Juan Pérez de Mungía: «Transfeminismo Trans»

Ya no hay mujeres en España, se murieron Clara Campoamor, Emilia Pardo Bazán, Mariana Pineda, Agustina de Aragón, Concepción Arenal, y tantas otras, y ya no hay mujeres en España. Mujeres que gustaban de los hombres, que pedían el sufragio mientras los socialistas se oponían, que defendían la igualdad y se las ajusticiaba, que defendían España a sangre y fuego, que promovían la solidaridad social, mujeres.

Ahora, las mujeres son perchas de ropa prestada, recientes las uñas pintadas, de las manos, de los pies, con oropeles perforando la nariz, quincalla en la lengua, aretes de bisutería en los ombligos y otras partes pudendas, incluido el cinturón de castidad, o el velo. Baratijas en los cuellos y muñecas. Ya no hay mujeres, son muestrarios de raro aspecto, con labios pintados con brocha, ojos maquillados imitando la falta de sueño, incluso con grafitis inverosímiles, manchas en la piel, tatuajes de fes religiosas, por todo el cuerpo, hitos de su desnudez antes de devenir cadáveres con leyendas absurdas y temporales. Cualquier cosa que parezca mujer es mujer para Yolanda y Sánchez.

Han extinguido a las mujeres en España. Son un asomo de lo que fueron, sus pechos, excrecencias que eliminan para aparentar ser lo que no son que se insertan penes flácidos donde había vulvas, hormonas para marcar biceps y tabletas en la cintura. Han extinguido a las mujeres. Las mujeres son fenotipos, aparentes en el medio, confusas en la mirada, atildadas y voces atipladas entrenadas y castrati. O vientres de alquiler, transgéneros, o zorras.

¿Son los hombres responsables de la desaparición de las mujeres, del sexo, del intercambio y de la mercantilización del amor? ¿Son los hombres que no conocen a las mujeres y son las mujeres que creen representar a las mujeres que defienden la pederastia con niños sacrificados a la equivoca sensación del género? El yolandismo sanchista ha completado la serie cuando se extingue la lucha de clases como motor de la historia.

Han extinguido a los hombres, en España, ya no hay ni hombres ni mujeres. A lo sumo, solo quedan hombres culpables. Son géneros, como los objetos en los anaqueles de un colmado, como piezas de un ejército de terracota que van de un sitio para otro, deambulando con el sexo perdido, con el deseo transformado, con la necesidad inventada por la ideología y la religión.

Se acabó la piel blanca o de color, se acabaron las formas, solo quedan los traseros, los ambiguos culos de los transfugas del género. Se acabaron las caricias y el amor, solo quedaron las lascivas miradas de una pulsión primitiva. Se fusilaron los cuerpos, todos hechos de jirones, de flecos de su biología. Ya nos hay ni hombres ni mujeres en España, han desaparecido los humanos, solo quedan inertes kamikazes que suicidan su sexo, mutilan su futuro, engullen los fármacos multinacionales, las drogas compulsivas.

Es la violencia, el marketing electoral, la diferencia politica, la sinrazón convertida en el objetivo del voto. No existe análisis, nadie lo sabe, no existe ciencia, solo hombres y mujeres apilados en las urnas, votando a quienes no saben que es una mujer, que es un hombre. No hay respuesta porque no la tienen. Quien confunde sexo y género es un necio. Yolanda es un necio o Yolanda es una necia, Sánchez es un necio o Sánchez una necia. La política de género es el proceso de expropiación de la mujer de su capacidad reproductiva y de su libertad, para hacer del género los agujeros de su fracaso orgásmico. La expropiación de la mujer, la ilusión de los laboratorios que financian la agenda yolandista y sanchista.

Pero España necesita hombres y mujeres nuevos, recientes, que los hagamos tú y yo, que los reconstruyamos entre todos, tomando la arcilla primigenia, para que los hombres nuevos, y las mujeres nuevas no sean los de la redención comunista. Hacerlos de la sangre de todos, borrando los siglos de miedo, de miseria y hambre. Es justicia social crear hombres y mujeres. Hombres, con convicciones que hacen honor a sus palabras, mujeres tenaces, tan creíbles como los hombres tenaces.

En nuestras manos está el futuro de la España que languidece, sin hijos, sin propósitos, sin nostalgia. Ya no quedan ni hombres, ni mujeres, ni nada que nos antoje parecido a lo que fueron. Solo quedan trozos de carne, puestas en los garfios del mercado del sexo, colgados como solomillos de sus grasas flácidas.

La esperanza está en la rendija de una vitrina de cristal, donde se almacenan los sobres, las cartas dirigidas contra los reyes y las reinas del averno, camufladas por Caronte como dueñas del cielo. Que pierdan toda esperanza quienes entraron. Aquí se entrelazan, los lamentos de dolor y de ira de los castrados, las gentes sin gloria ni experiencia de infamia porque perdieron su nombre en la tribu de quienes no se rebelan y no distinguen entre el bien y el mal.

Los sacerdotes del socialismo y del comunismo deberán responder por sus atrocidades. No existe paz ni consuelo para sus víctimas, colaboran con los verdugos que asesinaron a las mujeres, que extinguieron a los hombres, que asesina día a día a todos los testigos mudos de la extinción humana, a la que se encuentran irremisiblemente abocados. Vivimos en el terror, o aspirar a morir bajo la autocracia de los sátrapas. Si deseamos que puedan coexistir las mujeres y sus antónimos, sin confusión, nítidos, claros, transparentes, los hombres que saben quienes son mujeres y las mujeres que saben quienes son hombres. Mujeres y hombres concisos, serios, audaces. Necesitamos a todas estas mujeres y todos estos hombres. Todos son necesarios. Hay que acabar con el comunismo y el socialismo generista. ¿Es mujer Yolanda? ¿Es hombre Sánchez?.