Victor Entrialgo De Castro: "¿Y si tenemos que sacarlo con la Guardia Civil...?"

Estamos todos centrados, como es debido, en el 23 julio y, lógicamente, no vemos más allá. Pero viendo el espectáculo patético del presidente saliente, el más hipócrita y falso de la democracia y la insoportable levedad de su ser, el que entró en su día por la puerta de atrás y el que, desquiciado por la inminente pérdida del poder y el Falcon se agarra a los marcos de las puertas de la Moncloa, conociendo su narcisismo y su trayectoria, es para empezar a pensar si vamos a tener que sacarlo con la Guardia Civil.

Este trepa superficial y liviano que sin escrúpulos llegó al gobierno apoyado por separatistas, usufructuarios del terrorismo y una panda de lacayos sin personalidad, encuentra seguridad en unos centímetros más de bobo y unos cursos de inglés en el que miente igual que en español.

Pero viendo cómo perdió las formas y los modos en el debate, resulta acreditado que con intervenciones cortas y sin contradicción del Congreso y con la ayuda de las televisiones se puede ocultar perfectamente la absoluta vaciedad, la completa inanidad, la despótica futilidad de un ser sin sustancia, sin chicha ni limoná, que estaba preocupado desde que llegó, no por los españoles, sino por cómo va a pasar a la historia.

Muy fácil. Sanchez pasará a la historia de la infamia por haber desenterrado a Franco y enterrado al PSOE. Un mentiroso compulsivo y manipulador que necesita una cohorte de 22 ministros y 800 asesores aduladores. Y curiosamente ninguno bueno. No sólo personifica la mentira y la indignidad y ahora la infantil perreta del niño que no se quiere ir del cumpleaños. No sólo la psicología del niño pijo y mal criado sino que sus esbirros, incapaces de decírselo le preparan la teoría de la proyección, parte consustancial de su patología, para que se la lance a los otros. Esa es la esencia del sanchismo. Sanchez miente sin escrúpulos sobre la mentira y no quiere que nadie le haga sombra, de ahí la mediocridad de su personal. En lugar de unas pocas leyes pero que se cumplan escribe 800 páginas diarias en el Boe. Y en lugar de unos pocos hombres buenos se rodea de 800 asesores en la que no hay uno que le retire del debate la soga con la que iba a ahorcarse, la teoría de su patología, -que ignora como todo lo demás, porque él éstaba ese día aprendiendo a decir nonsenses y chorradas en inglés-, para que se las lance a los demás. El resto de ministros y bwanas le fueron impuestos. Incluso al altar del debate lo llevó uno que había pisoteado y al que, por su silencio imagino, volvió a rescatar.

Los sanchistas estan fuera de sí. Desquiciados. Y mirando la salida de reojo. Aquel que no haya visto «el repaso» debiera hacérselo mirar. Pero a algunos como Bolaños, triste para sí, «señor de la la ultramemencia», no le será suficiente un oftalmólogo por su maldad intrínseca, porque mientras insiste cansinamente como su amo en tratar de asociar Pp y Vox repitiendo que son lo mismo, está poniendo de manifiesto, con su obsesión identificatoria, que los dos son necesarios.

Sanchez perdió los modos y las formas «por el formato», dice ahora el PSOE, igual que aquel boxeador Perico Fdez que llevó una paliza histórica en Tailandia repetía a su representante: «Fue la caló Martí, la caló….!!

¡Y Sanchez pedía siete debates de estos..! No quiero ni imaginarlo.

Las consecuencias dañosas del sanchismo están aún por ver. Serán gravísimas, pero irán viéndose con el tiempo. Desquiciado por la inminente pérdida del poder y del falcon Sanchez miente sobre la mentira, ejemplifica la indignidad, se agarra con las yemas a los marcos de las puertas de la Moncloa con tanta fuerza que, sabiendo su narcisismo y su trayectoria, es para empezar a preguntarse: ¿Y si tenemos que sacarlo con la Guardia Civil…?

Víctor Entrialgo de Castro