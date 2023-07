Victor Entrialgo: «¿Qué será de nosotros sin Pedro Sanchez? (I parte)»

El dia del debate me quedé muy preocupado. Fue un desmoronamiento tal que el candidato presidente pasó sin solución de continuidad de tirano a déspota y de déspota a pelele y muñeco de trapo cansino y desvahido, tan rápidamente que dejó patidifusos a los suyos porque «ése no es mi amo y señor», decían.

Desde que llegó al plató su sonrisa del saludo primero no era amenazadora, propia del combate, ni prepotente, ni falsa. Ni siquiera de hielo. Era una sonrisa apenas dibujada entre las comisuras de los labios más bien hierática, inexpresiva.

Estaba sobrepasado, no podía ni sentarse, de aquí para allá, pero no eran exactamente nervios porque está acostumbrado y no tenía por qué resultarle complicado adoptar la figura de efigie presidenciable.

Estaba demudado, no acertaba siquiera a leer las fichas que le habían preparado su ejército de asesores con letra grande. Allí pasaba algo porque aquello no era normal desde que llegó.

Su nivel de aparente actividad habitual, -que no de gobierno-, del que no sé cuando se ocupa, sino de movimiento, actos públicos, estrechamanos, falcones, mítines, comuniones, conciertos y pasarelas europeas, es muy alto incluso para un pollo hiperactivo sin cabeza. No sé puede ir a tantos sitios corriendo para no hacer nada en tan poco tiempo sin una causa que lo motive, sea orgánica o psicológica.

Si no supiera que hace gimnasio como se preocupó en enseñar por los jardines de la Moncloa antes incluso de haberse mudado, -le falta decir que cuida él mismo los rosales-, diría que no es posible ese trasiego y ese trajín sin meterse algo, siquiera un gintonic de Larios.

Es la única explicación a semejante comportamiento, que no oía ni a los moderadores repitiendo hasta cuatro veces que detuviera su actitud ante la absoluta pérdida de papeles, la única vez que aquellos cumplieron su cometido.

¡No sé qué va ser de nosotros sin Pedro Sanchez! Nos da los titulares diciendo que son «los otros» los que llevan los falcon a pasear por mítines, bodas y bautizos y que son «los otros» los que dicen una «sarta de mentiras» cuando todo el mundo sabe que él es campeón, no de España, ¡del mundo! Cómo serán sus mentiras y bicicletas que las tienen catadas ¡desde Australia!

Sanchez nos ha distraido de lo esencial. Con sus majaderías, ha logrado acostumbrar a todo el país a navegar en contra. No sé qué va a ser de nosotros cuando sin Abundio, Yoli, Irenes y esta Pam-da de farsantes, tengamos que remar todos a favor.

Y luego está este otro producto de Yolanda Diaz, indefinida, interrumpida, meliflua, fluida, empalagosa y periódica discontinua. Producto cuyo creador no le puso un piso, que pagamos todos, pero sí la pelu y toda la farsantería de comunista fashion y «lenincería» a esta otra atrevida que no se sabe si sube o baja, pero desde luego no ha trabajado nunca.

Menos mal que cuenta con un equipo inefable, que no sabe ni mirar de frente, como el sujeto que el otro día fue a un debate a mirar a la pared con ropa «comunista» de menos días que su higiene pero más que su ínfima educación, majadera e infantil y la mala crianza que llevan estos pijoflautas fashion de sumar y de podemos para llamar la atención.

¿Y ésto era el progreso Yoli? Y tú me lo preguntas? El progreso eres tú.

Víctor Entrialgo