Francisco Iglesias Carreño: «¿Debates electorales en cada circunscripción electoral?»

Observablemente se percibe que estas elecciones generales, las del “23’J”, no son, y en modo alguno, así es sí así parece, como las otras elecciones generales anteriores y tal distinción puede ser:(1º) anunciadora de posibles [ ¿y/o seguros ?] cambios y (2º) alternativa de [¿ignotas?] caminantes novedades.

[¿Que debates plurales se han celebrado en su circunscripción electoral?].

Es posible que las elecciones generales últimas, las del año 2019, fueran ya `una especie de ensayo´, incluso hasta meta de una etapa [¿finalista?], sobre lo que sí, ¡ y como anuncio !, que vendría a posteriori, ¡ y llegó de sopetón!, inmediatamente después de las elecciones municipales/autonómicas del “28´M”.

[¿En cuantos municipios de su circunscripción electoral no hay carteles electorales de ninguna candidatura?]

En forma normal se diría, ¡ y por todos!, que se trata de unas elecciones generales [¿?] que están, desde nuestra interpretación ciudadana no profesional, en seguimiento de la existente normativa [LOREG], para producirse y/o celebrarse, ¡fijense bién!, en todas y cada una de las circunscripciones electorales españolas de una forma normal y reglada.

[¿En cuantos municipios de su circunscripción electoral no ha estado presencialmente ningún candidato de ninguna candidatura que se presenta en la misma?].

Lo cual, tras lo dicho anteriormente, significaría y al menos, en amplia suposición, implicaría que, por el guión electoral, se estaría, por los diversos y/ o plurales grupos intervinientes en la “fase [-.- ¡pública! -.-] explicatoria” de las, a lo menos, en un suponer, “propuestas provinciales” y, a lo máximo, igualmente supuesto, de las “interconexiones provinciales” y acaso, como albur, en algunos ramalazos, más o menos puntuales y/o incisivos, de propuestas de ámbito nacional, cuando lo que se evidencia es [¡y son!] propuestas sobre modelos de gobierno y/o modelos de estado, entremezclados, y barajados cual naipes, los unos con los otros, siendo como si es, sabido por todos, que que tenemos un Regional Estado Español Social y Democratico de Derecho, basado en la Nación Española (integrada por sus quince regiones constitucionales desde el 6-12-1978).

[¿En cuantos municipios de su circunscripción electoral no ha habido ningún tipo de debate electoral?].

Pero resulta que, al salir Vd. de su casa, tanto Vd. como sus (con)vecinos, de lo que se escucha fuera a la gente (-.- que es la gente de su barrio municipio, comarca, provincia e incluso región -.-), en lo ambiental/coloquial/interaccional de la vivencialidad diaria, es del «cambio o no de la Presidencia en el Gobierno del Reino de España» y no, ¡y nunca! ( apurenlo con un `forzado casi ́), de temáticas más de proximidad ( ¡de las de andar por casa!). Todo ello basado en la inducida “tensionalidad social”, pues sin esta nadie se fija en las ocurrencias de los entornos de la centralidad gobernante y en el hacer de `tanto y tanto´ lobby brujuleante.

[¿Por cuántos municipios de su circunscripción electoral no ha pasado ningún tipo de vehículo electoral?].

No pregunte Vd., como tampoco ni sus allegados, parientes o paisanos por otra cosa, ya que esa otra cosa que puede ser lo que Vd. busca, en el fondo (¡ni aún profundizando mucho!), es que: ¡no está! y, en la forma que fuere, y siguiendo «la lógica sabiniana del 23’F», puede resultar, de forma harto paradójica, que: «ni se la espera». Lo concreto para su respectiva circunscripción electoral resulta, por la propia evidencia diaria, que no llega, como propuesta concreta, desde esa centralidad que fue diseñada por el “ancien régime” y que, en lo que se asoma y para su disfrute, prosiguieron sus antagonistas.

[¿Cuantos vecinos de su misma población y/o municipio conoce Vd. que hayan sido consultados sobre sus intenciones electorales para el “23´J”?].

Las elecciones de Diputados y Senadores han pasado a ser, esa impresión dan, una alfombra, eso sí muy pisada. de unas «no elecciones a la Presidencia del Gobierno del Reino de España», que sabido es que son articuladas (-.- lo cual no es recordado, un día sí y al siguiente también, por dos señaladas “minorías periféricas” en orden a su espaldarazo a los dominantes -.-), donde los candidatos [-.- de cada circunscripción electoral -.- hacen el papel de «entusiastas jaleadores» de las supuestas/pretendidas/imaginarias esencias, que no virtudes, de los «cabezas de partido», en orden a anhelada investidura.

[¿ Cómo es que en su `buzón postal recibe Vd. por `mailing´ menos de ¼ de las candidaturas que se presentan en su circunscripción electoral?]´.

Ciertas y señaladas esencias del sistema democrático deben regenerarse, y cuanto antes, para que el interés de los grupos, que puede ser muy legítimo y respetable al cien por cien, no quede basado, en forma alguna y por ningún despiste, en los grupos del interés.

Las circunscripciones electorales españolas vigentes son establecidas para lo que sí que son, unas demarcaciones territoriales, que alberga un electorado concreto y definido, donde, en atención a todas y cada una de las candidaturas presentadas en las convocatorias electorales establecidas de las elecciones generales, se eligen a sus respectivos Diputados y Senadores. Tales y tan concretas candidaturas de nuestras circunscripciones electorales españolas nos merecen el máximo y má completo de los respetos y a todas ellas les deseamos de forma sincera el que puedan llevar sus mensajes a todos y cada uno de los núcleos poblacionales de su demarcación y hacerlo en las condiciones más óptimas, y siempre en plano de igualdad constitucional, por todas ellas.

En unas elecciones democráticas el centro de atención siempre es el ciudadano, allí donde se encuentre, lo cual supone que debemos avanzar, y hacerlo conjuntamente, para que en cada centro poblacional de cada circunscripción electoral se viva, de forma directa, ¡ y no diferida!, la esencias de la democracia y que ninguna causa,¡ y por nunca!, sea impedimento para ello.

El texto íntegro de nuestra Constitución Española -.- la del 6-12-1978 -.- es preciso releerlo de vez en cuando, con la asiduidad que cada uno estime, para que su alcance nos llegue a todos los españoles, ¡y en todo momento!, sirviendo siempre, en todo momento, lugar y ocasión, a los intereses generales de la Nación Española