta de su letargo de siglos con una tibia y tierna brisa de muerto político como Sanchez, que parece como si caminara colgado de la etiqueta de su chaqueta, que le queda henchida por detrás, no de grandeza, sino de podrida altanería pardilla.

Lo que España necesita es aire y sociedad. Volver a las cosas, mejorar ella, echar a todo estos «burócratas de las ideologías» y poner a los políticos y a los medios en su sitio. La retroalimentación de televisiones y políticos es uno de los mayores peligros de nuestra democracia, porque hace girar todo en torno a un personal que distorsiona los hechos para respaldar una teoría, cuando son ellos los que deben girar en torno a los problemas ciudadanos. ¿A qué espera Guardiola para irse? Valencia, Baleares, Extremadura… ¿Tanto cuesta reparar en que lo primero es echar al tirano y que, apartando a los individuos inadecuados, ése es el camino para revertir cinco años de oprobio?

Hace ya mucho tiempo que el pueblo quiere echarle. En realidad no le ha querido nunca. Llegó en «olor» de falsedad apoyado en un golpe de estado y en las afirmaciones de jueces políticos insertas como hechos probados en sus resoluciones a sabiendas de su falsedad declarada por el Tribunal Supremo.

Ha prolongado luego su tiranía sabedor de que más de que más de media España está en contra y la otra media no a favor, gracias a un sistema político que permite perseverar en el engaño y permanecer en el poder durante cinco años sin mecanismos de auténtico control y un sistema electoral que, para dar solución a la rica diversidad de la Nación, permite poner en riesgo su unidad dejándola en manos de un petimêtre que se ofrece para dividirla en lugar de integrarla.

Cinco años de oprobio de «una tiranía obscena» que ha mentido hasta la saciedad y que despues de invadir las instituciones invade ahora las televisiones que, en su parte mala, son el opio del pueblo.

En el «planeta de los nimios», los ministros-felpudo, con artrosis de aplaudir y cómplices en el intento de cambio de civilización a base de propaganda y reales decretos, rien las gracias al tirano que, con su sonrisa de hiena, trata de engañar a los dispuestos y servir de paso a todos los muchos que en España sacan provecho de un poder, no limitado, sino débil.

A diferencia del patriarca de Márquez, el tirano Sanchez no escudriña la penumbra de los ojos de los demás tratando de adivinar lo que no le dicen. Él no ve nada ni a nadie. Pero el pueblo tiene al menos el voto, el aire y su mando a distancia para poner las peliculas de verano sin mensaje subliminal que le distraigan de tanta basura.

España necesita aire y sociedad, volver a las cosas, a sus proyectos, a sus negocios, a sus afanes y, libres de las cuitas ridículas de sus políticos, echar a «los burócratas de las ideologías» y poner a los políticos y a los medios en su sitio.

Victor Entrialgo de Castro