Antonio Sánchez-Cervera: «Feijóo frente a Sánchez: el debate de hoy»

Seguramente, esta noche, en el debate de Antena 3, Sánchez dará más imagen, más impacto convincente que Feijóo. En parte, es lógico, pues tiene muchas más tablas que el político gallego, aunque sea como ficticio seductor.

Sánchez viene bajo el escudo protector de creerse sus propias mentiras y justificar razonablemente sus continuas contradicciones, lo que le hace sentirse satisfecho y contundente ante los medios de comunicación y, de la misma forma que, atrevida y mezquinamente, acorraló a Rajoy – algo fácil, dada la mediocridad del que no tenía que haber salido del registro de la propiedad – cuando en aquel cara a cara de 2015 le espetó aquello de <<usted no es decente>>, volverá a manipular y a jugar con un Feijóo que, si no es valiente, decidido y da un golpe en la mesa, se lo llevará por delante.

Feijóo, ha empezado mal campaña electoral del 23 J renunciando a otros debates, lo que implica, en principio, temor a lo desconocido y escaso bagaje político, algo que Sánchez, de alguna manera utilizará en su contra.

Pero hoy, en este debate, que la gente verá y escuchará con cierto detalle, además de tensión, nos vamos a encontrar con una disputa que no va a ser ni ágil ni equilibrada, pues en ambos candidatos va a prevalecer la consigna de ganar, como si se tratara de un partido de fútbol, y lo mejor, el verdadero minuto de oro se va a producir cuando un Sánchez, muy arrogante y trilero, le clave al gallego: <<Pactará con Vox para llegar al gobierno, sí o no, aclare usted a los españoles>>

En ese momento, si realmente Feijóo es sincero, valeroso, decidido y quiere ganar el debate y coger definitivamente el camino para la Moncloa, debe contestar sin tapujos y remilgos torticeros gallegos: << Sí, lo haré para echarle a usted de la Moncloa, de igual manera que usted pacta con el diablo para no irse nunca jamás>>.

Si ese minuto de oro se produce de verdad y Feijóo no contesta con esa contundencia y se va por las ramas en un esfuerzo inútil de explicar lo que no tiene otra explicación, el PP no lo tendrá nada claro el día trampa que ha sido el 23 de julio de 2023.

Antonio Sánchez-Cervera