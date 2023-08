Pedro Manuel Hernández López: «La desvergüenza nacional»

Según la RAE, el termino desvergüenza es sinónimo de «falta de vergüenza, insolencia y descarada ostentación de faltas y vicios».Esto es lo que ocurrió ayer insólitamente en el Palacio del Congreso de los Diputados. Visto lo ocurrido , más que ese noble e histórico lugar, sede indiscutible de la soberania popular –que se empezó a construir por orden de la reina Isabel II, un 10 de octubre en la Carrera de San Jerónimo en el solar que ocupaba el antiguo convento del Espíritu Santo e inaugurado el 31 de octubre de 1850– se asemejó a una disparatada y disonante jaula de grillos cantando cada uno su melodía a la lunaa su aire y sin importarle la de los demás y mucho menos el interés general de España y de los españoles.

El espectáculo ofrecido fue una descomunal e indescriptible «desvergüenza nacional» en todas sus acepciones. La sesión constitutiva de la Mesa del Congreso se resumió en: Traiciones inesperadas , promesas anticonstitucionales incumplidas, asociaciones partidistas contra «natura», venganzas cainitas encubiertas y un largo etcétera, en el que hubo de todo y para todos los gustos, hasta formulas antijuridicas «per se» en la jura y acatamiento de la Constitución. Lo paradójico y chocante es que todas fueron aceptadas como válidas y legales por haber sido aceptadas y avaladas inexplicablemente por el propio TC y así nos va. En ellas en vez del clásico y legal «¡Juro o prometo!» .. predominaron frases como: ¡Por la República catalana! ¡Por imperativo legal! ¡Por una España feminista y republicana! !Por una España plurinacional y feminista! ¡Por un nuevo tiempo republicano! ¡Por la república vasca! ¡Por imperativo legal y hasta la consecución de la república catalana!,! ¡Por el pueblo de Valencia(pero en catalá)! ¡Por la soberanía de Galicia( en gallego)! y hasta la disparatada y vengativa formula ¡Por la lucha antifranquista! del tránsfuga podemita Errejón, etc, etc,….

¡A su lado la orgullosa Babel se quedó en mantillas…!

Aunque la incógnita de la futura presidenta del Congreso de los Diputados estaba cantada y asegurada de antemano en la persona de Francina Armengol Socías, jamás imaginé que llegase a serlo una persona denostada de su Inca natal por sus propios paisanos mallorquines y destituida de la presidencia de las Islas Baleares –entre otras muchas cosas– por las variopintas y escandalosas polémicas que levantó durante su mandato a finales del 2019 al permitir, no solo que una menor tutelada por el Gobierno balear fuese violada en grupo, y se destapase toda una red de prostitución y tráfico de drogas en torno a esas jóvenes tuteladas, sino además porque en plena vigencia de las restricciones por el Covid, Armengol fue pillada infraganti de copas en un bar en el casco antiguo de Palma pasadas las dos de la madrugada por la Policía Local ante las constantes llamadas de los vecinos.

Y como Sánchez por seguir en el poder es capaz de cualquier cosa , cueste lo que cueste, promete el oro y el moro aún a sabiendas que de oro y de moro, nada de nada.

Sánchez –a diferencia de Suarez que » prometía lo que podía prometer» –promete lo que sabe que ni debe ni puede prometer, pero le da igual. En él todo es apariencia y mentira. Por eso, haciendo de D.Tranquedo y sabiendo que peligra su continuidad en el poder y aunque legalmente no puede, le promete impunidad política a Puigdemont y amnistia general a toda su panda de patriotas e independentistas catalanes. Al mismo tiempo con el nombramiento de «madame Francine» como presidenta del Congreso –una pancatalanista y radical prindependentista disfrazada de socialista– promueve y promociona el uso del catalán como lengua oficial en el Congreso junto con el vascuence,el gallego, el valenciano y cualquier otro disparate lingüístico que se le ocurra.

Este moderno «Efialtés» es capaz de mentir prometiendo incluso lo que no depende de él sino de la mayoría absoluta del Congreso, como es una «amnistia general» a los «doce del patibulario procés» y seguidores y el uso legalmente oficial del resto de lenguas cooficiales.

La flamante y recién estrenada presidenta del Congreso «madame Francine» –no contenta con todo lo anterior– se permitió el lujo de gastarse con Montero –la ex ministra de «Igual- dá» que haya sido ministra y que ya no lo sea– miles de euros del erario público en un cartel que insultaba a los jueces «por machistas» y exigio como condición «sine qua non» el uso oficial del catalán a los médicos y enfermeros para trabajar en sus hospitales –pese al déficit de personal sanitario que arrastraban–llegando incluso a vetar el ascenso médico a Jefe de Sección y de Servicios a los que no hablasen catalán. Su intransigencia y fanatismo idiomático le ha puntuado para que Sánchez la haya premiado convirtiéndola en la segunda autoridad del Gobierno de España . Armengol, es considerada el «gancho de Sánchez» para su apoyo al independentismo catalán, para fulminar el castellano y sobretodo por su afinidad con el pancatalanismo, clave esencial para conseguirlos los apoyos de Puigdemont que tanto enecesita para gobernar.

Ante tan magna y estulta incongruencia sólo se puede exclamar lo que Eduardo Marquina le hace decir, en el segundo acto de En Flandes se ha puesto el sol, al capitán Diego de Acuña que lo ha sacrificado todo por el amor: «España y yo somos así, señora». ¿Es inevitable que seamos así? Todos los países, que no son otra cosa que una suma de personas amalgamadas en la Historia, tienen sus defectos y sus virtudes. En nuestro caso existe una estética nacional de lo altanero y, poco dotados para la autocrítica, tendemos a subrayar nuestra propia ignorancia al tiempo que presumimos de la chapuza nacional.

Pedro Manuel Hernández López es médico jubilado, periodista y ex senador por Murcia.