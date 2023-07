José Manuel García Albarrán: «De la euforia a la decepción… ¿Táctica equivocada?»

Difíciles de digerir han sido los resultados de las Elecciones Generales del 23-J para los votantes de la derecha y para los disconformes con el actual Gobierno, que acudieron a las urnas con el convencimiento de que con su voto iban a erradicar no sólo el ‘Sanchismo’ sino también el social comunismo, que durante más de cuatro años ha ejercido una ‘dictadura de izquierdas’ imponiendo su voluntad a golpe de las ‘condiciones chantajistas’ de sus socios de coalición y demás facciones, refrendadas y aprobadas mediante Decreto Ley por Sánchez.

Sr. Alberto Núñez-Feijoo, candidato a la Presidencia del Gobierno y líder del PP…

En primer lugar habrá que felicitarle por haber sido la candidatura más votada y por tanto el primer candidato para ser el futuro Presidente del Gobierno de España y también por haber obtenido la mayoría absoluta en el Senado -120 Senadores- arrebatándole al PSOE la capacidad de dar curso o refrendar las leyes aprobadas en las Cortes.

Pero tengo que decirle que, bajo mi punto de vista, se equivocó en su Campaña electoral…

Si señor Feijoo, se equivocó por despreciar, a priori, la opinión de más de tres millones y medio de españoles que apoyaron a VOX en 2019 y que se han reducido el 23J, según datos oficiales, a 3.033.744 y a los más de 1,6 millones que votaron a VOX el 28-M, lo que le ha permitido al PP hacerse con seis gobiernos autonómicos (Comunidad Valenciana, Extremadura, Aragón, Cantabria, Islas Baleares y Murcia) y numerosos Ayuntamientos.

Se equivocó por unirse a las teorías de la izquierda, ultra izquierda y demás ‘satélites’ anti españoles considerando al partido, con el que tenia que sumar escaños sin más remedio, como ‘non grato’.

Se equivocó al reclamar el ‘voto útil’ para su partido, dando a entender que los votos que fuesen a VOX eran votos perdidos ¡Craso error! y clave para la pérdida de la posible mayoría absoluta pronosticada.

Se equivocó al dirigir su campaña con discursos en los que, unas veces de manera subliminal y otras claramente, ponía líneas rojas a la posibilidad de gobernar con VOX. ¿No se ha quitado el complejo que caracterizó a su antecesor Casado?

Se equivocó al no tener en cuenta que los casi 700.000 votos que ha perdido VOX le han supuesto la pérdida de 19 escaños, mientras que al PP con su reclamo del ‘voto útil’ le han supuesto ganar ¡sólo 10 escaños! por lo que ¡han perdido 9 escaños! imprescindibles para sumar mayoría absoluta en el bloque de la derecha.

Se equivocó al ‘vender la piel del oso antes de cazarlo’ confiando y apoyándose en la bonanza de los resultados que le ofrecían las encuestas de las distintas empresas demoscópicas, excepto el CIS de Tezanos, que ‘curiosamente’ se acercó más al resultado final, aunque falló una vez más, interesadamente, en la candidatura más votada.

Se equivocó al no asistir al debate a cuatro de RTVE (dejando solo a ‘Santiago’ frente a ‘Pedro’ y ‘Yolanda’) lo que propició un ‘ataque marital’ de ambos dirigido al presente, que pudo contestar y al ausente -usted Sr. Feijoo- que no se pudo defender, dando la impresión, ‘como no podía ser de otra manera’ de no querer aparecer en la misma foto que Abascal quien, sin embargo, sí que le defendió ante los ataques de ‘Yolanda’ y ‘Pedro’ que parecían estar viviendo una ‘luna de miel’ política. ¿Verdad Yolanda… Sí Pedro? y viceversa.

Se equivocó, en suma, Sr. Feijoo al tenderle una mano ‘a su enemigo’ y permitir que desde su partido, e incluso usted mismo se atacara al que sin duda tenía que ser ‘su aliado’ en la suma de votos de la derecha, sin que por ello fuese imprescindible mostrarse como su amigo.

Se equivocó al no defender vehementemente su posible alianza o pacto con el

único partido que, junto con el suyo, defiende la España Constitucional, la Monarquía Parlamentaria, el idioma Español (Castellano) como principal lengua vehicular, la independencia de los Tres Poderes y la defensa de la Integridad Territorial.

O… es que Sr. Feijoo, usted no ha sufrido como un gran mayoría de los españoles, las consecuencias de los pactos del gobierno de Sánchez con la extrema izquierda -Podemos/SUMAR- con los republicanos -ERC- con los independentistas catalanes -JxCat, CUP- y con los vascos -EH Bildu- incluidos ex etarras con delitos de sangre, sin que por ello hayan levantado la voz, se hayan rasgado las vestiduras o hayan dado continuamente ‘la matraca’ contra la ultra izquierda o la extrema izquierda que han hecho lo que les ha venido en gana, con la anuencia del gobierno socialista de Sánchez.

Tiene alguna duda de que va a ser el primer candidato a Presidente, que habiendo obtenido el mayor número de votos, no va a serlo si depende de la abstención o apoyo del PSOE, UP, SUMAR, PNV y demás ‘satélites independentistas’ que lo único que esperan es poder formar otro ‘gobierno Frankenstein’ para seguir consiguiendo, bajo chantaje, esas reivindicaciones que saben serían imposibles si gobernaran los partidos del bloque de la derecha.

Pero analizando fríamente los resultados electorales llama poderosamente la atención la celebración pos electoral en la sede del PSOE y sus aledaños, en donde se reunieron numerosos partidarios de la ‘Memoria democrática’ gritando el lema guerra civilista del ‘No pasarán’ como si ellos hubiesen ganado las elecciones… Solo les faltó gritar ‘A las barricadas’ y ponerse las gorras de milicianos o milicianas.

En fin Sr. Sánchez, ya sabe…

‘De aquellos polvos, estos lodos’

Todos felices ¿No? Me refiero a ustedes los políticos, unos por ser los más votados y otros por poder seguir gobernando, aunque sea a costa del apoyo o la abstención de JxCat- elpartido independentista del golpista fugado Puigdemont, que ya ponen por delante sus condiciones:

Amnistía y Referéndum de Autodeterminación… ¡Magnífico!

La estampa del futuro nos aterra a los más de 11,5 millones de españoles que queríamos huir de esta dictadura social comunista que venimos soportando estoicamente ya durante casi un lustro.

El futuro de España puede estar de nuevo en manos de unas facciones minoritarias de índole independentista, republicana, anticonstitucional y que han presentado candidatos con las manos manchadas de sangre.

¡Ésta no es la Democracia que queremos! Urge un cambio de la Ley Electoral que impida la formación de gobiernos Frankenstein surgidos del apoyo interesado al candidato que ha perdido las elecciones.

¡España y los españoles no nos merecemos esto!

¡Paz en Ucrania!

José Manuel García Albarrán

Médico jubilado