Manuel del Rosal: " Ante Ana Rosa Sánchez cantó en versión política “Nadie me ama, nadie me quiere”."

Nat King Cole, en los años 50 triunfaba en todo el mundo con su canción Nadie me ama. Dicen así las estrofas: Nadie me ama / Nadie me quiere / Nadie me llama / Nadie me es fiel.

Pedro Sánchez la cantó por enésima vez, en esta ocasión a Ana Rosa en tono de victimismo y desafinando mucho. Eso sí, las poses de su cuerpo y los gestos de su rostro eran un compendio de tristeza y pena con los que enviaba un mensaje a los españoles de haber sido maltratado por todos. Él, un político limpio y una persona fiable no podía entender que, según él, el 90% de los medios de comunicación se hayan dedicado durante toda la legislatura a hablar mal de él paradigma de la pureza, de la verdad y del bien sin mezcla de mal alguno. Pedro Sánchez no puede entender que nadie ame a su excelsa persona y, como el niño que habiendo hecho una trastada de cojones, no entiende que sus padres le castiguen, Pedro no entiende que los ciudadanos no le crean cuando dice que es una víctima de las fuerzas oscuras, olvidando que él mismo es la pura oscuridad y que presentarse como víctima de quienes le han de votar no es la mejor estrategia.

Una frase proverbial centenaria en España define nítidamente cuando una persona va mal en un asunto y, a la desesperada, intenta solucionarlo cantando sus males. Esta frase es: “cuando el español canta o anda jodido o poco le falta” A esa se le une a veces esta otra: “El que canta, sus males espanta”

La frase parece ser que viene de siglos pues ya en el Quijote en el capítulo 22 de la primera parte Cervantes la pone en boca de D. Quijote a lo que un galeote le contesta que sí, pero que también se dice que “quien canta una vez llora toda la vida”

Pedro Sánchez lleva cantando sus penas desde los resultados de las municipales y comunitarias; no es una sola vez la que ha cantado y le quedan todavía varias comparecencias en los medios de comunicación desde hoy hasta el próximo día 22. Sánchez debería aplicarse la frase que el galeote le dice a D. Quijote y reflexionar si con sus lloros a lo Nat King Cole, lo que va a conseguir es lo contrario de lo que busca con los cantes lacrimosos un día sí y otro también, es decir, llorar toda la vida.

De cadena en cadena de televisión, de radio en radio, concediendo entrevistas que más son magreos y masajes; así va Pedro Sánchez como puta por rastrojo. Las encuestas para el 23J no le van bien y él, sin importarle el lugar ni el sitio, se pone a disposición del medio de comunicación de turno para intentar cambiar la tendencia negativa en positiva cantando “Nadie me ama”

Y es así como va Pedro Sánchez atenazado por sus mentiras y sus encanallados pactos con Bildu. Busca Sánchez los rastrojos donde poder seguir mintiendo y engañando a los ciudadanos y los busca, como última salida para revertir una situación mala, en este caso situación política. Y va de rastrojo en rastrojo; quiero decir, de cadena de televisión en cadena, de emisora de radio en emisora, de diario en diario vendiendo sus encantos a los votantes, restañando antiguas mentiras con otras peores, intentando que los ciudadanos lo vean como un ser humano limpio y lloriqueando lágrimas de cocodrilo entonando el “Nadie me ama” a lo Nat King Cole.

Pedro Sánchez, solo y a capela va de cadena en cadena de T. V. de radio en radio, de diario en diario cantando sus penas y justificándolas. Pero su canción reivindicativa de él mismo no funciona porque no tiene ritmo, ni melodía, ni armonía, en todo caso solo tiene falsete que él quiere evitar, pero que le sale incontenible porque él mismo es un farsante de libro.

Esperemos que, cercana la medianoche del día 23, los españoles de bien le podamos cantar a Pedro Sánchez aquello de: “Y tú que te creías el rey de todo el mundo / Y tú que nunca fuiste capaz de perdonar / Y cruel y despiadado de todo te reías / Hoy imploras cariño, aunque sea por piedad “…Esperémoslo.

MAROGA