Manuel del Rosal: «Todos ganan (los partidos políticos) España pierde»

“No caigamos en la tentación de creer que este gobierno está ahí por su listeza, por su inteligencia y por su preparación; está ahí haciéndonos creer que gobierna porque la sociedad española actual y desde hace años es una sociedad de botarates, mamarrachos, mequetrefes y holgazanes dominados por las mujeres” Esto lo escribía Pio Baroja en 1904 y es perfectamente aplicable al momento actual

¿Entregaría usted las llaves de su vivienda a un saqueador y ladrón? Es lo que hemos hecho por segunda vez los españoles al entregar las llaves de la casa común (España) a quienes van a saquearla.

Vaya por delante que el que escribe, con 80 años, está al cabo de la calle y que muy bien puede decir aquello de: “Para el tiempo que me queda en este convento, me cago dentro”. Pero uno ama a España, a su país, y ve con pena y rabia como estamos destruyéndola con nuestras decisiones erróneas al entregarla a gobiernos formados por sus enemigos. Me pregunto ¿qué pasa en la mente colectiva de un pueblo que pone a su país en las manos de quienes quieren destruirlo?

A ver si de una puñetera vez admitimos que lo que está sucediendo en España es culpa de nosotros los ciudadanos que, libremente, votamos. Los políticos hacen su trabajo que consiste en asegurarse privilegios al menos para cuatro años; nosotros los ciudadanos llevamos años empeñados en buscar una solución que consiste fundamentalmente en articular los mecanismos para un suicidio colectivo. Y lo hemos vuelto a hacer en estas elecciones al entregar con nuestros votos la llave de gobierno a bilduetarras, nacionalistas, comunistas, independentista y a cualquiera que pase por allí el día de la formación de gobierno, siempre que pueda colaborar en la fractura de España. Y hemos abierto la puerta a que Sánchez reedite el gobierno Frankenstein, ahora acompañado del hombre lobo (Puigdemont).

¿Es la sociedad española una sociedad adolescente a la que le falta, no uno, varios hervores para alcanzar la madurez? O ¿el progreso de cartón piedra le ha hecho perder toda clase de valores salvo el del hedonismo? O simplemente está enferma por una epidemia de estupidez brutal que le hace tomar decisiones estúpidas para conseguir resultados estúpidos. Porque no se puede ser más estúpido para entregar las llaves de tu casa a quienes sabes te la van a sabotear.

Alguien dijo: “Se tiende a dejar sentado que los hombres piensan racionalmente. Este es un postulado, además de falso, peligroso” Al menos aquí en España, porque si pensar racionalmente nos conduce a poner el gobierno en manos de golpistas, independentistas, comunistas y etarras; ¿qué será el resultado de unas elecciones pensadas irracionalmente?

Nos esperan otros años de incertidumbre e inestabilidad debido a que quiénes nos van a gobernar ven a España como a una vaca lechera que ordeñan los negociantes y mercaderes de la política. Y eso lo hemos propiciado nosotros con nuestra estupidez, entregando sumisamente las llaves de la nación a quienes van a esquilmarla.

MAROGA