Rafael López Charques: «Vamos peor»

En la vida no siempre se puede ir a mejor, por mucho que lo intentemos. Pueden surgir imprevistos, hechos que desconocíamos o que no podemos controlar, nos pueden hacer trampas, etc.

Sin embrago siempre se puede ir a peor, solo es cuestión de proponérselo. Puede ser el resultado de una actitud masoquista, pero también pue ser la consecuencia de una conveniencia, de querer alcanzar algo, por un lado, al coste que sea, sin importarnos cuál puede ser el mismo.

Por desgracia para nosotros, los ciudadanos, en nuestro país no solo vamos mal, sino que vamos a peor. Encima lo más triste es que tenemos que aguantarlo y “al mal tiempo buena cara” porque va a dar igual.

En estos días se ha constituido el Congreso, en donde de algún modo estaremos representados todos, pero lo paradójico es que se ha conformado a nuestras espaldas, simplemente a conveniencia de los partidos políticos, que ante todo han luchado por mantener y, si es posible, aumentar su poder.

Detrás de todo ello está nuestro viejo conocido “cum fraude”, que ha demostrado claramente que es lo único que le importa es su curul. Una vez conseguido “vengan días y caiga panes”.

El problema lo tenemos los ciudadanos, que tendremos que tragar con todas las concesiones que ha hecho a huidos, separatistas, sucesores de terroristas y similares.

La Ley 50/1997, en su artículo 21.3 establece que: “el Gobierno en funciones …limitará su gestión al despacho ordinario de los asuntos públicos, absteniéndose de adoptar, salvo casos de urgencia debidamente acreditados o por razones de interés genera cuya acreditación expresa así lo justifique, cualquiera otras medidas”. Sin embargo acaba de solicitar formalmente a la Unión Europea que incluya como leguas oficiales en la misma, las que ya son cooficiales en nuestro país. La primera en la frente. Como ciertos partidos me lo han exigido para apoyarme, me salto la legislación y al que no le guste que se aguante.

Lo anterior es solo una muestra de cómo se estila gobernar, lo peor está por llegar, no lo duden. Al presidente en funciones le hacen falta el voto de ciertos partidos pasa continuar en su sitio. Es público y notorio que está en sus manos; los anteriores lo saben muy bien, al igual que saben que su megalomanía le llevará a transigir con todo lo que le exijan, y ya lo están haciendo, solo hay que contemplar los acontecimientos de los últimos días y los que se prevén, salvo un milagro, y estos últimamente no abundan.

Así vamos a ver como el próximo presidente del gobierno, el verdadero, aunque esté en la sombra, va a ser un personaje, actualmente huido, que será amnistiado, lo que presentará como un bien para el país. No les extrañe, es evidente que ya está imponiendo su voluntad en lo que le interesa y no duden que lo seguirá haciendo.

Por mucho que él y los suyos despotriquen contra España, lo que realmente quieren es que la nación esté a su servicio. Ellos llevar la batuta de todo, y que el resto del país sean flecos colgando, pendiente para sobrevivir de su magnanimidad sin quejarse, pues bastante hacen con considerarnos ciudadanos, eso sí, de segunda categoría.

Este es el panorama de lo que se nos avecina. Por mucho que hablen y prometan, por muchas sonrisas y postureo, no se dejen engañar. A los que casi seguro van a mandar, solo les interesan ellos mismos, los demás seremos como simples piedrecitas, que se echan del camino a patadas.,

Convénzanse, no vamos mal, vamos peor.