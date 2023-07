Juan Pérez de Mungía: «RTVE Espantosa»

La anterior feminista de salón, Rosa María Mateo, ya describió la naturaleza de RTVE. Ahora, en un articulo periodística, su seguidora Elena Sánchez, intenta justificar su indigna situación laboral. Excusatio non petita, acusatio manifesta. Elena Sánchez, una sanchista en la poltrona de RTVE, viene a decir que su alegal posición debe resolverse a raiz del veredicto de las urnas. Entretanto sirve a su señor. Quien por dignidad profesional debería haberse abstenido de okupar un puesto que no le corresponde, se apropia del mismo para repartir los dividendos de una empresa caótica, sumida en el despilfarro y manifiestamente maniquea en el tratamiento de la información y los contenidos. Y se dice «newtral» como la Ana Pastor de la Secta.

Ya sabemos gracias a sus sicarios que Petro Sánchez es el mejor, el más «caliente», el mejor que sirve a los intereses de la destrucción, y que el socialismo es la mejor ideología dentro de los filo-comunistas de la compota de su gobierno: Las cacicadas de Doña Elena no dejan lugar a ninguna duda, solo se ha dedicado a privilegiar a las empresas y doudenos agradecidos del sanchismo, del secesionismo, del nacionalismo y de cualquier «ismo» que tenga cierta semejanza con ese socialismo de pacotilla que a diferencia del que procedía se ha corrompido con su transversalidad, su transparencia y transgeneralidad. Elena es la Tezanos de la tele. Es el tipo de socialismo trans a que nos tiene acostumbrados Sánchez, y luego, con personajes tan siniestros como Javier Fortes y su corifeo de tertulianos se extraña que nadie confíe en la objetividad de la televisión pública, cuyo único propósito es su instinto de supervivencia y vivir de la mamandurria. La primera ley del próximo gobierno debiera ser extinguir esta corporación.

Sánchez es capaz de vender a su madre. Lo mismo le da pactar con terroristas o blanquear a torturadores que repartir privilegios fiscales y cárceles con los recogenueces del PNV, los mismos que entierran a los trabajadores bajo una montaña de basura. Es igual hablar con un Aragonés, paradójicamente catalán, que con una esfinge de vicepresidenta de Comisiones. Igual da tener a una iletrada Montero en su gobierno que una médico Montero que nunca sirvió a su teórica causa. Luz y taquígrafos haría falta de su gestión en la Junta de Andalucía no vaya a ser la tapadera de Griñán.

Todo vale en el universo Bolaños y dentro del mismo gira como un derviche su ínclita sirvienta Elena Sánchez que mantiene el sesgo propagandístico, intentando arañar votos para que el adulador de la guerra civil saque rédito político cambiando huesos de lugar. Todo vale, porque es el precio y no el valor lo que importa. Bolaños es el inefable sicario que ejecuta las órdenes al servicio del usurpador, como aquel que fuera Ricardo III. Gritará aquello de mi reino por un caballo.

Sobre estos mimbres se entreteje el vestido que hilvanan las parcas. Todos los ovillos del poder están al servicio exclusivo de un Don Nadie y dentro del canasto encontramos las televisión púbica, que perdió la «ele» por emasculación ortográfica. Se dice que RTVE es una empresa, pero en realidad es un vivero sindical, una expresión del lobby LGTBQI+, un semillero ideológico nutrido por más de cinco sindicatos, con una afiliación que ronda el 40%, un caso único en España, porque en definitiva son estos, los liberados, los que reparten empleo, pluses, traslados, prebendas, conciliaciones, puestos, liberaciones, dietas y lo que se tercie. Son organizaciones sindicales que pretenden monopolizar las decisiones empresariales de RTVE, pero igualmente la empresa es una organización política que busca compartir los mismos intereses sindicales para repartirse las soldadas del poder, las migajas del expolio fiscal. Una corporación dedicada al saqueo que practica el Gobierno que la financia. Poco se diferencian los integrantes de «Wagner» de los propósitos de los directivos y sindicalistas, algunos de ellos, y son varios, que llevan más de 16 años viviendo de la manduca de La Moncloa. No se necesita mucho esfuerzo para tirar del hilo de los negocios del consorte de Elena y de otros amigos y conocidos de La Moncloa, de Zapatero y del baloncesto político, la cancha de La Moncloa.

No hay que ser excesivamente listo para observar el «mamoneo» para el reparto del empleo mediante contratos de prácticas que favorecen de forma desmedida a familiares o amigos en la selección de personal, al margen del principio de mérito y capacidad. Es el corporativismo endogámico, que rechaza la incorporación de miembros ajenos a la propia institución. Ahí están las oposiciones convocadas para ilustrarlo. Los jefes sean políticos o sindicales colocan a sus hijos con contratos temporales y tras un periodo logran que estos contratos disfruten de las ventajas de los empleados indefinidos. Se da el caso de convocatorias de empleo amañadas que rayan en lo inconstitucional exigiendo a las personas que optan a una plaza en un concurso oposición, requisitos inasumibles por cualquier letrado justo.

Todo huele a molicie, simulación y despilfarro, y el cambio de gobierno al que se refiere Doña Elena y al que se opone el Mr. Proper de La Moncloa no va a significar gran cosa porque para cambiar RTVE, lo primero que habría que hacer es cerrarla, como ya se hizo con Telemadrid y aún así puede que salga sapo el nuevo batracio.

Para tener una empresa audiovisual adaptada a los tiempos que corren y proyectada sobre el futuro habría que redefinir nítidamente sus objetivos. La televisión es un vestigio de la comunicación del siglo XIX que nada aporta al desarrollo del país y menos al humano. Son los contenidos, es la interación, es el valor añadido, es su capacidad para promover la educación y la cultura, la economía y la sociedad, pero todo eso ¿Cómo se hace?.

Lo primero y principal consiste en que el parlamento saque sus sucias manos de la caja de RTVE, que el presidente sea un profesional que pueda ejercer el cargo sobre un proyecto definido, al menos durante seis años, a caballo de legislaturas políticas y al margen de las mismas. Y que rinda cuentas. Que el concurso de méritos, que proporcione el líder adecuado para tal fin, se respete, porque ya hubo un intento que en realidad devino en una farsa, en la que prevalecieron los menos aptos frente a los más capaces. Así se escriben las peores obras del teatro político.

Poco se puede hacer en un país en el que existen más televisiones que habitantes y cada una con una visión localista. La televisión española debe ser en español, no tiene sentido la desconcexión lingüística de Cataluña, Euskadi y Galicia, un despropósito que cuesta un riñón y que no permite el intercambio fluido de contenidos. Adicionalmente habría que ver si es realmente necesaria la segmentación de la FORTA e igualmente determinar la extensión de la television por internet como única vía de transmisión, liberando el espacio hertziano para otros usos.

El mundo no es el que era. La televisión no debe adaptarse, tiene que ser transformada en una plataforma que integre todas las áreas sociales, que gestione la comunicación social haciendo posible al acceso a información puntera, de calidad y actualidad. O ser extinguida. Se necesita más ciencia y menos opinión, más debate y menos tertulia, menos charlatanes y telerealidad. Se necesita imaginar y no sabemos, si Feijoó llega a La Moncloa, si será capaz de transformar este agujero sin fondo. Quizás le falte la valentía que es rasgo que caracteriza al PPsoe. En todo caso, quiten a Doña Elena. De las peores, la peor! Flaco favor hacen al prestigio de la mujer los personajes que hemos sufrido, Cafarell, Rosa María Mateos y ahora Elena Sánchez, el género no es garantía de sabiduría. Cuando van a reconocer que la clase social es mas relevante que el género. Las mujeres son tan responsables del latrocinio como los hombres y a los ejemplos nos remitimos.