Jose María Manrique Garcia: «

Es tal el cúmulo de plagas bíblicas que se abaten sobre España que es casi imposible detenerse en su estudio detallado.

El pucherazo electoral continuado seguido de las permanentes vulneraciones de nuestra constitución, la agresión de Estados Unidos y sus aliados utilizando a Marruecos como arma, los graves ataques de la Unión Europea, la amenaza a corto plazo de las tiránicas disposiciones contra nuestra salud y libertad por parte de ese ente privado que es la OMS, las degeneradas y antinaturales leyes impulsadas por la ONU e incluso el Vaticano, son, entre otros, temas tan graves que deberían tratarse con profundidad y rigor.

Todos y cada uno de esos asuntos me desbordan, pero si uno no se esfuerza por estudiarlos, o beber de los pocos que lo hacen buscando la verdad, estará ciego frente a la diabólica realidad que nos rodea. Repito, diabólica.

Venciendo el asco que me da, y la sensación de impotencia frente a la masas de mis compatriotas, tan “ecologistas” ellos, que ni siquiera en este tema quieren ver las evidencias, pondré mi granito de arena en relación con los incendios, porque, aunque ya en 2020/2022 escribí aquí sobre ellos, y otros lo han hecho magníficamente (Fernando López Mirones: Los incendios los provoca el hombre y son parte del nuevo «plan»), la sensación es que “no prende” la luz en los que no quieren ver.

Tenerife, 2023.

A finales de julio de 2022 en Tenerife un incendio provocado, con un perímetro de 30 km, arrasó 3.000 hectáreas. El pasado 23 de julio ingresó en prisión el autor de un incendio forestal el 14 de aquel mes en Tenerife (Los Realejos): tenía en su casa 25 mecheros, 25 velas, 113 trozos de papel enrollado con aspecto de mecha y 2 botes de alcohol etílico. Este individuo “tenía antecedentes por hechos similares ocurridos en el año 2007”, sin que eso fuera obstáculo para que, con “su profundo conocimiento del entorno forestal y las labores de extinción”, estuviera en libertad y en situación de volver a cometer los mismos delitos.

Prácticamente un mes después, el 15 de agosto, se iniciaría un nuevo incendio con varios focos simultáneos en los altos de Arafo y Candelaria, según constataron muchos vecinos de los pueblos de la zona (Guimar entre ellos); precisamente donde se habían producido otros conatos este verano, especialmente el pasado 14 de julio.

Tras nueve días en los que el incendio “descrestó” las alturas de la isla y bajó hacia el mar por la vertiente occidental de la misma, se dio “por estabilizado” el fuego. En ese momento, y según el Ministerio para la Transición Ecológica (MITECO) y otras fuentes europeas (Sistema Europeo de Información sobre Incendios Forestales -EFFIS-, que basa sus cálculos en las imágenes satelitales de Copernicus), el incendio más extenso registrado en España en 2023 había calcinado más del 9 % de la extensión de la isla (al menos 18.100 hectáreas, equivalente a la tercera parte del Madrid), producido «daños irreparables» en el Parque Nacional del Teide, afectado a 12 municipios (Arafo, Candelaria, El Rosario, El Sauzal, Fasnia, Güímar, La Matanza, La Orotava, Los Realejos, La Victoria, Tacoronte y Santa Úrsula), y obligando a evacuar a más de 12.000 personas. Con casi 82.000 hectáreas quemadas en lo que va de año, España es el segundo país de la UE con más hectáreas quemadas en 2023, solo por detrás de Grecia.

Ni se mencionan los posibles daños ecológicos (la “transición ecológica” funciona a la perfección) y materiales. Por supuesto, las indemnizaciones se cobrarán, con toda probabilidad, después de que se paguen las del volcán de La Palma, cuando las ranas críen pelo.

Tan claramente debieron ver las autoridades y técnicos canarios el origen humano del incendio que el domingo día 20 el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, dijo en una rueda de prensa que “la Guardia Civil ha podido constatar que el incendio forestal iniciado el pasado 15 de agosto fue provocado”, agregando que “la benemérita tiene en la actualidad tres líneas de investigación”. Como no podía ser de otra manera, la prensa recogió el oficioso desmentido de Marlasca: “Estas declaraciones han causado malestar en el seno de la Guardia Civil. Fuentes internas desmienten que se esté trabajando con dicha hipótesis. A día de hoy, no hay ningún elemento que permita concluir, aunque sea a título indiciario, ni que ha sido provocado, ni que se deba a alguna imprudencia o a causas naturales”, sostienen fuentes del instituto armado. Desde luego, la benemérita ha dejado de serlo.

Esta descarada línea de censura y ocultación de la verdad se ha podido apreciar claramente en el medido cuasi silencio mediático de la tragedia. Como ejemplo se puede citar que hayan sido medios extranjeros los primeros en entrar en las zonas arrasadas, embridando a los nacionales y, al tiempo, desviando la atención con burdos señuelos. Parte de esta censura ha sido también el obligado desalojo de todos los posibles testigos, pues muchos isleños querrían haberse quedado defendiendo sus casas, y los que lo han hecho (y trasmitido imágenes del horror del fuego), están siendo severamente acusados por ello; ¿habrá la misma severidad con los presuntos incendiarios?

Detalles de falta de previsión y de interés (por lo menos)

No es ninguna novedad el clamoroso descuido de nuestros gobernantes por el bien común, aunque sea en temas tan manidos y queridos por ellos como el medio ambiente. Y eso en todos los campos. Recordemos solo “Filomena” que paralizó gran parte de España y que los incendios forestales en 2022 quemaron en España casi 310.000 hectáreas, una superficie como la de la provincia de Álava, y que supuso cuatro veces la media de 2006 a 2021, poniéndonos a la cabeza de Europa, como en tantos dramáticos liderazgos. Esa parece ser la “transición ecológica” que toca.

En el caso concreto de Tenerife, y fundamentalmente de la mano de mi amigo Guillermo Rocafort, podemos constatar que Canarias no cuenta con base permanente para los medios aéreos apagafuegos, cosa que, por ejemplo, si sucede con Baleares, que se encuentra mucho más próxima a la Península. No es cosa baladí, pues el vuelo de traslado de estos aviones desde Madrid a Tenerife dura nueve horas, muchas horas en los vitales primeros momentos de los incendios. Y lo más llamativo es que la unidad del Ejército del Aire que opera estos medios se entrena precisamente en Tenerife.

Otra perla: en 2021 el Cabildo de Tenerife renunció a un proyecto de prevención de incendios financiado por la UE.

También hay que considerar que tres grandes helicópteros apagafuegos, los polacos Sokol que tradicionalmente estaban desplegados en las islas, no hay constancia de que hayan intervenido en las labores de extinción.

Y otra pieza fundamental es la ausencia, por falta de piezas de repuesto entre otras cosas, de los Kamov rusos con capacidad de 12 Tn de agua. Nuestras ovejunas y suicidas sanciones a Rusia, impuestas por Usa y la OTAN, además de hacernos perder el barato y obligado gas, el mantenimiento de su flota pesquera en el Atlántico, y la exportación de nuestros productos hortofrutícolas (de lo que se ha aprovechado Marruecos), también nos ha privado de esos eficacísimos helicópteros

Además, ni la OTAN, que cuenta con una flota de 40 aeronaves apagafuegos, ni la Unión Europea con los suyos, nos ha ayudado. Quizá porque no se lo hayamos pedido.

Y tampoco Marruecos, nuestro belicoso y chulesco “amigo y aliado”, y donde veranea Sánchez, que cuenta con cinco “botijos” como nuestros Canadair CL-215 y está esperando recibir el primero de tres CL-415, los ofreció; al menos, que sepamos. Lo que sí apareció por las costas canarias fue uno de sus barcos de guerra, el sabría por qué.

Ante este panorama hay que dejar constancia de que Rusia ha apoyado a muchas naciones con sus hidroaviones a reacción Be-200 y Be-200 ChS, capaces de lanzar 270 Tn de agua. En 2003 a Francia, Portugal, Italia, Grecia, Indonesia, Israel y Turquía. En 2004/2005 en Italia. En 2006/2007 en Portugal (luego también en 2016 y a pesar de las sanciones contra Rusia); en 2006 igualmente en Indonesia. En 2007 en Grecia. Y en Israel en 2016 y 2021. Turquía se ha beneficiado de sus servicios en 2020, 2022 y 2023; en febrero de este último año lo hizo desde el aeropuerto de Adana, ese que llevamos protegiendo con nuestros escasos misiles Patriot … de los sirios y ¡los rusos!

Como dice Guillermo Rocafort, ante la devastación de Grecia por los incendios de este verano un ex ministro de defensa de ese país exigió a sus autoridades que solicitaran el auxilio de Rusia y sus aviones antiincendios Be-200, los únicos capaces de extinguirlos («Nos ayudarán», dijo). Sin embargo, ni la OTAN ni la UE lo han permitido.

Nuestros Gobiernos no entienden eso de que por encima de casi todo está el bien común.

No es que suene extraño todo lo anterior, es que apesta.

Wildfires spreading in La Orotava, Tenerife, Spain tonight 18-VIII (de la red)

¿Pirómanos incendiarios o algo más?

En varios sitios web (Canal Rafapal, canales “patriotas” norteamericanos, etc), todo lo conspiranóicos que ustedes quieran, se hacen eco de opiniones, todo lo supuestas que quieran (como las de los medios oficiales), en los que se viene a decir que el incendio “es imposible que eso lo haya hecho una persona o varias sobre el terreno, por las localizaciones ilógicas e inaccesibles donde se encontraban los focos y la gran diversidad de ellos (todos dentro de barrancos escapados de muy complicado acceso) … los incendios están ‘salteados’, lo que indica que han sido creados artificialmente, posible ataque con armas de energía dirigida … también por la propagación tan desmesurada en una sola noche, ésto está claro que es otro atentado como el de Hawaii”. ¿Se puede descartar sin más?

Solo como hipótesis, en tiempos que se estudiaba la guerra subversiva (y la agresión indirecta), y dado que los incendios históricamente han sido utilizados en ambos supuestos, si alguien quisiera hacerlo ahora no lanzando globos o paracaídas con materias incendiarias, sino con armas laser aerotransportadas, ¿acaso no encubriría sus acciones con “peones” que por tierra hicieran la tarea de provocar fuegos-señuelos? Sin duda que sí.

Pero, ¿por qué no se van a utilizar los incendios para reforzar ese terrorismo climático? En una época en la que se ha impuesto una política eugenésica clara y descarada, que se pretende romper las naciones de mil formas (Kalergi-Migraciones entre otras) para conseguir una “Gobernanza Mundial”, que se nos aterroriza con pandemias de salón para imponer vacunaciones en masa y restricciones drásticas de libertad, que se derriban presas y se obliga a abandonar cultivos y ganadería, que… nos hablan a las claras de “ciudades de 15 minutos” y otras mil restricciones de libertades en base al “cambio climático”, antes “calentamiento global”, traído, dicho sea de paso, de la mano de las fumigaciones y chemtrails descaradas.

Casi coincidiendo con la tragedia de Canarias, en las islas Hawai (islas Maui y Grande, con centenares de muertos y más de 1.000 desaparecidos) se ha repetido lo que se ha visto anteriormente en los incendios de California y Portugal (entre otros sitios): coches con el bloque motor de aluminio derretido, casas calcinadas hasta sus cimientos rodeadas de árboles sin rastro de fuego, parques infantiles con estructuras de plástico sin dañar al lado de casas calcinadas, etc. Pero claro, eso son “fake” por decreto ley de las agencias verificadoras.

Si, supuestamente, hacen eso en EE.UU., ¿qué no harán en el resto del imperio?

José María Manrique