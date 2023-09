Juan Pérez de Mungía: «El beso de la muerte»

Es un escándalo. El beso francés. El Beso siempre ha sido algo inmaterial, etéreo, simbólico, algo que trasciende el cuerpo de los humanos que se besan. Los besos se tiran al aire, pueden ser afrodisiacos en la oreja y el cuello, de cortesía en la mano, de ternura en la frente, incluso frotando los apendices nasales como los esquimales, uno, dos o tres besos en la mejilla para saludar, se manifiestan en onomatopeyas más o menos intensas, bsss, se estampan con carmín en las cartas de amor, se construyen bajo el paragüas o bajo los soportales, a escondidas en las salas de los cines, los besos se roban, se sienten, se atesoran, son los besos sueños, recuerdos, instantes infinitos o breves roces, Son los besos de cuatro labios, apretados unos contra otros.

Los pintores han pintado sus besos, solo uno o vsrios, ahí quedan los tristes besos desnudos de Edward Munch , el beso sublime, dorado y plateado de Gustav Klimt, el beso pintado por el artista italiano Francesco Hayez en 1859 que se ha convertido en la parada imprescindible del amor universal para las parejas que no dudan en recrear la escena y después subir su «selfie» a Instagram. El beso en la cama de Toulouse Lautrec y que decir el beso surrealista apasionado de Les Amants de René Magritte donde los rostros están cubiertos por unas telas que ocultan sus identidades. El beso al vuelo de un cumpleaños de Marc Chagall.

En la piedra queda el beso escrito de Constantin Brancusi en el Cementerio de Montparnasse, París. Le Baiser en marmol de Auguste Rodin inspirado por el poema de Dante La Divina Comedia donde Francesca da Rimini y a su cuñado Paolo Malatesta, dos amantes asesinados por el marido de Francesca, después de haberlos sorprendido leyendo las aventuras de Lancelot y la reina Genever tal como se observa el libro sobre la estatuaen la mano izquierda de Paolo.

El beso inmortal del joven marinero que besaba a una enfermera en Times Square tras el final de la II Guerra Mundial, el beso eterno de Casablanca, Lo que el Viento se Llevó, el muro de Berlín y el beso de tornillo de Leonid Brézhnev y Erich Honecker, pasando por el beso esponsalicio de Charlton Heston con la Dr. Zira, primate, en un planeta repleto de simios y humanos antes de apercibirse de la catástrofe o precisamente por ella provocada por la estúpida raza humana de antaño.

¿Y ahora qué?. Desapareció el arte y la humanidad. Los dueños besan a sus mascotas. La ley del ósculo ante los videotestigos donde el beso de pico ha sido el detonante de una escalada de agravios mundiales. aun problema para la fiscalia porque el beso ha sido en el extranjero y no puede ocuparse de otra cosa, tantos crímenes a ignorar por mandato del sátrapa. Mientras el país, nuestro país se desangra con el impúdico beso de Sánchez y Puigdemont en Waterloo, de los secesionistas con los socialistas, de los nacionalistas y populares bajo el Aberri Eguna, de los mercaderes de jóvenes prostituidas bajo el velo impúdico de Armengol y Oltra, de los pederastas protegidos de Yolanda Diaz. Un beso que ha caído del cielo de las estrellas del deporte nacional, para velar todas las miserias de la decadencia rampante. Existe algo argentino en España, la selección antes, durante y después de la política. Solo existe una realidad estúpida y absurda que subvierte el futuro de España. Un beso, esa es la polémica y Pedro Sánchez aprovechando cualquier oportunidad para sacar su tajada ocultando las agresiones sexuales de magrebíes, la destrucción de los barrios por la droga inmigrante, los pederastas exonerados, los violadores dispuestos a perpetrar los mismos delitos e impunes.

Me produce el vómito, las arcadas que me irritan los intestinos. Somos fruto de un destino asombroso, el de la impericia politica y la basura nacional de la propaganda cínica, de la casta irracional. Por un beso se pierde una nación. Así es la estúpida sensación, me deja perplejo. España cancelada, es inexistente. Un beso como una traición al sentido común, como una inversión en regla de la abyecta realidad de los bolaños de toda ralea. Vivimos la barbarie de una especie que busca perpetuamente su extinción. La patraña política avanza, el último suplicio será cuando seamos ahorcados por un beso, el beso del verdugo que aplica el garrote vil. Así hasta que la justicia pueda cumplir su cometido en un pelotón de fusilamiento.