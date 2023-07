Juan Pérez de Mungía: «La adicción podemita»

La política española está trufada de oportunistas, el comportamiento que consiste en aprovechar al máximo las circunstancias para obtener el máximo beneficio posible, sin principios ni convicciones. Los sanchistas son seguro líderes, pero no camina a la zaga el yolandismo cainita que cual avispa mejora su ponzoña día a día para marginar a quien le ha encumbrado, una partner digna del impérterrito Sánchez.

Sánchez tiene tras de si un partido de arribistas, que tratan de trepar sin escrúpulos. Díaz no tiene un partido, tiene un pudin de siglas, partidos y advenedizos, algunos del género hormonado y diferente pelaje. La máscara femenina de la transsexualidad colectiva y narcoterrorista. Y Yolanda la sacerdotisa de la cultura comunista de Dior y Armani. Sumar es la diversidad multicultural de Fátima Hamed, feminista y musulmana, una contradicción en sí misma, y de Mustafá Aberchán, el hermano musulman de la compra de votos, que reprocha a las mujeres que denuncian las agresiones de sus maridos. Sumar es restar como se percibe en Aina Vidal la candidata de Cataluña que apuesta por un referéndum secesionista, la España de las trincheras y la autodestrucción. No indaguemos mucho sobre la desdentada podemita Lilith Verstringe, ni sobre el comunista irredento de la agenda 2030, Enrique Santiago. El programa de Sumar busca abolir el capitalismo de la mano globalista, de quien vive del caos y la oportunidad, ahora de Alexander Soros y otros secuaces de Davos.

El progresismo yolandista consiste en reconstruir la pobreza con dignidad ebionita, al estilo de Bergoglio, dignificar la chabola llamándola palacio, reciclando comida de esa que se arrojaba a la basura, lo que en el argot globalista puede denominarse dumpster diving, la cosecha de la pobreza y la cesión inconsentida de datos. Si eres un tipo concienciado, racializado y éticamente envidiable que odia el cruel sistema capitalista que intercambia dinero por alimentos, debes entonces contribuir a abaratar la producción alimentaria, hacerte anoréxico, sustituyendo las vacas por coleópteros –alimentación sostenible–, compartiendo la vivienda, –coliving–, y viviendo en comunidad –cohousing– porque después de todo es posible que donde viven dos vivan cuatro si son fijos discontinuos y no coinciden salvo en la cama y en la ducha. Ademas ducharse en común es sexy, y la liberación femenina significa ejercer de zorras libres y promiscuas, y el mejor entretenimiento ser miembro activo de los hole club. La doctrina del kibutz judio donde los hijos de la comuna ignoran quienes son sus padres y sus hermanos. Ahora sin problemas porque todos son perros. Son las comunas del Arco Iris, que disfrutan de raves y sexo fluido, para que el egoísmo de uno no prevalezca sobre el amo de todos y la tecnología de paritorio produzca fetos de laboratorio después de que los vientres de alquiler queden obsoletos superando el feminismo antiguo. Ahora la sexualidad femenina es la hagiografía de la prostitución, del mercado líquido del sexo, el sexo de las zorras promiscuas que se prostituyen en el altar de una libertad imaginaria para seguir siendo esclavas.

Sumar significa que donde existan dos individuos, quede uno, –el decrecimiento– y como el trabajo es un castigo divino, debe promoverse el coworking. Si encadenas contratos basura uno tras otro eres un moderno adaptado a los tiempos –job hopper con mini jobs y no un pringao. Es la temporalidad, la intermitencia laboral, de manera que cuando no trabajas tienes la suerte de dar empleo a otro, así suman dos puestos de trabajo, tres o cuatro, al coste de uno. Mas tiempo de ocio, menos alimento, menos gasto. Este sistema económico se sostiene haciendo la colada en comunidad, en los fregaderos públicos, tender la ropa en el patio –sundrying–, para evitar el despedicio energético de las lavasecadoras –ecowashing. No hay nada como prestigiar la inmundicia en la lengua del imperio.

Si se puede, el si se puede podemita: aprovechar el fin de semana para hacer horticultura autosuficiente con las semillas desperdigadas en la basura y hacer crecer las cebollas con el guano propio, y practicar el nesting en viviendas compartidas, y si es necesario viajar usando los pedales de la bicicleta para visitar mundo, evitando vehículos contaminantes coches y aviones. ¿Y el Falcon?. Sánchez está desesperado. Grita desde el congreso, desde los burdeles de la política, el desprecio de los ciudadanos, esos ignorantes que desconocen los logros de un gobierno cuando se asoma el exterminio del partido que le sirvió de alfoz. Se queja de la injusticia. El tipo de desprecio de las zorras a las uvas agrias de la ira. La farsa concluye y trata de renovarse.

Sumar es ecofriendly, es la política emocional, la PPPPP, Paz, Progreso, Prosperidad, Pobreza y Planeta. Infinito horizonte de la pobreza extrema. Sumar es promover la producción de productos elaborados siguiendo criterios de ecosostenibilidad, transversalidad, perspectiva de género, conciencia social, solidaridad, resiliencia. Todo es cool. Ahora puedes morir dignamente gracias a tus amigos y conocidos, que te planten como abono y encima de tus huesos pongan un árbol desconocido en la memoria de un donnadie.

Al otro lado de la vitrina política están las personas que aun son capaces de pensar y ejercer el sentido común desaparecido allí donde las hembras son hombres, y los hombres lascivos pretendientes de culo ajeno. Si dedican un minuto a ver la zafiedad, y simpleza de Sumar, de sus soluciones obsoletas, pueden apercibirse de que Yolanda es un bluf, un montaje destinado a impresionar, una persona revestida de un prestigio sin fundamento, por acción de los leguleyos del periodismo subvencionado por Sánchez, la necedad de la necesidad, la herencia universal, las ayudas ecosostenibles, el reparto del trabajo, la miseria compartida y repartida de los sátrapas comunistas clásicos. Se trata de la inversión de la carga de la prueba, el regreso del matriarcado clasista, el agujero de gusano que engulle la sociedad, el universo ludópata del sexo y los falansterios de antaño. Sumar resta oportunidades. En la quiebra de la salud mental no existe creatividad, solo substancias alucinógenas, la cultura de la locura es la cultura de la política podemita yolandista, tras la defenestración de su autor y su ama de cría, su ama de cama y mesa, la cajera de la feria de las vanidades. Sumar es la adicción ideológica, la religión de la secta de la izquierda, y Yolanda la sacerdotisa tras el sumo pontífice.