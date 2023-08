Juan Pérez de Mungía: «Cocción a fuego lento»

Sadiq Aman Khan, de origen pakistaní y confesión islámica es alcalde de Londres, miembro y presidente de la sociedad fabiana, que toma el nombre del general romano Quintus Fabius Maximus, que con éxito llevó a cabo una guerra de desgaste en las guerras púnica que llevó a Roma a vencer al imperio cartaginés. El respeto aparente a las leyes, bajo el amparo de los derechos humanos, y el discurso habitual contra la islamofobia en una insólita copia del feminismo transhumante, es el recurso para imponerse gradualmente, como pretende la sociedad fabiana en un cambio progresivo de las leyes que conduzcan a un socialismo, en su caso, de raíces islámicas: la lenta cocción de la rana.

Con una impudicia digna de encomio, Sadiq Aman Khan, ha hecho de sí mismo un adalid del multiculturalismo, mientras somete a sus propias hijas defendiendo la pérdida de libertad de la mujer bajo el peso de la tradición. Se siente tan seguro desde la atalaya de la defensa numantina de una «religión de paz» que se permite incluso aplicar la política de cancelación para evitar los estudios científicos sobre el impacto de sus políticas públicas llevados a cabo en el University College of London. Nuestro prócer no debe ignorar en su condición de abogado que los versos del Corán 2,22; 15:19; 20:53; 43:10; 50:7, 51:48; 71:19; 78.6-7; 79:30; 88:20; 91:6, aseguran que «la tierra es plana, y cualquiera que reclame que es redonda es un ateo merecedor de castigo», como predicaba la suprema autoridad religiosa de Arabia Saudí Sheik Abdul-Aziz Ibn Baaz (https://www.youtube.com/watch?v=nbzh7p2ZlFQ; https://www.nytimes.com/1995/02/12/world/muslim-edicts-take-on-new-force.html).

El islamismo no sólo es una amenaza mundial, sino incluso una amenaza para sus mismos creyentes, un ejército yihadista de reserva con una identificación dogmática desde una sumisión inconsciente a un propósito universal de exterminio amparado en una fe monoteísta, el sueño inconcluso de toda religión dogmática, hija del arrianismo mahometano. Arde París bajo las hordas islámicas redimidas en el seno de la Francia insumisa que han encontrado en Melenchon su valedor, como Yolanda Díaz en sus pactos con el velo del pudor púbico del cabello femenino, el feminismo coránico de la sumisión (Corán, 33:59). En Melilla y en Ceuta prolifera el voto comprado de quien vota al hermano. Tiempo al tiempo. La versión española es Fátima Hamed, la líder musulmana de Sumar que lleva hijab como marca teológica, amiga de Aberchán, implicado en el fraude electoral de Coalición por Melilla.

La lista mundial de ataques terroristas es tan extraordinaria que merece una continua actualización. Solo entre el 12 de agosto y el 18 de agosto del actual 2023, han tenido lugar 82 ataques islámicos en 20 países, en los que 418 personas han sido asesinadas (https://www.thereligionofpeace.com/attacks/attacks.aspx?Yr=Last30) y 333 gravemente heridas. Una muestra terrible de su tenacidad es el número de violaciones que se suceden, que difícilmente pueden ocultarse prohibiendo la publicación de quienes son españoles naturalizados o simplemente inmigrantes ilegales, mentecatos del falangismo yihadista. Epítome de esta barbarie es el caso de Cherburgo cometido por Emmanuel Foudrot, un naturalizado francés que sometió a Oumar N., una mujer repetidamente violada que luego fue empalada con un palo de escoba y se debate entre la vida y la muerte ante el sufrimiento de los cirujanos incapaces de intervenirla por su intensa angustia y terror y profundo encogimiento sumergidos en lágrimas. El crimen cometido el 17 de agosto de 2023 no se incluye en las estadísticas, como no se incluyen las violaciones en manada que asuelan nuestra nación. Y existen todavía quienes defienden no imponer la pena de muerte.

Florence Bergeaud-Blackler, investigadora del CNRS, ve por doquier como se cancelan sus conferencias a nivel internacional, porque desvela el propósito islámico a través de control absoluto de la vida del creyente a través de la islamización de la alimentación con la comida halal que penetra en occidente bajo el amparo de las leyes multiculturales y la ideología vegana y animalista, en tanto crecen las multinacionales que se benefician a su dictado (Islam, politics and markets in global perspective, Ed. Routledge, 2016) La lenta cocción de la rana de la «Fraternidad Musulmana y sus redes», (Florence Bergeaud-Blackler, Le frerisme et ses reseaux: L’enquete. Odile Jacob, 2023), en ese inimitable juego de espejos que forma parte también de la política nacional de Sánchez en la destrucción del Estado, del Gobierno y de la Nación, con su política migratoria y el pacto con el sátrapa. La conducta fabiana de un delincuente profesional dispuesto a pactar con el diablo, como el islamismo militante de Iblis o Shaytan.

Poco o nada nos separa del islamista inglés. Mientras crecen las exportaciones marroquíes un 30% y su presupuesto militar aumenta otro 30%, la diputada marroquí Aicha El Gourgi, de la escuela sanchista, con DNI español y lazos con el PSC pidió anexionar Canarias, Ceuta y Melilla, difundiendo una carta entre sus compatriotas en España pidiendo el voto en las elecciones generales. Ciento cincuenta mil votos han sido cruciales para el vuelco electoral a favor del PSC, primordialmente en Cataluña, y, secundariamente, en toda España. No nos sorprenda que Sanchez conceda la autonomía a Ceuta y Melilla y luego la secesión para unirse a Marruecos y, quizas, tengamos que salir por piernas, como en el desastre de Annual. El día del juicio está pronto y será inminente.