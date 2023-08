Rafael López Charques: «Misterios «

Como estamos en época de vacaciones, parece ser que gran parte de nuestros políticos se han confabulado para dejarnos disfrutarlas tranquilos, para lo que han convertido en un misterio la mayoría de sus andanzas.

Decimos la mayoría porque hay uno que, como de costumbre no para de exhibirse. Nos referimos, como habrán supuesto, a “cum fraude”. No le basta con restregarnos por las narices su bien merecido descanso en el palacete canario, sino que ahora nos muestra lo estupendamente que se lo pasa en el reino alauita. No le critiquemos, se lo tiene ganado a pulso.

Sin embargo, hay cosas que no entendemos. Aunque sea un viaje privado, nos parece ofensivo para nuestra nación, que el presidente en funciones de nuestro desgobierno vaya a un país, que a pesar de los acuerdos que por su cuenta firmó con el mismo, siga reclamando la soberanía de dos ciudades españolas. ¿Por qué lo hace? Es uno de los variados misterios a los que nos enfrenta.

Decimos de los variados porque son múltiples. En primer lugar, es difícilmente comprensible que estando el país en la situación que está, uno de los personajes claves para encontrar una salida se vaya tranquilamente de vacaciones. ¿No cree que tiene cosas más importantes que hacer si le preocupamos tanto como dice? Que espera, ¿qué las cosas se arreglen solas?, es posible. Quizás en su egocentrismo se cree sin dudar que en cuanto vuelva todos se rindan a sus pies y asunto concluido.

Como seguimos el viejo dicho de “piensa mal y acertarás” sospechamos que el misterio en que estamos envueltos, es indicativo de que los políticos están arreglando sus asuntos a nuestras espaldas, así no nos preocupamos y somos felices, no podemos pedirles más.

Como son humanos, no dioses del Olimpo, de vez en cuando tienen fallos y trascienden algunas cosas. Así nos enteramos de que casi con toda seguridad, el próximo mandamás en España va a ser un traidor actualmente fugado, aunque mantenga como cabeza visible a un títere.

Ha trascendido que un partido quiere que en el Congreso se utilicen también las lenguas hasta ahora cooficiales. Lógicamente tendrá que establecerse un sistema de traducción simultánea que pagaremos todos, es decir, los que pagamos siempre. Lo curioso es que pocos países de nuestro entorno las utilizan, aunque las tengan. Una vez más nos quieren poner a la cabeza de todo, de todo lo no importante, en vez de ponernos a la cabeza de lo que realmente importa. ¿Por qué?

Otro misterio que no nos explicamos es que la Junta Electoral Central haya puesto una doble multa a una alta carga del gobierno fantasma por declaraciones electoralistas y partidistas en las habituales ruedas de prensa que siguen al Consejo de Ministros. Nos sorprenden porque teníamos entendido que nuestros mandamases eran ejemplares, ante todo respeto a la legalidad, buenas formas y juego limpio. ¿Qué ha pasado realmente?

Como no nos puede extrañar, dado nuestro discurrir, en cuanto se toca el tema monetario, crecen los dichos, las noticias coladas por los rincones, etc. En concreto, nada seguro, es decir, siguen los misterios. Se habla de que se le perdonará la deuda a una comunidad, pero nadie aclara los posibles motivos reales de hacerlo, en caso de ser cierto. Por otra parte, nadie del desgobierno ha dado la cara para explicarnos por qué ha llegado al extremo de permitir que se embargue una escuela española en la capital británica, por sus impagos; cuando ellos se auto pagan puntualmente lo que les corresponde.

En definitiva, misterio tras misterio, pero no nos preocupemos, son tonterías, hagamos caso a nuestros jefes y seremos felices.