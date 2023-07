Anián Berto: «EEl puño y el brazo en alto; el limbo de mentes regresionistas»

No es necesario cambiar la Constitución, más bien reciclar algunos cerebros obsoletos y recalcitrantes que aún apuntan al lnfierno

No hay mal que mil año dure ni cuerpo que lo resista, y al personal del puño y el brazo en alto le queda lo justo para bajarlo, y, con ello, volver a acoger el país la esperanza de avanzar en los aspectos morales, sociales, laborales, culturales, científicos y la prosperidad económica en igualdad real para todos. La mano cerrada es sinónimo de falta de apertura mental, incapacidad de ser solidario y comprensión hacia los demás, dirigida en una sola dirección; El limbo. Significa borde o límite cercano al infierno, extremo antagonista con las normas cívicas y sociales que nos hemos dado los españoles.

La Constitución, la Ley de leyes, debe volver a prevalecer, pero con el compromiso de políticos, sociedad y la imprescindible seguridad jurídica, la división de poderes y el Estado de Derecho. Sin olvidar que cualquiera de sus referencias son de obligado cumplimiento.

El jefe del Estado, rey Felipe VI, es nuestro mejor referente, y debe serlo y parecerlo, igual que el resto de representantes políticos, desde el presidente del Gobierno hasta el último gestor público. Todo es mejorable, pero lo inviable e intolerable es retroceder en el tiempo, con mentes tercas y regresionistas, volver al enfrentamiento, al sectarismo, a las ideologías fanáticas y al aprovechamiento y abuso de la voluntad y generosidad de nuestra joven Democracia para aplicar Decretos y leyes a planes maquiavélicos, cómo el de Sánchez, que no debían de votarle ni los de Ferraz.

Es probable que no se necesite cambiar demasiado nuestra Constitución del 78, sino más bien hacer funcionar correctamente a muchos cerebros obsoletos y recalcitrantes de políticos obstinados en permanecer en la España de muchos siglos atrás, recordados en los primeros años del pasado y repetido en nuestros días. Otras normas sociales igualmente a muchos les servirían de muy poco. No olvidemos qué por estas causas, España es el país con más guerras civiles de la historia. Queda claro que la magna Constitución del 78 no es la responsable absoluta de los conflictos, dejando claro que se trata de su incumplimiento por aprendices dictadores sin escrúpulos, dignidad y pícaros trileros de la mentira, el engaño y la avaricia.

Mejor con VOX

Parece ser, si otras circunstancias no lo impiden, que la suerte está prácticamente echada, el relevo de Gobierno es inminente. Todas las encuestas profesionales y serias coinciden que PP puede suceder al ‘sanchismo’, a excepción de las sectarias e ideológicas del CIS del socialista Tezanos Tortajada. Sin embargo, el resultado lo dirán las urnas el día 23-J, si todo va según la Constitución, el Estado de Derecho y la Democracia.

Experiencia negativa tenemos, Zapatero se alzó con la victoria un par de días antes de las elecciones, se produjo un repentino cambio de voto por los sucesos de Madrid, y España lo pagó con creces, y aún padecemos los sucesos y aquellas políticas del chavista dirigente socialista, cantera del ‘sanchismo’ y hecatombe del PSOE.

Los populares de Alberto Núñez Feijóo ven la meta muy cercana, incluso aspiran a la mayoría absoluta, sin necesidad de pactar con VOX, apelan al llamado ‘voto útil’ con el propósito de no depender de otras formaciones políticas, pero considero que en política es necesario evitar las decisiones exclusivas y optar por la pluralidad, lógicamente dentro del sentido común.

Por otra parte, honestamente, estimo que no sería definitivamente muy útil. Después de todo lo destrozado en España por el Gobierno de Sánchez, recomponerlo en solitario y sin otras ideas, supondrá saturación y agobio. Es labor de tiempo, apoyos y creatividad. Las mayorías absolutas tienden a relajar y el ‘ordeno y mando’ puede resultar contraproducente. Las competencias siempre son enriquecedoras y la pluralidad incentiva el trabajo, ayudan a discurrir y buscar las mejores soluciones. El rodillo nunca es bueno ni eficaz. Por ejemplo, Felipe González obtuvo una exclusiva confianza de los españoles (más de 200 diputados), gobernó con mayoría abrumadora, y dejó el país con 3’5 millones de parados y una sociedad inmersa en el caos.

Por tanto, lo ideal es contar con VOX, un pacto imprescindible para un cambio político firme, seguro y efectivo. Los resultados que derivan de la alternancia del bipartidismo PP – PSOE, y al revés, ya son de manejo público; Lo que el socialismo impone, los populares son incapaces de enmendar, siempre va quedando resquicio de las posturas ‘pobresistas’, globalistas y de paralización del país.

Reflexiona, ahora te toca a ti

A un paso ya de la decisión final creo es bueno organizar nuestra propia reflexión. Algunos necesitamos más tiempo que otros para decidir y no es suficiente un solo día, que es lo que Ley electoral y la Democracia marca para este sábado día 22. Otros lo tienen claro y muchos ni se lo plantean.

El resultado de estos comicios del domingo 23 va tener mucha entidad y consecuencias para la vida de los españoles. Será determinante y precisa de una meditación que debe partir desde el convencimiento definitivo y seguro que de la política depende todo, tu vida y la de los tuyos, la paz y el respeto, el progreso y la convivencia, el amor o el odio, la riqueza o la pobreza, la salud o la enfermedad,

España termina la legislatura de Pedro Sánchez con diagnóstico muy grave, con el sistema inmunitario debilitado y las defensas muy bajas, con diagnóstico definitivamente crítico. El listado de daños producidos por ‘el sanchismo’ es interminable, y por esta razón no es prudente recordar aquí y ahora pero, sin embargo, es imprescindible hacer balance, quizá retrotrayendo la memoria a los grandes bloques que nos han llevado a esta situación de incertidumbre, división social y descomunal actitud de un Gobierno que exclusivamente se formó para cumplir el objetivo del autocráta, el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez.

Sin duda, de esta operación política, ‘que hable el pueblo’, va a depender terminar o, en su defecto, dar una vuelta de timón, a los derroteros directos al desbarajuste social, económico y político de un país con mucha vida, recursos propios y relato histórico para volver a levantar el vuelo y situarse en lo más alto del ranking mundial. Hay que abrir el puño y la mente, aplicar y respetar la Constitución y ceder la Historia a los historiadores, no permitir injerencias externas y trabajar por el desarrollo de España día a día.

Anián Berto (C)

Periodista – escritor