José Manuel García Albarrán: «La falsa Democracia y el fiasco electoral»

La confusión que nos crean los acontecimientos vividos recientemente, nos hacen dudar en qué régimen político estamos inmersos los españoles desde hace unos cuantos años.

Habría que hacerse estas tres preguntas para averiguar la deriva política del Estado actual:

1.- ¿Se respeta la Constitución?

2.-¿Vivimos en una sociedad Democrática ?

3.- ¿Estamos o caminamos hacia una Dictadura social-comunista?

Si me permiten en ‘mi opinión’ la respuesta a las dos primeras preguntas es ‘NO’, mientras que la respuesta a la tercera es ‘SÍ’.

Camilo José Cela (1916-2002) Premio Nobel de Literatura, escritor, conferenciante ensayista y ex senador gallego en las Primeras Cortes Generales de la Transición Democrática, protagonizó la siguiente anécdota… Un día estaba mirando a la calle desde la ventana de su despacho y en el portal de enfrente vio a un ’yonki’ pinchándose ‘un chute’ de heroína, le observó durante unos segundos y dirigiéndose a su secretaria le dijo textualmente: “Tiene cojones que el voto de ese tipo tenga la misma validez que el mío” y siguió ampliando después la conversación sobre las ventajas y miserias del sistema democrático.

Tras celebrarse las elecciones del 23-J no hay que ser un experto politólogo para afirmar que estamos ante uno de los momentos en la historia de España más complicados, y yo añadiría críticos, porque una vez más se ha puesto de manifiesto la imperfección o la injusticia de una Ley electoral obsoleta y que ha sido mantenida durante años por ‘intereses espurios’ de los grandes partidos, permitiendo que una pequeña fracción del electorado pueda conseguir con su apoyo a los que perdieron las elecciones -PSOE- formar otro gobierno tipo ‘Frankenstein’ en detrimento del PP que ganó las elecciones y que junto con VOX suman 170 escaños/Diputados en el Congreso habiendo ganado por mayoría absoluta en el Senado con 120 escaños.

Sánchez, que lleva casi 5 años en el poder con tan ‘solo 120 diputados’, haciendo gala una vez más de su egolatría y pasión por la poltrona, no solo no reconoce haber perdido las Elecciones Generales del 23-J, con 121 escaños frente a los 137 escaños obtenidos por Feijoo en el Congreso, sino que ya está maquinando ‘pactar con el mismísimo diablo’ para arrebatar lo que por ley le corresponde a Feijoo, que no es ni más ni menos que la Presidencia del Gobierno de España durante los próximos cuatro años.

Verán ustedes, de nuevo se puede dar la paradoja de que se forme un gobierno ‘Frankenstein’ gracias al apoyo de un partido -JxCat- cuyo principal representante está huido de la justicia española por el ‘Golpe de Estado’ perpetrado el 1 de octubre de 2017 al convocar y llevar a cabo un ‘Referéndum ilegal’ con el propósito de instaurar la República catalana y la posterior independencia y secesión del resto de España.

El apoyo electoral que ha recibido el 23-J el partido independentista catalán -JUNTS- ha sido solo de un 1,60 % (392.000 votos) que le han supuesto obtener 7 escaños en el Congreso.

Pues bien, como decía, con estos exiguos datos se puede dar la circunstancia que con su apoyo y el de las demás formaciones nacionalistas, republicanas e independentistas catalanas y vascas pudiera Sánchez en una ‘hipotética sesión de investidura’, obtener los apoyos necesarios para seguir durmiendo en SU colchón en la Moncloa, seguir volando en SU Falcon 900 y en SU Helicóptero Súper Puma y seguir disfrutando del Palacio de la Mareta -donado por el Rey Hussein de Jordania al entonces Rey de España Juan Carlos I y cedido por éste al Patrimonio Nacional- además de poder continuar pasando fines de semana y vacaciones en el exclusivo e idílico Palacio de ‘Las Marismillas’ situado en el Coto de Doñana -Huelva- en donde se ha gastado la friolera de 1,6 millones de euros de los fondos europeos, teniendo la cara dura y la desfachatez, de ‘justificar las obras’ hablando de la importancia de «conservar y restaurar ecosistemas», «promover la biodiversidad» o «financiar inversiones destinadas a las infraestructuras de gestión y uso público en espacios protegidos».

¡Esto es solo parte del resultado de una falsa Democracia sustentada por una obsoleta e injusta Ley electoral!

¿Es justo que un ‘aquelarre de partidos independentistas’ que buscan derogar la Constitución, abolir la Monarquía e instaurar la Tercera República en España e independizarse del Estado español, formen parte del gobierno con el partido que ha perdido las elecciones?

Pero lo más grave, si es que lo anteriormente expuesto no lo es ya de por sí, es el papel que obligan a representar a S.M. el Rey Felipe VI al tener que cumplir con el Art. 65 del Título II de la Constitución que en su apartado d) especifica: “Proponer el candidato a Presidente del Gobierno y, en su caso nombrarlo, así como poner fin a sus funciones en los términos previstos en la Constitución”. O el artículo 99 de la Constitución que dice: “Es responsabilidad del Jefe de Estado proponer a las Cortes un candidato para la investidura” Pero se puede dar la coyuntura que siendo el candidato más votado no tenga los apoyos suficientes para salir elegido en la primera Sesión de Investidura por mayoría, lo que provocaría celebrar otra sesión pasadas 48 h., en la que sería suficiente la mayoría simple para designar al Candidato que cuente con los apoyos necesarios y previa consulta con los distintos partidos con representación parlamentaria, tendría que ser propuesto por el Rey.

Pero ante esta segunda coyuntura de tener que elegir a la fuerza política que ha perdido las elecciones apoyada por una amalgama de partidos políticos de cariz republicano, secesionista, independentista y claramente antimonárquico me pregunto y les pregunto…

¿Está obligado el Rey, como Jefe del Estado español, a dar el visto bueno para que acceda a la Presidencia del Gobierno Sánchez que precisa los votos de SUMAR, ERC, EH Bildu, BNG y sobre todo del partido JxCat del golpista Puigdemont huido de la justicia española?

¿Que porcentaje de españoles estamos dispuestos a que gobierne de nuevo Sánchez con la presión y el chantaje añadido de un partido que ya ha dejado claras sus intenciones de exigir un ‘Referéndum y proponer la Autodeterminación’.

¿Para qué sirve el juramento ante el Rey prometiendo (casi ninguno jura) respetar la Constitución y guardarle fidelidad y respeto, cuando al día siguiente están proponiendo todo lo contrario e incluso profiriendo injurias contra él y la nueva Ley no les sanciona?

El famoso escritor, articulista y ex corresponsal de guerra -Arturo Pérez Reverte- ha dicho recientemente:

“La urna no sirve de nada si el que vota es un analfabeto”

Aunque yo me niego a pensar que pueda haber tantos millones de analfabetos en España.

Esperemos que todo se resuelva lo mejor posible y en breve podamos contar con un Gobierno en el que prime el bienestar de los españoles por encima de ‘falsos progresismos’, ‘totalitarismos’ y de intereses partidistas.

¡Paz en Ucrania!

José Manuel García Albarrán

Médico jubilado