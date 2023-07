Francisco Iglesias Carreño: «España (la Nación de) al “23´J”»

Parece ser, al paso que van los días y hasta los acontecimientos, más que indudable y puede ya que hasta incluso afirmativo, que en la próxima jornada del (`día´) “24´J”, todos [¡sean interesados o no!], sin cábalas algunas, ni tampoco meandros posibilísticos y/o alambinqueados, ni hasta otroras encuestas paliativas (-_- de las que hoy aproximan siempre más, pero -.- y con los clientes en vilo -.- menos que mañana -_-), atinadamente acertarémos, nos referimos a todos los ciudadanos [¡y hasta los electores!] españoles, en el resultado final de la previa votación del ya, y entonces pretérito, fausto/jornada/xuntanza del “23´J”, pues acontece, y no es vano ni tampoco valadie, que no hay cosa mejor que diagnosticar, ¡y hasta pronosticar si tercia!, a síntoma/situación/coyuntura y/o especie de toro pasado.

Hasta los muy entendidos,`que habeilos haylos´, y por todos los lugares (¡el ya te lo decía yo!, de cada barra de bar y/o mesa de cafetería y hasta solana de reagosto jubilar [-.- donde a todos los gobiernos, de cualquier signo, se le dan ya hechos los Decretos y Leyes, y a precio de saldo -.-]), saben que, en lo de las elecciones ( y puede que igualmente en otras cosas de la vida), se debe arropar uno de precautorias hojas de calendario, adobadas de paciencia y, a ser posible y en siéndolo, de forma incluso cachazuda, esperar a que, haya por el horizonte, ahora tan concurrido (¡y con tanto ambiente!), tras las tronas de arreciada lluvia [-.- entre los unos y los otros, y todo un maremagnum del tráfico circulatorio de los infinitos lobby´s (¿ y de lo nuestro qué?)], escampe algo y se despeje el cotarro, para ver en tal magma integral ( que no solo es solo social y político, ni escuetamente económico, si no variopinto y hasta atiende a las temáticas religiosas y otras más) con plausible criterio opinar, cómo y por donde aclaréa y vemos otra vez, renovadamente desde nuestro vigía/sillón, la reposición del mismo film aquel de `lo que el viento se llevó´.

Todo el “23´J”, así es sí así parece, es un encastado toro, en línea entre miura y victorino, al que hay que echarle bemoles para, y de salida, darle una larga cambiada, y hacer como que se le para un tanto y hasta cuanto se le domina domina (lo de templar y mandar no está ni para los entendidos), cuando anda, pleno de energía, más que suelto y juguetón, y a la menor te enfila, o te da un testarazo, que no una coz, o un empellón que te estruja los bofes. Por ello mejor esperar, caso de poder, al “24´J”, cuando ya han pasado las afiladas astas del morlaco y se roza, con elegante y estilada suavidad, el lomo peludo del cuadrupedo, para terminar, en florilegio de adorno, con una suave y grácil palmadita sobre los cuartos traseros, o sea “el decir” sobre un hornado resultado ya palpable, tangible, hecho y concreto, alejado de los malos entendidos y hasta de las preferencias de todo tipo y/o interés u acaso pelaje.

La cuestión estriba ahora, y en la circunstancialidad presente, con la canícula pegándole en firme [-.- factor que será ostensiblemente medible del 7-7-2023 {con “los San Fermín(es)” en campaña y las matutinas carreras, por Mercaderes y La Estafeta (pautadas secuencial y cronológicamente por la TV), a pulso acelerado } al propio “23´J” -.-], que aunque ya asoma, por las tan aireadas direcciones previas [-.- leánse conteos de las elecciones municipales/autonómicas, que han impactado -.-], que es un tanto ¡o puede que un mucho!, ampliamente vectorizada por las mass media, es en este su ocasional albur, por su propia dinámica, atribuladamente cambiante.

Tal es asi y lo es, ¡y a cada paso!, por momentos, dadas las selectas (con obvia ausencia de las demás candidaturas) y `exclusivistas peregrinaciones´ a los muy recentralizados medios de comunicación [-.- ¿tenemos que poner que a todos los medios de comunicación?, ¿ tenemos que poner que las otras candidaturas “han quedado a dos velas”?, ¿qué tipo de democracia es esta de unos si y otros no?,… -.-], el que se pueda posibilitar de alguna forma, en algún modo así como en la cuestión, ¡importante cuestión!, en alguna medida, unas someras indicaciones, apenas pinceladas sueltas, para el completo trasunto del “23´J”.

Desde que se iniciaron, por perentorio exhorto lanzado de `la gobernanza de la centralidad´ (que nos hizo pedir, ¡a todos los españoles!, lo que ya, ¡y en forma atrevidamente contumaz!, esos otros instalados acordaron, lo que precisamente `ellos sí querían´), los procesos electorales democráticos, aquellos de la (in)transición [-.- que, en atención a algunas fuentes, se adscriben y/o presumen encuadrar en un espacio temporalizado, e idealizado por varios, de la `Edad Contemporánea de España´-.-], que se sitúa entre el sistema/régimen/dictadura del ciudadano español/general/ Franco Bahamonde Salgado Araujo y Pardo de Andrade [D. Francisco Paulino Hermenegildo Teodulo], que tras su fallecimiento el 19-11-1975, pasó a ser dirigido (desde el 22-11-1975) por el ciudadano español/de la Casa Real Española/, que ya era Príncipe de España, De Borbón y Borbón-Dos Sicilias Battenberg y Orleans [D. Juan Carlos Alfonso Víctor María], desde un posicionamiento tirando a pre-monárquico, para alcanzar, tras múltiples avatares (de todo tipo y condición), el que se pudiera esperanzadamente (así se relataban los entresijos de la ponencia constituyente) llegar al `referéndum constitucional´ del 6-12-1978, que plasmó la vigente Constitución Española. Siendo tal referéndum un acto de soberanía de la Nación Española.

Los ciudadanos españoles, de aquel entonces [1971-1977], que habitaban en las oficiales 50 provincias españolas atribuidas a las `sí y también´ oficiales quince regiones españolas (todas ellas constitucionales con la “CE´1931”), por su propia interacción y deambular ocupacional vieron, desde su observación cotidiana, como la legislatura de las Cortes Españolas que comenzó el 11-11-1971 [-.- del pasado sistema/régimen/dictadura que pereclitó el 19-11-1975 -.-] transcurrió hasta el día 30-6-1977 [-.- ya con, BOE por medio, tras ocasional referéndum (miércoles 15-12-1976), en consiguiente acto de la soberanía de la Nación Española, la autoproclamada “Ley para la Reforma Política” en vigor y la monarquía española ejerciente -.-], dando paso, tras las elecciones generales del día 15-6-1977, a una `nueva conformación parlamentaria´ [-.- con cargos electos y designados -.-] en la carrera de San Jerónimo y en la calle Bailén (a la lado de la Plaza de la Marina Española). En tales elecciones también se mostro una acto de soberanía de la Nación Española.

En aquellos momentos de la legislatura 1971-1977, y por aplicación del la LOE nº1/1967 de 10-1-1967, el Presidente del Gobierno del Reino de España, tenía un mandato/designación (por el Art.14-II de la predicha norma), de cinco años de duración que irían, desde el plano de vista teórico, desde el 3-7-1976 hasta el 3-7-1981 y que, por ende, albergaría las motivaciones y situaciones, en la fechas correspondientes que se fueron suscitando en tales y tan específicos momentos y que tanto tenían que ver con el vectorizado avanzamiento político hacia una estructura/organización estatal más propia de un sistema democrático.

No debemos olvidar que ya, en este tiempo pretérito, la propia LOE precitada habla, en su Título III de: “El Gobierno de la Nación”, en el Art. Primero de “comunidad nacional” y en el Art. Segundo de la “soberanía nacional” y lo hacen con anterioridad de 11 años de la “CE´1978”. La tal LOE fue votada en referéndum (de la data del 14-12-1966) y su convocatoria fue instada por el JDE-D 2930/1966, de 23-11-1966, por el que se convoca a referéndum “de la Nación” (Artículo primero.—Se somete a referéndum “de la Nación”), que enumeramos, sin otras particularidades, a la sola existencia previa de la Nación Española (donde los ciudadanos españoles residían en en sus quince regiones españolas con sus, en aquel entonces, más de cincuenta provincias).

En esa tal y tan concreta “Legislatura que va del 1971 al 1977” (que son seis años de la vida pública española, con los ciudadanos españoles en sus 50 provincias y por sus quince regiones españolas), son muchos, y muy abundantes, los autores (investigadores, eruditos, ensayistas, cronificadores, relatores, …) que han incidido en ella, haciéndolo desde las más variadas posiciones y abundando en las más versátiles líneas de encuadramiento y/o ideologización, dando todo un sinfín de argumentaciones, consideraciones, postulaciones e indicaciones que, y dicho sea de paso, se leen con gran avidez y enriquecen todas aquellas circunstancias (fueran originarias del albur o de la intencionalidad) por las que hemos venido transitando, cuasi mancomunadamente y mal que bien, los ciudadanos españoles.

La posición de la Nación Española en la legislatura de 1971 a 1977, nos constituye atractivamente, en gran imantada observancia, una línea de acercamiento hacia todo lo que, desde nuestra posición lectora ciudadana no profesionalizada que dejamos expuesta de antemano, tendría que ser, en forma que estimamos presumible, “el gozne u observable” sobre el que debiera girar `el esencial completo todo español´ en tal, ¡y tan fijada!, temporalización de la Edad Contemporánea de España, donde una fase parece que concluye y otra fase parece que comienza.

Descripción antecedente que, y ello sin hacer, en modo alguno, decaimiento de otras situaciones, también de importancia extraordinaria, como podrían ser otras referencias que son igualmente equi-importantes como: el Estado de Derecho, la propia forma de Estado, el ejercicio de los derechos humanos, la re-instauración de la Monarquía Española, la administración, la defensa, la energía, la banca, la trazabilidad de los derechos anteriores adquiridos (tanto singulares [individuales] como grupales [regiones españolas]), el asociacionismo, el sindicalismo, la cuestión religiosa, los ejercicios profesionales,las culturas regionales, los intereses transatlánticos, la guerra fría, el Magreb, el mercado común europeo, etc.

La existencia de la Nación Española en la legislatura entre 1971 y 1977, nos debe mover a todos, ¡ y aquí !, a su consideración y estimación en la explicitación, desde un enfoque en el que, de forma que asumimos como obligada, contemos a priori de entrada, ¡y de forma directa!, con sus componentes, o sea: todos y cada uno de los ciudadanos españoles, y lo hagamos por encima de cualquier otra referencialidad o servidumbre, de la índole que sea, resaltando sobremanera, ¡casi enfáticamente!, en la medida que podamos y con los argumentos instrumentales que manejemos cada uno (que no tienen porque ser clónicos), el cómo vamos/caminamos/dinamizamos desde el posicionamiento situacional pretérito, de acoplamiento en la postura silente, y se van recobrando entonadamente el pulso cívico y el vigor social, hacia una explayación conformada, ¡y completamente activa!, que es la propia de los comportamientos democráticos de nuestros entornos convivenciales.

La Nación Española entre 1971 y 1977, no puede situarse en un constructor o entelequia que, en forma programada, se va a configurar a forma imperativa y manera subrogada de un artificio ex-novo y sí, ¡y por el contrario!, en algo que está hecho y solidificado y es `actuante motor´, que insufla dinamicidad, en la medida que se posibilitan y adecuan sus sinergias operativas.Tal debe ser así, desde nuestra posición no profesional y sostenido criterio, que consideramos que en esos seis años que estamos aludiendo, la Nación Española [-.- todos los ciudadanos españoles con sus respectivas `adscripciones convivenciales de raigambre´, donde están las esencias hispánicas de nuestra nacionalidad, en las quince regionalidades españolas -.-], procura adecuarse, en una más que evidente,¡y hasta ostensible!, entrelazada progresión gradualizada, hacia otros posicionamientos, más interactivos y directos, que configuren su ser [-.- el ser de la Nación Española -.-] y su estar [-.- el estar de la Nación Española -.-].

A veces se nos pasan involuntariamente, en las lecturas que hacemos, una serie de cosas y asuntos, tal vez matices, que puede, al ser leídos a la carrera y con la mediatez que damos ahora a la interpretación aplicativa de todo -.- tal que ya puede considerarse como una antesala de la `IA´ -.-, que real y verdaderamente tengan más importancia y trascendencia, es una opinión particular que aquí apuntamos, de lo que pudiera parecer. Es por ello, ¡ y con ello!, que el volver hacia atrás, sobre lo que fueron nuestros anteriores pasos, no es algo que nunca sea hacer algo demás y si antes, y al contrario, nos proporcione alguna que otra satisfacción sobrevenida.

La Ley Para la Reforma Política que es muy escueta, con cinco artículos y tres disposiciones transitorias, por el Real Decreto 2635/1976, de 24 de noviembre, se somete a Referéndum de “la Nación” ( de una Nación Española hecha ya, donde están las quince regiones españolas), y tal hecho lo debemos valorar, con la argumentación e importancia que tal situación presenta. Es más que obvio que el sujeto político “la Nación” [Española] ya está en tal instante/momento/situación, ¡y lo está como presente!, el día 24-11-1976. Pero aquí nos encontramos, y recordemos desde donde políticamente se venía, con la impronta de una novedad que no solo es muy importante, cual es que “la Nación” es “sujeto máximo decisorio”, es que es, por sí misma, también es determinativa. La Nación Española en el referéndum hace un acto de soberanía.

No debemos dejar sin comentario, en nuestro parecer cívico, que en la “LPRP”, en su Art. 2-3, se cita expresamente sobre las territorializaciones [-.- que eran las quince regiones españolas y sus 50 atribuidas provincias-.-], en lo concerniente a la designación de los senadores de nombramiento real [que fueron 45] y que fue sometida referéndum mediante la aplicación del RD. 2636/1976, de 19 de noviembre, por el que se regula el procedimiento para la aplicación de la Ley de Referéndum [-.- que ya en sus Art. 18. Uno. dice: ”La votación será secreta y se ejercerá por medio de papeleta ajustada a modelo oficial, que contendrá impreso el texto de la consulta a la Nación”-.-]. Lo cual predicho nos sitúa ya en la consideración sobre “la Nación”[Española], y lo hace a fecha de 19-11-1976.

La anterior `situación silente´ de la (nuestra) Nación Española deja aparcado tal staff para pasar a ser, de forma explícita y expresión contundente, total y completamente soberana e igualmente, así mismo, enteramente libre, por ende, plenamente decisoria del porvenir y además, ¡ y a mayores!, enmarcadora de su proyección y se fija su voluntaria actuación, de sus miembros constituyentes, para el día 15-12-1976, donde todos y cada uno de los ciudadanos españoles, adscritos a sus entornos convivenciales (de sus municipios, comarcas naturales, provincias y regiones), en aquellos que ostentan la mayoría de edad, podrán participar, por su `propia condición española´, de nacencia y/o residencia, votacionalmente en el proceso.

Resulta igualmente instructivo, así nos parece, traer aquí, el que en la legislatura entre 1971 y 1977, se produjeron las elecciones generales del año 1977, siendo la convocatoria de las mismas efectuada por el RD 679/1977, de 15 de abril, que tuvo como antesala previa el RD-L 20/1977, de 18 de marzo, sobre Normas Electorales { sic. “ la organización de la democracia que exige hacer [del] sufragio el instrumento de libre opción entre alternativas políticas concurrentes en términos de igualdad” }.

Tales anteriores disposiciones gravitan sobre el espacio electoral de `todo el territorio español ́[-.- cubierto por el espacio geográfico físico que es atribuido a las quince regione españolas, más la extensionalidad emigrante de las mismas-.-] , donde, en la segunda, en su preámbulo, ya se indica que: “ el funcionamiento por regla general de la provincia como circunscripción electoral”, y la primera disposición se atiene a la segunda, donde se especifica, en su Capítulo II Distritos y Secciones electorales, Art. 19, la distribución provincial numérica de los Diputados y Senadores [-.- para constituir un Congreso de trescientos cincuenta Diputados y elegir doscientos siete Senadores -.-]. Las elecciones generales son actos donde está presente la soberanía de la Nación Española.

La (auto)llamada Legislatura Constituyente (13/07/1977 – 22/03/1979; con una duración de 618 días), fue la que siguió, en el orden cronológico, a la Legislatura 1971-1977 [con una duración de 2058 días], pero es que, y como dato sugerente, en esta se efectúa el acuerdo comercial con Suiza de 9-4-1974 [-.- Acuerdo sobre la protección de indicaciones de procedencia, denominaciones de origen y otras similares. Protocolo Fecha: 9-4-1974. En vigor: 10-3- 1976 B.O.E.: 17-3-1976-.-], el cual dispone, en su Art. 2, la estimación nominativa de todas y cada una de las regiones españolas (en número de 15) y sus provincias, que vienen explicitadas en su anexo en la disposición sexta, que impone, desde su regularización, en seguimiento normativo, a la legislatura (auto)constituyente con una oficial enmarcación, en España [`la Nación de´], sobre las quince regiones españolas y sus correspondientes provincias.

Tenemos que la referencia votacional en España, para las elecciones generales y referéndums se adscribe a la situación conceptual de `la representación, en tanto y cuanto soberanía, de la Nación Española´, estando la misma: (1ª) ya construida con antelación y (2ª) conformada por todos y cada uno de los ciudadanos españoles ( como sujetos políticos actuantes) que están alojados, y convivencialmente adscritos, en sus quince regiones españolas, las cuales, a lo largo del proceso histórico se encuentran incluidas, desde su promulgación, dentro de la propia Nación Española ( y ligadas a los actos donde se proclama la soberanía de la misma), situación que, aunque viniendo de lejos, se hace explícita en el propio articulado de la Constitución Española que, aprobada en la data del día 6-12-1978, comenzó a ser vigente el 29-12-1978.

Todos los Pueblos Españoles (véase Preámbulo de la CE´1978), están dentro de la Nación Española (sujeto político soberano), integrada (véase Art 2 de la CE´1978) por todas y cada una de sus (quince) regionalidades.

Ese enlace entre la Nación Española y la integrada composición territorializada española (de las quince regionalidades españolas), que sí existía en la legislatura entre 1971 y 1977, navega en la siguiente legislatura, desde los predios y marcos anteriores, ya que aparece, de forma reiterativa, como articuladamente unido y asumido, así parece, a las expresiones de y sobre la soberanía nacional, como expresión máxima de la misma.

Si tenemos que tanto los referéndums como las convocatorias de las elecciones generales, son expresiones manifestacionales de la Nación Española, donde está ejerce su soberania [ y la transmite a sus electos en las propias EEGG], para que quede representada en las Cortes Españolas, todas aquellas indicaciones y/o atribuciones, de todo tipo y situación, que nos atraigan hacia las tales y tan concretas convocatorias,deben ser objeto de nuestra [ la de todos los ciudadanos españoles en todas y cada una de nuestras quince regiones españolas] atención general y particular, y en orden a todos los asuntos, consideraciones y categorizaciones de todo tipo y especie.

Queremos volver sobre algo que indicamos casi al principio, cuando hablamos de las primeras elecciones generales [las predemocraticas], donde poníamos aquello que estaba en su normativa propedeutica y decía: ”que de libre opción entre alternativas políticas concurrentes en términos de igualdad”.

Después de una primera situación con 1.156 listas presentadas, tras las intervenciones de las distintas juntas electorales, en atención al cumplimiento dela normativa vigente, parece que la situación se ha plasmado en 1.090 listas,a las cuales, tanto de forma teórica como práctica, les tendría que ser de aplicación, lo siguiente:(1º) tanto de que son libre opción,(2º) como que son igualmente alternativas políticas concurrentes y (3º) aquello, que no debiera de sorprendernos, que sean todas ellas tratadas en términos de igualdad.

No en vano, y tras lo expuesto, con la temática de “España (la Nación de) al 23´J”, estamos hablando, así es si así nos parece, de asuntos de la soberanía nacional española, en los cuales todos y cada uno de los españoles debemos ser iguales, de forma práctica y efectiva, y no quedar, por ninguna causa estentórea, en otros estadios diferenciables.

Los votos que obtenga cada una de las candidaturas [“España (la Nación de) al 23´J”], en todas y cada una de las circunscripciones electorales, establecidas en las quince regionalidades españolas, son electoralmente operativos, como lo son los que se asignen al voto en blanco y a las abstenciones, ya que todo el conjunto electoral, desde nuestra opinión particular y sostenido criterio, es en sí misma, además de una expresión sobre las opciones políticas litigantes en la campaña electoral, una expresión de la propia soberanía nacional española.

Tal igualdad cívica, sujeta mancomunadamente, en el codo con codo de cada ciudadano español, uno tras otro, el que la soberanía de la Nación Española esté incólume.

Debemos volver a releer nuestras lecturas de ogaño, no solo para sacarles un nuevo regusto a las mismas, también para aprender, en lo que podamos y alcancemos, sobre ese pasado de un tiempo tan interactivo que hemos vivido, las experiencias de todo tipo y cuestión que hemos tenido y el hacer, como desde siempre, un sano ejercicio de la memoria, del entendimiento y de la voluntad.

La “España (la Nación de) al 23´J” está ahora en el candelero de la actualidad, todos los ciudadanos españoles, ¡y a buen seguro!, estamos para que dentro de cualquier resultado que aparezca a esta elecciones generales las prosigan otras muchas.