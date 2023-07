Manuel del Rosal: «La cagaste…Burt Lancaster»

Es el título del segundo álbum del grupo español de pop Hombres G. Fue lanzado en 1986.

No voy a hablar del disco, quiero hablar de la monumental cagada que vosotros dos, señores Feijóo y Abascal, han tenido.

Saben los biólogos que la mezcla más rara en darse en los humanos es la mezcla de inteligencia y coraje. Es muy difícil encontrarla en hombres y mujeres porque la naturaleza no ha sido pródiga en concederla. Muchos tienen inteligencia, pero carecen de coraje; otros tienen coraje, pero carecen de inteligencia. El que teniendo inteligencia ve la solución al problema (el que sea) si carece del coraje para abordarlo, de nada le sirve. Si por el contrario tiene el coraje suficiente para hacer frente al problema, pero su análisis es equivocado, la solución será errónea. Ustedes dos, señores Feijóo y Abascal han tenido en sus manos el gobierno de España y se les ha ido por entre los dedos como agua.

¿Se preguntarán cómo ha podido suceder? Si todavía no lo han visto, habrá que añadir a la falta de inteligencia y coraje, la sobra de estupidez.

Todo empezó tras el exitoso debate que usted señor Feijóo tuvo frente a Sánchez. Usted creyó que ya todo el pescado estaba vendido, se vio cercano a los 160 y miró hacia Vox, no para afianzar los lazos, sino para disminuir la necesidad de su aporte a la suma total hasta los 176 y, de ese modo, quitarle fuerza en la negociación. Pero no era solo esto. En sus continuas manifestaciones negativas contra Vox, usted buscaba quitarse el miedo al “qué dirán” que le ha acompañado de continuo en la campaña y se fue apartando cada vez más de Abascal buscando que, para nada le relacionaran con él, con Vox. Le estigmatizó y le negó en la creencia de que los ciudadanos traspasaran su voto, al que usted llamó “voto útil”, de Vox al PP. No cabe mayor estupidez, corregida y aumentada con los guiños al PSOE y el envío de señales a sus barones. En esos momentos Vox estaba en los 40 escaños que han quedado en 33 tras la estúpida petición al voto útil ante su temor a que tuviera que gobernar con Vox. Han sido 7 escaños los que se han ido de Vox a cualquiera sabe, menos al PP; siete escaños que son los que ahora busca usted como puta por rastrojo.

Uste, señor Feijóo ha carecido de la inteligencia necesaria para entender que el PP nunca gobernará si no cuenta con Vox que es su aliado natural, y ha carecido del coraje necesario para mostrar a las claras ante la ciudadanía que, para echar a Sánchez, Vox era imprescindible. Usted ha carecido de inteligencia, de coraje e incluso de audacia y ahora se está lamiendo las heridas que usted mismo, en su temor a que los ciudadanos juzgaran mal su alianza con Vox, se ha causado.

Señor Abascal, no se puede ir por la vida, mucho menos en la vida política, amenazando constantemente, vendiendo su voto que, no aportándolo, imponiendo, presumiendo de que no van a regalar nada y de que el señor Feijóo deberá pasar por las horcas caudinas de su prepotencia nacida de una renta famélica de 33 votos. Usted también ha demostrado poca sutileza, poca inteligencia y poco coraje para hablar claro a los ciudadanos. Usted, señor Abascal, al tiempo que predicaba lo de echar a Sánchez como premisa de su partido, ponía constantemente palos en las ruedas del PP amenazándolo con no aportar los votos necesarios para echarle, si Feijóo no accedía a sus condiciones draconianas.

Usted ha carecido de la inteligencia necesaria para afrontar unos momentos claves para España, ha carecido del coraje necesario para tomar decisiones que no iban a ser populares, pero si efectivas para alcanzar la cifra mágica de 176 escaños.

Puede que en algunos momentos ustedes dos, señores Feijóo y Abascal fueran visitados por la inteligencia, pero les faltó el coraje y viceversa. Tras el debate a dos todos los españoles que queríamos ver a Sánchez en la calle, nos sentimos aliviados y confiados; hoy y tras el resultado de las elecciones, no solo sabemos que tendremos otros cuatro años de incertidumbre y de que España será gobernada por los que quieren fracturarla, hay algo más: o ustedes dos aprenden a mezclar inteligencia y coraje o ustedes nunca gobernarán porque ustedes dos se necesitan mutuamente, cosa que todavía no han sido capaces de ver.

La cagasteis … Burt Lancaster.

MAROGA