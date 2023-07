Victor Entrialgo De Castro: «La iglesia izquierdista del último dia»

Han asaltado las instituciones, usurpado la soberanía cuando el pueblo no estaba, dividido a los españoles y proyectado a los demás sus propios pecados hasta límites enfermos.

Nadie mintió tanto y tan seguido durante cinco años y hasta el último día, ni encarnó tanta maldad y maledicencia esperando como la iglesia izquierdista del último día la segunda venida de su dios. El gobierno odiaDior está desesperado. Del lider de la secta a Caperucita Diaz, de Montero a Bolaños o Calviño Hermés, que empezó modosita y ha terminado malvada hasta en inglés, porque el que lo es, lo es en todos los idiomas.

Todos los frankestein, -comunistas, sanchistas, separatistas, exterroristas-, creen en «la parusía» y todos creen en la salvación por medio de su Salvador.

Repetidores de consignas del chamán invocan a los espíritus para inducir el miedo a la llegada de los que ya están, los únicos que han demostrado defender valiente y escrupulosamente la Constitución. Pero el lobo son ellos. Basta verles. Están desesperados.

La iglesia izquierdista del último día es la que habla de 28 géneros, de la tiranía y negocio del climaterio, la micromovilidad, «la tracación socialdiversa» y toda esa basura vocabularia y legislativa que nadie lee y nadie entiende, con la que ensucian inútilmente miles de paginas de boletines oficiales.

Todo por decir «traslado del equipamiento docente» en lugar de «a ver si traéis de una puñetera vez las escuelas, pupitres y libretas que hacen a un pueblo libre». Como no saben hablar se inventan toda estas milongas para ocultarlo. No tienen ideas. No les interesa lo fundamental. La educación. Solo buscan nichos políticos.

Si cuando se mueve en el vagón del metro o el autobús la gente repite «perdón, perdón, disculpe…», como en Suiza, decía Escohotado, un pueblo es rico. Pero Yoli, el coletas y Sanchez irrumpieron y abordaron el Estado como piratas en el Parlamento ¿verdad Pedro? y no solo no pidieron perdón sino que pisotearon todos los derechos y libertades.

Por eso despues de cinco años de sanchismo no se puede ir por la vida, ni siquiera en campaña, sin rigor ni criterio, ofreciendo como Feijoo pactar con la maleza sanchista que dice querer eliminar renegando de quien te ha desbrozado el camino. Vox es el único partido que ha dicho lo mismo de norte a Sur, desde el primer día hasta el último.

Veremos si hay por fin una mayoría que permita gobernar y esté ella misma dispuesta de una vez por todas a abordar la reforma de la ley electoral que corrija las sobrerrepresentaciones de algunos. Desconfíe de pagas que no llegan, de un universo infinito que ellos solos van a limpiar y de todos aquellos que a usted, como español y miembro de una comunidad política, no le exijan ni le pidan nada.

Una cosa es llevar toda la vida sin trabajar y dando la lengua como un charlatán de feria, así la Yoli, «la heredera sindical», que «parece un personaje de la que se avecina», o el trepa meritorio, chamán de la iglesia izquierdista del último día. Y otra cosa muy diferente gestionar, tomar decisiones y ser capaz de interpretar el interés general.

La iglesia izquierdista del último día repite las consignas del chamán invocando espíritus para inducir el miedo y atribuye a los demás sus pecados hasta límites enfermos. Creen en un chamán malvado y una sindicalista de Dior, mientras Feijoo reniega de Vox que le ha desbrozado el camino con un exorcicio. La izquierda del último día promete el más difícil todavía: el paraíso en la tierra y el fin del mundo al mismo tiempo.

Victor Entrialgo de Castro