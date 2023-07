José Manuel García Albarrán: «Votar al Progreso… o al ‘Progresismo’»

Si tienen la curiosidad de consultar el diccionario de la RAE verán que define el ‘Progreso’ como “El proceso de mejorar gradualmente o acercarse a lograr o completar algo”. Pero son aún más esclarecedores los sinónimos: Avance, Adelanto, Desarrollo y Perfeccionamiento.

Lo contrario (antónimos) serían Barbarie, Retraso e Incultura.

Sin embargo ‘el Progresismo’

es un “concepto que responde a una ‘Ideología y doctrina’ que defiende y busca el desarrollo, el progreso de la sociedad en todos los ámbitos y especialmente en el político y social”.

Ciñéndonos a ésta segunda definición, la del Progresismo, podríamos pensar que todo lo que persigue está en consonancia con una mejoría de la vida de los ciudadanos en general… el Desarrollo, el Progreso de la Sociedad y en particular en el ámbito Político y Social.

A la vista de estas definiciones conceptuales me pregunto…

Durante estos casi 5 años del gobierno social comunista ¿Podríamos afirmar que han representado los valores de un gobierno progresista?

Además de sus palmeros incondicionales y los estómagos agradecidos ¿Alguien piensa que han cumplido con el Progreso y el Desarrollo Social?

Porque lo que no cabe duda que ha cumplido con creces es con el desarrollo Político, con sus 22 Ministerios, con sus más de 800 asesores, cientos de cargos de nueva creación y con sus miles de funcionarios ‘sin carrera’ colocados a dedo despilfarrando el dinero del erario público, es decir de sus impuestos y de los míos.

El caso es que ante la proximidad de las Elecciones Generales, cuya fecha ha sido cuidadosamente elegida para ‘fastidiar al sufrido ciudadano’ e intentar ‘pescar en rio revuelto’, uno se pregunta…

¿Para qué sirven los mítines, las promesas y los programas de los distintos partidos?

¿Para qué sirve mi voto si el partido al que voté puede verse inmerso en un ‘contubernio pactista’ que en nada se parezca al programa e ideología que yo apoyé al votarle?

Abraham Lincoln dijo:

“Hay momentos en la vida de todo político en que lo mejor que puede hacer es no despegar los labios”

Escuchándole Sr. Sánchez en los mítines, entrevistas y debates varios, da usted la razón a Lincoln, porque resulta patético verle con su ‘mímica fingida’ y escucharle con su ‘voz impostada’, mentir sobre sus propias mentiras y negar lo que todos los ciudadanos hemos visto y sufrido durante ‘su mandato’ que ha sido sustentado, guiado y manejado por comunistas, secesionistas, nacionalistas republicanos y pro etarras.

¿A quien pretende engañar a estas alturas?

Lo mejor que nos puede pasar a los españoles en general es que su reciente fracaso electoral en Municipales y Autonómicas se repita e incluso aumente el 23J y deje paso a ‘otros gestores’ que se pongan manos a la obra inmediatamente para acabar con las consecuencias de su nefasto gobierno y que puedan sacarnos del pozo económico y social en que nos ha metido usted y su mal llamada ‘política Progresista’.

Pero si tienen dudas sobre la limpieza y legalidad del voto por correo y su posible incidencia sobre los resultados finales de estas elecciones, están en su derecho y puede exigir los datos reales de todos aquellos que solicitaron votar por este cauce y no lo han podido hacer por no recibir a tiempo el sobre con la documentación y las papeletas y que por haberlo solicitado ya, según la Ley electoral, no han podido tampoco votar en persona.

En fin… estamos ante una nueva e importantísima cita electoral que no solo puede cambiar ‘el color del gobierno’ sino que puede y debe cambiar el sesgo anticonstitucional, populista y revanchista que ha aportado una fractura en la Sociedad española reviviendo capítulos de una guerra fratricida que ocurrió hace la friolera de 87 años y que ha reavivado los rescoldos independentistas de catalanes y vascos.

Con el bagaje que nos dan los años y el haber vivido durante parte del ‘franquismo’, la Transición y los gobiernos ‘democráticos’ de Adolfo Suárez, Felipe González, José María Aznar,Rodriguez Zapatero, Mariano Rajoy y Pedro Sánchez, creo que podemos hacer valer nuestra opinión para pedir al nuevo gobierno salido de las urnas determinados cambios sustanciales…

Que modifique o redacte nuevas leyes para evitar ‘el mangoneo’ de la clase política en la Judicatura, en la Constitución (que solo se puede cambiar parcial o totalmente con el voto de tres quintas partes de Senado y Congreso) en las Instituciones y en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (FCSE)

Que modifique la Ley Electoral para que exista una mayor y más justa proporcionalidad entre número de votos y escaños conseguidos (Circunscripciones o Distritos electorales y la Ley D’Hondt)

Que reduzca el enorme gasto que supone el número de Ministerios, Sedes de Sindicatos, Asesores, Funcionarios nombrados ‘dedocráticamente’, y el parque automovilístico oficial que junto con sus aviones, son usados para viajes incluso no oficiales de manera indiscriminada.

Que deje de subvencionar con dinero público a los Sindicatos, sea cual sea su tendencia política, y se sustenten exclusivamente con las cuotas de sus socios (UGT, CCOO no se les ha visto en las calles y se han dedicado a exterminar, durante su mandato, moluscos y crustáceos de todas clases a costa de nuestro impuestos)

Que promueva y facilite el acceso a la formación profesional porque de seguir así habrá más ingenieros y arquitectos que mano de obra para poder realizar los proyectos.

Que ayuden y promuevan un aumento de natalidad nacional porque de seguir así, con una inmigración cada vez más numerosa y mantenida no sé quién va a pagar las pensiones del futuro.

Que incentiven a la profesión sanitaria (médicos y enfermeras/os) para que no tengan que irse, una vez formados, fuera de España para cobrar unos sueldos dignos. El incentivo no sólo debe ser económico sino asegurarle una estabilidad profesional, una vez aprobado el MIR y terminado la especialidad (de 10 a 11 años para conseguirlo)

Y finalizo pidiendo al Gobierno que salga de las urnas que cumpla su programa y su palabra, porque de no ser así seguiremos denunciando sus incumplimientos.

¡Esperamos una jornada electoral limpia, legal y sin incidentes!

¡Paz en Ucrania!

José Manuel García Albarrán

Médico jubilado