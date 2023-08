Rafael López Charques: «Adivina adivinanza»

No vamos a preguntarnos ¿qué tiene el burro en la panza?, sino algo más difícil, ¿qué gobierno tendremos?

Esa es la cuestión que nos tiene en vilo a todos, ¿quiénes nos gobernarán?, o quizás sea más realista la pregunta ¿quiénes nos desgobernarán?

Nuestro país, es decir, nosotros, no estamos para juegos malabares de nadie, la realidad es la realidad por mucho que se intente disfrazar, y solo podemos darle un calificativo, es un desastre.

Últimamente dos casos han hecho correr ríos de tinta, el asesinato cometido por un español en el extranjero y un beso, ciertamente ofensivo, con motivo de una victoria deportiva. Mucha prensa escrita parece que ha encontrado su salvavidas en estos dos sucesos, nos han súper informado de ellos, como si no hubiese cosas más importantes y trascendentes para los ciudadanos. Así va el país Claro que gran parte de ella son la voz de su amo, y ¿quién es su amo?

Estamos todos pendientes de ¿qué va a pasar? Les animamos a que hagan sus apuestas, cualquiera opción de las posibles puede ganar. El único que puede perder somos nosotros, el pueblo, claro que esto a los posibles vencedores, salvo quizás a uno, les trae sin cuidado. Lo han demostrado.

En vez de andarse con tapujos, ¿por qué no dicen claramente los apoyos con que cuenta cada uno? No, eso no. Todo son rumores, comentarios, insinuaciones, etc. Como poco nos respetan a los ciudadanos son incapaces de decirnos las cosas claras. Ahora bien, seguro que si se hiciesen apuestas, como aventuramos anteriormente, el partido ganador se apresuraría a indicar a Hacienda que cobrase el correspondiente porcentaje, para eso le sobraría el tiempo.

Recientemente el reino alauita ha publicado y difundido un mapa de su territorio en el que incluye al Sahara y también a las dos ciudades españolas del continente africano. ¿Qué ha hecho nuestro actual gobierno? Nada, quizás como está muy preocupado por continuar en el poder no se haya enterado.

No les extrañe, porque lo primero es lo primero. Así dos entidades independentistas catalanas advierten que “o independencia o nada” ¿Se habrán enterado nuestros políticos? Posiblemente algunos no, puesto que hay un partido que al parecer la única manera que tiene de llegar al poder es contando con el apoyo de esas entidades. ¿Renunciará al poder por el bien de España, o intentará lograrlo, aunque el precio sea destruir la nación? Más bien nos inclinamos por lo segundo, dado lo que se avecina.

Efectivamente, parece que el gobierno catalán ha ofrecido un sueldo de veinte mil euros y vivienda de alquiler reducido en zona rural, con la única condición de que los solicitantes no sean españoles. Si el tema de por sí ya es ofensivo, más lo es que desde la presidencia del no gobierno, se hayan desentendido del tema. Más claro en España se discrimina a los españoles y quienes tendrían que tomar cartas en el asunto, se desentienden del tema. ¡Bravo!

No es de extrañar, pues quienes tendrían que hacerlo están muy ocupados negociando el préstamo de diputados a otras formaciones, para que así puedan constituir un grupo propio y cobrar las consiguientes subvenciones. ¿A cambio de qué?

Hace pocos días el traidor huido catalán se ha reunido con el presidente catalán y tres expresidentes en Francia, cerca de los Pirineos. Los acogieron el abad de Monserrat y varios clérigos. No está mal, cuando hace falta se agarra uno a Dios. ¿Para qué la reunión? Seguro que le mandaron un recado a “cum fraude”, que como es muy correcto y educado atenderá.

La pregunta sigue en pie, ¿Qué pasará?