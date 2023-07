A la memoria del gran economista y dinamizador cultural Alfonso Carbajo Isla

Por medio de Internet y por casualidad me acabo de enterar que, el 2 de junio 2023, el gran economista y dinamizador cultural, natural de Vigo (Galicia-España), Alfonso Carbajo Isla, ha muerto, a los 84 años, en Pozuelo de Alarcón (Comunidad Autónoma madrileña-España), donde vivía con su esposa, la compostelana Malena Agrasar y su hijo Alfonso Carbajo Agrasar, experto en el mercado de arte, y a los que acompaño en el sentimiento.

Tuve la gran suerte de conocer a Alfonso Carbajo, cuando el gran catedrático de derecho mercantil y decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de Santiago de Compostela (Galicia-España), Luís Suárez-Llanos Gómez, a principios de los años 70 y aplicando lo que se viene haciendo en las mejores universidades, centros de investigación, etc., fichó, contrató, para este centro compostelano, a varios profesores-investigadores del mejor nivel y, entre ellos, al profesor de teoría económica, Alfonso Carbajo, economista procedente de la Universidad Complutense de Madrid, del departamento del prestigioso catedrático de teoría económica de la Universidad Complutense de Madrid, Luís Angel Rojo, que también fue Técnico Comercial del Estado y Gobernador del Banco de España.

Alfonso Carbajo, con una prestigiosa beca Fulbright, había ampliado estudios de economía en la prestigiosa Universidad de Chicago (Estados Unidos), la que tiene mas Premios Nobel de economía. Alfonso Carbajo se inscribió en la corriente liberal y en la que, hasta el final de sus días, no dejo de dar la batalla con el rigor y la brillantez que le caracterizaban.

En marzo 2022, a los 83 años, Alfonso Carbajo publicaba en el diario digital independiente, “The Objective”: 04 marzo 2022, “El BCE (Banco Central Europeo) en un dilema, España en el precipicio”. Recordemos su publicación en FUNCAS/Fundación de las Cajas de Ahorros, en marzo 2012 y en homenaje al gran Premio Nobel de Economía, Milton Friedman, el gran maestro de economía liberal de la Universidad de Chicago, de la famosa “Escuela de Chicago” en economía; Alfonso Carbajo: “Recordando a Milton Friedman (1912-2006)”.

Conocí a Alfonso Carbajo, primero, cuando fui estudiante de la Licenciatura de Economía en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de Santiago de Compostela y, a continuación, profesor ayudante de sociología de dicho centro, donde me hice muy amigo suyo.

Alfonso Carbajo, posteriormente y tras ser profesor de teoría económica de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de Santiago de Compostela, volvió a Madrid e hizo la prestigiosa y dura oposición de Técnico Comercial del Estado, y, como tal, trabajó para el Ministerio de Asuntos Exteriores del Gobierno de España como: Consejero Jefe en la “Oficina económica y comercial de España” en Canadá, Australia y Tokio; Subdirector General de Financiación Exterior; y Presidente de la “Agencia Española de Cooperación Internacional/AECl” con rango de Subsecretario, siendo el Secretario de Estado de Cooperación Internacional, Inocencio Arias, con el que colaboró activamente.

Demos cuenta, no de forma exhaustiva, de publicaciones de Alfonso Carbajo:

Libros: Arthur B. Treadway, Alfonso Carbajo Isla, Jimena García-Pardo, García Lorenzana, Efectos sobre la economía española de una devaluación de la peseta, Ed. Fundación Ramón Areces, 1978; Meghnad Desai, traductores, Dolores Lavalle Cobo y Alfonso Carbajo Isla, Lecciones de teoría económica marxista, Ed. Siglo XXI España, 1977; libro coordinado por Alfonso Carbajo: Teoría y política de privatizaciones: su contribución a la modernización económica. Análisis del caso español, Fundación SEPI/Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, 2004; colaboración en obras colectivas, Alfonso Carbajo Isla, “Se puede racionalizar el funcionamiento del sistema de Haciendas Territoriales”, en Como reformar las Administraciones Territoriales, Ed. Circulo de Empresarios, 2011; Alfonso Carbajo Isla, “Remedios a la recesión, riesgos para el crecimiento”, en España-Europa: distintas alternativas para el crecimiento, Ed. Círculo de Empresarios, 2003; Alfonso Carbajo Isla, “Estabilidad sin pactos: el ejemplo de Estados Unidos” en Pactos de Estabilidad y crecimiento: alternativos e implicaciones, Ed. Círculo de Empresarios, 25 años de contribución al debate socioeconómico 1977-2002, 2002; Alberto Meixide Vecino, Coordinador, Homenaje a Manuel Guitián, Ed. Fundación Caixa Galicia, La Coruña, 2001 (Alfonso Carbajo escribe, en este libro colectivo, un trabajo sobre la vida y obra de este gran economista español de La Coruña, 1939, Madrid, 2000, que también hizo la carrera de Derecho, que tuvo una beca Fulbright en la Universidad de Indiana-Estados Unidos, hizo el doctorado en la Universidad de Chicago bajo la dirección de Robert Mundell que posteriormente sería Premio Nobel de Economía, entró como economista en el Fondo Monetario Internacional, donde llegó a ocupar altos cargos, etc.).

Artículos: “Presupuestos de la Unión Europea”, en Cuadernos de Información Económica, núm. 231, 2012; “Daniel Litle Mafadden, Premio Nobel de Economía 2000”, en Cuadernos de Información Económica, núm. 231, 2012; “La historia de los remedios al sobreendeudamiento público”, en Cuadernos de Información Económica, núm. 230, 2012; “Robert. E. Lucas Jr., Premio Nobel de Economía 1955”, en Cuadernos de Información Económica, núm. 230, 2012; “El mito de la perdida de soberanía nacional frente a las multinacionales extranjeras implantadas en el territorio: Repsol, Real Eléctrica de España”, en Cuadernos de Información Económica, núm. 229, 2012; “El programa de crecimiento de François Hollande” en Cuadernos de Información Económica, núm. 228, 2012; “El reforzamiento del marco de estabilidad de la Unión Europea”, en Cuadernos de Información Económica, núm. 227, 2012; el citado “Recordando a Milton Friedman (1912-2006)”, en Cuadernos de Información Económica, núm. 226, 2012; “¿Ajuste o crecimiento?”, en Cuadernos de Información Económica, núm. 225, 2011; “Italia: la crónica de una crisis aplazada”, en Cuadernos de Información Económica, núm. 224, 2011; “Thomas Sargent y Christopher Sims obtienen el Premio Nobel de Economía 2011”, en Cuadernos de Información Económica, núm. 224, 2011; “El rescate de Portugal” en Cuadernos de Información Económica, núm. 223, 2011; “American Economic Review cumple cien años, núm. 221, 2011; “Las raíces sociales de la crisis financiera” en Revista de Libros, núm. 178, 2011; “Irlanda: ascensión y colapso” en Cuadernos de Información Económica, núm. 219, 2010; “La economía de Portugal ante la crisis” en Cuadernos de Información Económica, núm. 218, 2010; “De Rambouillet a Toronto y Muskoka: el G8 y el G20”, en Cuadernos de Información Económica, núm. 217, 2010; “¿Es la crisis financiera de Grecia una crisis del euro?”, en Cuadernos de Información Económica, núm. 215, 2010; “Europa en este trance” en Cuadernos de Información Económica, núm. 214, 2010; “Paul Anthony Samuelson (15 mayo 1915-13 diciembre 2009)” en Cuadernos de Información Económica, núm. 213, 2009; “Se merece el Banco Mundial a Paul Wolfowitz?”, en Cuadernos de Información Económica, núm. 185, 2005; “Se puede aprender a enseñar”, en Cuadernos de Información Económica, núm. 184, 2004; “El informe Camdessus”, en Cuadernos de Información Económica, núm. 183, 2004; “El Consejo de Copenhague” en Cuadernos de Información Económica, núm. 182, 2004; “Crecimiento, flexibilidad y destrucción creadora”, Libro marrón, Círculo de Empresarios, nº 1, 2004 (ejemplar dedicado a “Europa-Estados Unidos: flexibilidad, crecimiento y bienestar”); “El plan fiscal del presidente Bush”, en Cuadernos de Información Económica, núm. 172, 2003; “Remedios a la recesión, riesgos para el crecimiento”, Libro marrón, Círculo de Empresarios, Nº 1, 2003 (ejemplar dedicado a “España-Europa: distintas alternativas para el crecimiento”); “Estabilidad sin pactos: el ejemplo de Estados Unidos”, Libro marrón, Círculo de Empresarios, Nº 1, 2002 (ejemplar dedicado a “Pactos de estabilidad y crecimiento: alternativas e implicaciones”); “Los efectos del euro”, en Revista de Libros, Nº 71, 2002; “Situación y perspectivas de la economía internacional”, en Perspectivas del sistema financiero, Nº 69, 2000 (ejemplar dedicado a “Globalización: problemas económicos y financieros”); “España y la cooperación en los 90”, en El Ciervo: revista mensual de pensamiento y cultura, Nº 494, 1992; “Las dimensiones del comercio intraindustrial en la economía española”, en Información Comercial Español/ICE. Revista de Economía, Nº 604, 1983 (ejemplar dedicado a VII Congreso Mundial de Economía); “Introducción y semblanza de Harry G. Jonhson”, en Económicas y Empresariales de la Universidad Nacional a Distancia, Nº 8, 1978; “Hicks y los ‘monetarismos’”, en Cuadernos Económicos de Información Comercial Española, Nº 2, 1977; “Notas sobre el ‘Margin Buying’”, en Información Comercial Española/ICE. Revista de Economía, Nº 518, 1976. Buena parte de estos trabajos de Alfonso Carbajo Isla se pueden consultar libremente por Internet.

Alfonso Carbajo publicó, también, diferentes trabajos, reseñas en las publicaciones citadas, The Objective, Revista de Libros y, también, en la revista Actualidad Económica.

Alfonso Carbajo fue uno de los principales animadores de la que denominé “Escuela Sanrroqueña de Socioeconomía Vital”; escuela informal que tenía su base en la rua/calle San Roque, 11, 1º, Santiago de Compostela, donde vivía, junto a los profesores, de Estructura Económica del departamento de Estructura Económica de la Universidad Complutense de Madrid, dirigido por el prestigioso catedrático Juan Velarde Fuerte, Juan Muñoz García, el prestigioso autor del famoso libro “El poder de la banca en España” (posteriormente se haría catedrático universitario de Estructura Económica/Economía aplicada de la Universidad Complutense de Madrid) y Arthur B. Treadway, doctor en la Universidad de Chicago en 1967 y profesor en la Universidad de Northwestern (Evanston y Chicago, Illinois, Estados Unidos) y que vino por primera vez a España en 1970, financiado por el programa Fullbright para impartir un curso sobre Optimización dinámica en la Universidad Complutense de Madrid y, posteriormente, se quedó en España.

Estos prestigiosos profesores, Alfonso Carbajo, Juan Muñoz y Arthur Treadway, como he señalado, fueron fichados en Madrid para la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de Santiago de Compostela, en los años 70, por el gran catedrático de derecho mercantil y decano de dicho centro, Luís Suarez-Llanos Gómez.

En la citada e informal “Escuela Sanrroqueña de socioeconómica vital”, bajo la gran animación de Alfonso Carbajo y el resto de sus miembros, en tertulias en el piso de San Roque, cafes-bares, cafeterías de Santiago como el Café Ideal Bar Azul, Alameda, Derby, etc., casas de comidas como “El Estradense» de Santiago de Compostela, “El Chocolate” (de Manuel Cores Rodriguez, Manolo Chocolate, amigo de Alfonso Carbajo), de Villajuan-Vilaxoán (parroquia de Villagarcía de Arosa-Pontevedra/Galicia), Casa Ramallo en Rois (La Coruña-Galicia), etc., en casas de amigos, en múltiples lugares, en Santiago de Compostela, en distintas partes de Galicia, siempre, estábamos discutiendo, tratando, analizando la aplicación de la economía, la sociología, las ciencias sociales, las ciencias duras, blandas, etc., al mundo y a la vida, a la realidad próxima y lejana, a escala rural, urbana, local, regional, regional, nacional, internacional, etc., y con el fin de mejorarla, de conseguir el mejor desarrollo. Lo que fue muy importante y formativo para los estudiantes, recién profesores, etc., que tuvimos la gran suerte de poder participar en esta “Escuela Sanrroqueña de socioeconomía vital”.

Entre los miembros de esta Escuela Sanrroqueña, además de los citados Alfonso Carbajo, Juan Muñoz, Luis Suarez-Llanos y Arthur Treadway, participaron estudiantes y profesores de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de Santiago de Compostela y de otras partes de España que vinieron a dicho centro a dar conferencias y seminarios, artistas, empresarios, profesionales varios, etc. Entre ellos, recordamos a los siguientes: Malena Agrasar; Pedro Arias Vieira; el que suscribe Miguel Cancio Álvarez; Ramón Carbajo Isla; Barbara Ciarlini; Maria Dobarro Ramos; Beatriz González López-Valcárcel; Federico Mosquera; Bernardo Pena Trapero; Francisco López Peña; Aurora “Aurichu” Pereira Carballo; José Perez Vilariño; Juan Quintas Seoane; Santiago “Curri” Roldán López; Teresa Sáez Ponte; Javier Sanmartín; German “Manocho” Suárez Pumariega; Eduardo Úrculo Fernández; Dolores Villarino Santiago.

En mi opinión, Alfonso Carbajo Isla ha sido un economista de la mejor talla internacional, con gran capacidad de análisis, de aplicar, con gran rigor, competencia y brillantez, la economía a los diferentes sectores, campos sociales, pero, también, con una gran capacidad interpretativa, teatral, con gran ironía para saber reírse del mundo y de él mismo, y con lo que nos deleitaba a los que tuvimos la gran suerte de ser su amigo.

Descanse en paz, este gran economista y animador cultural, Alfonso Carbajo Isla, al que siempre recordaremos, tendremos presente.

Fdo. Miguel Cancio, socio fundador del Foro Constitucional Compostelano, economista y sociólogo, profesor jubilado de Sociología, 40 años de profesor de la Universidad de Santiago de Compostela, Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de Santiago de Compostela y Facultad de Administración y Dirección de Empresas (ADE) de Lugo (Galicia); autor individual de 15 libros y 36 colectivos; mi Curriculum Vitae/CV amplio, publicaciones, bibliografía, puesta en marcha de diversas iniciativas, etc., se puede ver en Internet; jueves 06 julio 2023, Santiago de Compostela (Galicia-España): Camino Universal, Ciudad Universal, Campo de Estrellas, Principio y Fin del Camino de Santiago, El Buen Camino por El Bien, O Bo Camiño polo Ben…