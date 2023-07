Manuel del Rosal: «La felicidad viene hoy enlatada; la puedes adquirir por 66.741 euros»

Un buen vaso de vino, un buen trozo de queso, el amor de una buena mujer y la ausencia de codicia. Esa es la felicidad. Dicho de otra forma: Soy feliz porque amo todo lo que poseo y no deseo nada de lo que no tengo. Pero donde se alcanza el cenit de la felicidad es cuando haces felices a los demás; mientras más amor das más felicidad recibes. Y debes de saber que, si la felicidad es cara, no es felicidad, es apariencias y vanidad.

“Nada te turbe nada te espante todo se pasa / Dios no se muda, la paciencia todo lo alcanza / Quién a Dios tiene nada le falta solo Dios basta”

Los de mi generación creíamos y creemos que la felicidad está dentro de nosotros y que teniendo a Dios nos basta. Han pasado 453 años desde que Teresa de Jesús escribía estos versos. Ahora en 2023 nos vienen a decir que no, que Dios no basta, que tenemos que añadirle 75.000 dólares que en euros son 66.741. Según esta cifra la mayoría de los españoles somos unos desgraciados.

Unos profundísimos intelectuales de la universidad de Princeton acaban de dictaminar que para que seamos felices hemos de disponer de una renta de 66.741 euros. Si no llegas a esta cifra eres un pobrecito desgraciado que está aquí en esta vida de lágrimas y chirriar de dientes porque en esta vida tiene que haber de todo.

La felicidad desde hoy se cuantifica, se puede medir en función de la renta que percibas. Bastará saber de qué renta dispones para dictaminar si eres o no eres feliz. Yo en mi vida he tenido unos ingresos similares, ni siquiera aproximados a eso miles de euros, sin embargo, he sido y soy feliz. A través de mi trabajo he conocido a toda clase de gentes, desde el barrendero de las calles hasta un presidente de diputación, un ministro, un director general de una gran multinacional o un capitoste de la sanidad. Puedo asegurarles que conforme el conocimiento de las personas con las que me relacionaba subía en la escala social y económica, más infelices eran. Y, en esto sí que estoy de acuerdo con las conclusiones de los profundos intelectuales de Princeton, en su diagnóstico que dice que a partir de 66.741 euros todo aumento de patrimonio no conlleva suma de felicidad, sino todo lo contrario. A mayor subida mayor estancamiento e incluso descenso de la felicidad que ellos llaman “felicidad emocional”.

Estos tiempos modernos de progreso sin pausa nos han hecho creer a pies juntillas que soy feliz en función de lo que tengo, de lo que deseo y de los logros materiales derivados de esos deseos. Si no tengo lo que deseo, no soy feliz, si tengo lo que deseo, pero deseo algo nuevo, no soy feliz hasta obtenerlo, cuando lo obtengo vuelvo a desear otra cosa y en tanto no la logre no soy feliz. Y no reflexionamos sobre esa espiral diabólica que nos lleva a la melancolía. Y ahora quiero hablar de Epicuro.

Su epigrama conocido mayormente es: “la felicidad comienza en el estómago” que originó una imagen distorsionada de Epicuro como la de un nombre que solo vive para el placer. Nada más lejos de esa percepción. “Los placeres del espíritu son superiores a los del cuerpo y ambos han de satisfacerse con inteligencia” Epicuro abogó por una vida sencilla y autosuficiente rodeado de amigos. Buscaba la ausencia de turbación en el alma y del dolor en el cuerpo y para ello enumeró las tres clases de deseos que marcan nuestra felicidad según el uso que hagamos de ellos: Deseos naturales y necesarios son los que cubren nuestras necesidades básicas como alimentarse, apagar la sed, conversar, tener abrigo y seguridad que debemos satisfacer de la manera más económica posible. Deseos naturales innecesarios son los que no necesariamente conducen a un mayor sufrimiento si no son satisfechos como la gratificación sexual, las artes, los viajes, los deportes etc que podemos satisfacer siempre que no representen una carga y un malestar futuro como arriesgar nuestras finanzas, nuestra salud, nuestras amistades, nuestra fama por conseguir un deseo innecesario. Deseos innaturales e innecesarios son los que obtenemos al precio de una carga permanente, tales son las drogas, la fama, la riqueza en demasía, el poder etc. El placer proporcionado por deseos innaturales e innecesarios es demasiado efímero cuando lo comparamos con los excesivos costes.

Son 66.741 euros la cifra que, en un ejercicio de estupidez supina, han estimado estos sesudos de Princeton nos dan la felicidad olvidando que la felicidad está en las cosas pequeñas de la vida, en el amor compartido que, cuando la felicidad es cara, ya no es felicidad y ha devenido en apariencias y vanidades que nos atenazan y no nos dejan ser felices.

MAROGA