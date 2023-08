Victor Entrialgo De Castro: «Rubiales y la hipocresía feminista»

Todos los que ahora se escandalizan o le entregan sabían quien era Rubiales cuando lo nombraron. Pero siendo la hipocresía general, la mayor es la del Gobierno porque «el vicio más vergonzoso de todos es disfrazar los propios pensamientos».

Pensamientos hipócritas de Pedro Sanchez y feminazis que ahora se escandalizan y que después de haber creado el mayor peligro social y criminal en este país, ahora lo tienen distraido con un beso.

Pensamientos hipócritas de Rubiales y los favorecidos que ayer mismo le aplaudían sin querer enterarse de que no son dueños de la empresa. De que la federación, según su estatuto, «es una entidad asociativa privada, pero de utilidad pública», no privada.

Antes de los gestos macarras, -el último su negativa a dimitir, muchos intereses y ninguna dignidad,- Rubiales y Pedro Sanchez repartían y siguen repartiendo nuestro dinero para conseguir los apoyos que les permiten seguir en el poder. Autonomías, federaciones y clubs. Presidente del Gobierno y presidente de la Federación manejan en nuestra democracia, y esta es la clave, demasiado dinero con poderes excesivos y una absoluta ausencia de control.

Como con el resto de las cosas públicas, en España los legisladores del futbol se lucieron pero los controles brillan por su ausencia. Por eso la Ley electoral del 85 y el estatuto de la Federación de fútbol de los 90, con el socialista Lisaveztski a la cabeza, son el fango y la oscuridad donde chapoteamos en este momento.

España es un corral sin mayoral. Un caos de animales sueltos. Una investidura indigna que pende de Puigdemont y una federación de fútbol, con Villar, Negreira y ahora el impresentable Rubiales al que estaban esperando desde hace tiempo. Rubiales es una consecuencia del sanchismo.¿De verdad que es ésto lo que pretende la Constitución?

Al margen de la “imprescindible dimisión” de ambos, Gobierno y este individuo, igualmente impresentables, si hay algo que caracteriza este momento es la hipocresía. La “hipocresía sanchista” es un continuo. Un permanente homenaje que el vicio hace a la virtud.

Incluso la locutora de televisión que con timbre dificil resalta hechos extremos con vestidos exhuberantes, notoriamente enfadada y vestida hoy de raso negro no por casualidad, en lugar de limitarse a presentar se ha convertido, como por ensalmo, en fiscal general del estado.

Concepción Arenal, que no conoció a la Montero, la Yoli y la Belarra decía que hipócritas los tiene la fe como la libertad, el amor de Dios como el amor al pueblo. Ya se sabe que donde quiera aparece un sentimiento grande hay miserables, como ellas, que «lo fingen, para explotar el respeto que inspira.»

Pero la experiencia demuestra que «la verdad», – no la democracia sino la verdad-, suele hallarse entre los que son menos frente a los que son más.

Por supuesto que procedía el cese y destitución de Rubiales ya hace mucho tiempo, cuando las feminazis callaban, entre otras cosas porque no procedía su nombramiento. No reunía los requisitos. Como tantos otros. No solo por esta «chorrada macarra» del beso que hipócritamente manipula la izquierda woke del pensamiento único. No sólo por el lucrativo desplazamiento del negocio a Arabia. Ni sólo por la ordinariez del aún más grave gesto en el palco junto a la Reina, que lo descalifica para regentar incluso un club de alterne.

Sino, sobre todo, por el reparto, -igual que Sanchez-, de dineros a cambio de votos. ¡That is the question, nacional e internacional!. Votos puestos en este caso por la gallina de los huevos de oro del negocio del siglo, haber logrado meter de lleno a la mujer en el mundo del fútbol de donde una gran mayoría de ellas estuvo y aún sigue estando ausente.

Un filón que intenta explotar el “feminismo barato del sanchismo”, la inquisición desatada por la izquierda y el feminismo ridículo y totalitario. Si el beso fuera de una mujer a un hombre estaríamos hablando de un gracia simpática, pero si es al revés es una agresión sexual.

Lo justo y necesario es que hubiese procedimientos de destitución ágiles para Sanchez y Rubiales. Pero la absoluta vergüenza política de este país es que no los hay. Y aunque la responsabilidad es de todos, la mayor es de la izquierda gobernante y el PSOE en particular.

Estropear una victoria deportiva por algo asi no se entiende salvo que se pretendan otros objetivos. Quienes no lo explicaron al llegar, ahora piden la hoguera. Los protestantes extranjeros lo sacan en sus noticiarios. Hipocresía nacional e internacional, pues parece ser que la ONU no tiene otra cosa que hacer que ocuparse de un beso.

Pero no perdamos el norte. Quieren distraernos de las negociaciones del presidente de gobierno con terroristas y prófugos de la justicia y que entremos al trapo del nazifeminismo. Yo quisiera ignorar y silenciar esta parte y probablemente sea lo que haya que hacer.

Pero no es el beso la verdadera cuestión. Se trata por su parte de los votos y dineros que parten, reparten y se llevan la mejor parte, por los que no se quieren ir; y de nuestra parte, por la inexistente, imprescindible e inaplazable cultura de la dimisión de dos impresentables, Sanchez y Rubiales, que ya debieran haberse ido hace tiempo por innumerables razones. Desde que llegó, Sanchez no ha dicho más que mentiras. Pero Rubiales, ha dicho antes de irse al menos una verdad enorme y una frase para la historia: «El falso feminismo es una gran lacra para este país».

Victor Entrialgo de Castro