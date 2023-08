Juan Javier Sanchez: «La herencia recibida»

La herencia recibida. Éste es el nombre de la campaña que ha lanzado el partido socialista de Extremadura en las últimas semanas. Según el partido que lleva nada más y nada menos que 36 años gobernando nuestra tierra su gestión ha sido excelente y la herencia que han dejado al Partido Popular es magnífica. El señor Fernández Vara según él mismo es el reflejo de Baden-Powell y dejó nuestra tierra mejor que como se la encontró. Pero, estimados socialistas, lamento comunicarles que ustedes están mintiendo. Lo que por otra parte viene siendo usual en el partido sanchista que miente por sistema.

Empecemos por el tren. La secretaria de organización del psoe extremeño subía el otro día un tweet afirmando que Vara cumplía sus promesas refiriéndose a las conexiones ferroviarias con Portugal. Es cuanto menos curioso que sean tan positivos con el tren cuando hace ya un año que montaron un espectáculo de autobombo en el que trajeron incluso al rey para inaugurar un tren que ni era de alta velocidad ni estaba electrificado. La Extremadura real no estaba en ese bochornoso acto, estaba en Madrid, frente al Congreso manifestándose por un tren digno. Vara a lo suyo. Y el tren ha mejorado. Ya no sufre 3 incidencias diarias. Ahora hay días en los que sufre sólo 1 o 2. Excelente gestión, señor Vara.

En cuanto al empleo. Dicen los señores socialistas que si en esta legislatura no se crean 35.000 empleos habrá sido una legislatura perdida. Ver para creer. Digamos entonces que el PSOE lleva 36 años haciendo perder el tiempo a los extremeños y mintiéndoles a la cara con macroproyectos que se quedaban en maquetas y nunca llegaban a más. Hablar de empleo cuando Extremadura es líder por la cola en empleo juvenil y femenino y tiene una de las mayores tasas de desempleo de todo el país es de una sinvergonzonería máxima. Del varismo que a su vez proviene del sanchismo todo es posible.

La sanidad. Aquí el señor Vergeles se luce casi a diario y nos deleita con sus tweets de crítica al estado de la Sanidad en Extremadura. Habría que recordarle que él era consejero de Sanidad cuando los techos de los hospitales se caían, se inundaban los centros de salud o faltaban médicos. Ahora va dando lecciones de experto gestor cuando él negaba esos problemas que ahora critica y se ponía de espaldas a las quejas de los profesionales sanitarios.

Y por último la mentira. La mentira compulsiva de los socialistas. Dicen que el PP no se preocupa por la Igualdad y el medio ambiente. Hacen esa afirmación por haber eliminado la consejería de Igualdad. Omiten que la presidenta María Guardiola no la ha eliminado sino que la ha sustituido por una secretaría general con rango de consejería y a cargo de la cual está una jueza experta en violencia de género. Nada más que decir. Y sobre el medio ambiente. Del partido que pretendía construir un macrovertedero en plena dehesa de Salvatierra de los Barros lecciones de medio ambiente ni una.

El Señor Vara asumió el mismo 28 de mayo que no podría gobernar y que regresaría a su puesto como forense. Días después cambió de opinión y dijo que se presentaría a la investidura pero que si no lo lograba regresaría como forense. La perdió y no cumplió. Ahora resulta que le han propuesto como candidato a la vicepresidencia del Senado. Nunca había visto tantos cambios de opinión en tan pocos días.

Señoras y señores socialistas la herencia recibida por sus gobiernos es pésima.