Victor Entrialgo De Castro: «La Otra derecha»

¿Por qué a la derecha que despues de cuarenta años no es el Pp y a la que, igual que a Ciudadanos, ese Pp debiera considerar en «la salida al sanchismo» junto con las demás, le dicen despectivamente «ultraderecha» y populismo cuando es la que en general ha dado muestras de ser la más constitucionalista de todos, la de la unidad e integridad sin ambages, cosa que no puede decir la multizquierda?

¿Por qué llaman «ultraderecha» a «la otra derecha» y sin embargo a los restos del naufragio de Podemos retrasado por Sanchez cinco años y el comunismo continuista disfrazado de peluquería y prêt a porter que en ejercicio de su esencia leninista se revoluciona para no desaparecer, no podemos decirle «ultraizquierda» sino «sumar».

Sobre todo cuando han demostrado que de eso, como de muchas otras cosas, no saben y se dedican a comprar a los jóvenes por 20.000 euros con dinero del monopoly, dejar caer que van hacer un parque no de 2.000.000 árboles sino viviendas y echar a 200.000 periodistas desafectos «de la carrera», como en los países comunistas, cuando el periodismo nunca ha sido una carrera.

Esta ultraizquierda absolutamente irresponsable e infantiloide encabezada por cabeza huecas tan flagrantes como Zapatero, Sanchez o Yolanda Diaz, marionetas de medios y poderes repite para amedrantar esa terminología de «ultraderecha» o «extrema derecha» sin reconocer jamás que ha sido su perseverancia en «la extremosidad» durante «cinco años de oprobio» los que han hecho nacer y crecer la reacción defensiva y constitucional de amplias capas sociales de la población, y no a la inversa.

La izquierda narcisista y naif, recogiendo sin saberlo gracias a Sanchez, lo peor del existencialismo, mayo del 68, el estructuralismo, del caudillismo bolivariano, o sea del «progreso hacia detràs», del relativismo en fin, olvida la existencia y guía de valores universales como la razón, libertad, justicia, diluyéndolose en un relativismo que confunde la verdad con «mi verdad», la razón con los motivos o «la autopercepción», como hacen Sanchez o Sumar que frente a dos más dos son cuatro responden esa es su opinión, yo tengo otra.

Pero no hay otra. Sumar más Sanchez da cero, como hemos comprobado con este Gobierno nefando. Por eso todo resultado electoral que supere a los que viven del sanchismo y la subvención será indigno para la Nación, aunque son tantos que por eso es preocupante. Sólo sus asesores son un nicho electoral enorme.

Al perder de vista que existen unos valores universales a defender, herencia de la cultura grecolatina y de la Ilustración, son pues los conflictos culturales vaticinados por Hughington en «el choque de civilizaciones», los fundamentalismos que amenazan, como vemos en el caso francés, la convivencia futura y los que exigen la colaboración para el desarrollo en origen de los países menos desarrollados.

Como se ve en la evolución de la terminología importada durante esos «cinco años de oprobio» con fines negociales y de poder: articular, posicionar, niñes, woke, queer, visibilizar, empoderar, constructo, ley de memoria histórica, etc.. tergiversa el idioma, niega la realidad, mira para otro lado y vive en un cuento, el suyo, hasta que después de unas cuantas deposiciones ideológicas y legislativas, como la ley del sí es sí, soluciona su vida y deja a su paso, como en Francia, el más absoluto caos.

Todo lo anterior muestra quienes manejan el discurso inoculado por las universidades americanas y quienes por su parte, en nuestro país, a pesar de situarse aparentemente enfrente, no se oponen por razones estratégicas a «ese manejo» y «ese negocio» de forma rotunda e inequívoca, como sí lo hace «la otra derecha», la vox de la circunstancia orteguiana, despues de los cinco años de oprobio del sanchismo golpista, separatista y filoterrorista.

El hecho de que después del quinquenio puedan encontrarse eventualmente en «la otra derecha» excesos o personas que deban en un momento dado dar un paso atrás en cargos o listas, -sea o no por la hipócrita dictadura de lo políticamente correcto que sí respeta vergonzantemente en ocasiones la derecha que lleva cuatro décadas-, no impide las aportaciones imprescindibles de Vox en la renovación de la derecha, incluso del liberalismo español en la circunstancia política española despues de cuarenta años de partido popular, igual que Bárcenas y demás no simbolizan a todo el Pp.

Por eso no puede negarse que lo que está pasando en Europa, Italia, Francia, Polonia, Hungría, etc, no obedece a una ley ideológica sino a una ley «física», movimientos históricos que el conservadurismo de algunos en el Pp o en Europa creen solucionar mirando para otro lado cuando, hasta ahora al menos, ha existido una ley no escrita según la cual las alternancia políticas de lo que pasaba en Francia acababa por llegar aquí cinco, seis u ocho años despues.

Por eso si la Unión Europa no corrige y ordena, desaparecerá. Es precisamente la corrección de la burocracia y desidia reinantes la que puede fortalecer su progresiva irrelevancia política y económica. Por eso, para hablar de populismo, de liberalismo, de moderación, como hacen estos días algunos dirigentes o ex dirigentes en los medios, es preciso definir de qué se está hablando.

Y pedir que Pp y Psoe se pongan de acuerdo en coalición en esta circunstancia postsanchista es tomar el pelo a los españoles, por no hablar con frases más gruesas. Algunos que aún pueden escuchar las cosas que dicen como el ave fría Bolaños, la ministra lorailo o la meritoria portavoz, en aplicación de esa Memoria ridicula falsaria y a medida del gobierno, defendiendo lo que llaman «su verdad», parecen olvidar las barbaridades que han pasado en este país llamado España durante «los cinco años de oprobio», de ignominia, deshonra, afrenta, deshonor, vilipendio y vergüenza.

Españoles, el Sanchismo ha muerto. Pero aún quedan urnas detras de cortinas, amigos en correos y una España que pretendiendo tener sólo derechos y reivindicaciones y ninguna obligación, puede desentenderse y no hacer compatible el voto y el chiringuito.

La convocatoria es un ataque a la soberanía popular. Por eso escribí al día siguiente que había que haberla impugnado ese mismo día. Ahora nos esperan dos semanas de majaderías de partidos y medios retroalimentándose, que es lo más parecido a la tortura. Confío en que el 23J no tengan que venir algunos, por no haberlo hecho, a rasgarse las vestiduras.

Víctor Entrialgo