Pedro Manuel Hernández López: "¿Dónde está el Gobierno mataríle, ríle,rílerón, chimpón...?"

Quizás a las generaciones de la segunda década de los años setenta y siguientes no les suena la canción infantil o «cantajuegos», como ahora le llaman a las letras que solíamos cantar los niños de nuestra generación mientras jugábamos. Se trata de » ¿Dónde están las llaves/ Matarile, rile, rile./ Dónde están las llaves / Matarile, rile, ron, chimpón?».

Aunque hay diversas teorías sobre el origen de esta letra, hay una de ellas que la relaciona con la expulsión de los judíos y musulmanes de España ordenada en 1492 –en Castilla y en Aragón por los Reyes Católicos mediante el Edicto de Granada– con la finalidad, según rezaba en el decreto, de impedir que siguieran influyendo en los «cristianos nuevos» para que estos se «judaizaran».

Los que salieron — según se cuenta– se llevaron consigo las llaves de sus casas pensando que alguna vez volverían, pero algunas de esas llaves se cayeron al fondo del mar en medio de la travesía. De hecho, en árabe “mawt” significa “muerte” y “rihla” significa “viaje”, y es fácil reconocer al pronunciarlas juntas la expresión “matarile”, es decir, “viaje de la muerte.

Aquí y ahora no voy a referirme a este hecho histórico concreto, sino a uno que ha ocurrido también en España, aunque 531 años después, ya en pleno siglo XXI. En este caso, ya no pregunto ¿,dónde están las llaves…? sino ¿dónde está el Gobierno de Sánchez matarile,rile,rilerón, chimpón?

Al actual gobierno «pregresista y feminista» de Sánchez –en funciones para todo lo que le interesa– le importa un bledo que los pescadores de la Línea de la Concepción sigan siendo acosados –un día si y el otro también– por las patrulleras inglesas y buques de la Royal Navy impidiéndoles faenar en caladeros sitos en aguas españolas próximas al Peñón de Gibraltar. Aunque sabemos que esto es tan antiguo como el mismísimo Tratado de Utrecht, –de 13 de julio de 1713 entre las Coronas de España y Gran Bretaña– sobre cualquier derecho o situacion relativo a los espacios marítimos de Gibraltar que no estén comprendidos en el artículo 10 de ese Tratado, creo, que en pleno verano de 2023, no es de recibo que las flotas de pescadores «linenses» sigan siendo el objetivo preferente de las autoridades gibraltateñas para que abandonen esos ricos caladeros. No se acobardarn ni se intimidan lo más mínimo ante las justificadas e ineficaces protestas de los patrones de los pesqueros de la Línea, ya que incluso carecen de la protección de las patrulleras de la Guardia Civil, cosa que no ocurría desde mayo del 2012. En esas fechas , los pesqueros españoles –La Joaquina, Unión Vázquez Blanco y Cabo Negro que habían salido a faenar en las aguas que rodean el Peñón –fueron hostigadas por lanchas de la policía de Gibraltar y una embarcación de la Royal Navy impidiéndoles hacer su trabajo, lo que acabó derivando en un enfrentamiento directo con las patrulleras del Servicio Marítimo de la Guardia Civil.

Pero claro, entonces en la presidencia del Gobierno de España — aunque no fuera ni «progresista ni feminista» estaba el PP con Rajoy a la cabeza y Margallo como ministro de Asuntos Exteriores.

Esta pequeña gran diferencia vuelve hacerse grande y a tomar plena vigencia cuando nos enteramos — y no precisamente por la prensa paniaguada afín al régimen sanchista– que los modernos piratas gibraltareños bajo el aspecto de patrulleros dependientes del departamento de Medio Ambientes inglés no paran de acosar diariamente a los pesqueros linenses –según ha manifestado publicamente Jonathan Sánchez, pescador y patrón del barco » Mi Daniela» –cada vez que salen a fenar en aguas del Estrecho. A su vez ha reclamado este jueves, por activa y pasiva, el apoyo del Gobierno de España esperando aue esta situación se solucione lo más rápidamente posible .

El acoso sufrido días pasados por las autoridades gibraltareñas incluye el abordaje de su embarcación «con la excusa» de tener una denuncia abierta por embestir presuntamente a una embarcación de pesca recreativa de Gibraltar.

En declaraciones a Europa Press Televisión, Jhonatan ha asegurado que las aguas que rodean al Peñón son «españolas» y que desde Gibraltar «quieren apoderarse de tres millas» de aguas para hacer allí cosas «a su antojo». Así mismo ha manifestado que estas situaciones se llevan produciendo «muchos años» y que «antes» en la zona del conflicto faenaban «muchos pescadores», más de 100 familias que ahora han optado por acudir a otras aguas o dedicarse a la concha para «no soportar la presión» ni «sufrir el acoso» que está sufriendo él a diario. También ha explicado que esas aguas «son españolas», que sus redes son «completamente legales», que no acude con su barco a zonas que no le están permitidas y que sólo opera donde sabe que puede hacerlo.

Aunque ha agradecido los apoyos del sector pesquero, del alcalde de Algeciras –José Ignacio Landaluce– y de la consejera de Agricultura y Pesca, Carmen Crespo, quienes han pedido a Gibraltar que cese con este «hostigamiento», tanto Jhonatan como el resto de patrones de pesca afectados no dejan de reclamar insistentemente al gobierno sanchista su protección por parte del Minieterio de Asuntos Exteriores y esperan que el ministro de Interior Grande Marlaska –aunque esté en «funciones» como el resto del Gobierno– dé las orden s oportunas para que todos los barcos que faenan cerca del Peñón, cuando salgan, lo hagan escoltados por las patrulleras del Servicio Marítimo de la Guardia Civil haciendo prevalecer ante las autoridades britanicas sus derechos, según se recoge en nuestra Constitución del 78 .

Pero para esto se necesita un Gobierno que se preocupe de los problemas de sus gobernados con independencia de la Comunidad Autónoma donde residían o del trabajo que realicen y, esto, es como pedirle «peras a un olmo», pues jamás te las dará. Además, a nuestro Gobierno en funciones, le es mucho más rentable mantener entretenido al pueblo llano con noticias como el «pico» de Rubiales a Jenni Hermoso –la jugadora de la Selecion Española de fútbol femenino– y el asesinato del cirujano plástico colombiano Edwin Arrieta, en Tailandia, a manos de Daniel Sancho, nieto de Sancho Gracia, el famoso y televisivo bandolero de la serie española «Curro Jiménez», que los problemas de los pescadores de La Linea de la Concepción y del resto de españoles.

Por eso, ante la callada por respuesta de este gobierno sanchista, progresista y feminista cabe recurrir a la canción del «cantajuegos» infantil y preguntar todos juntos: ¿Dónde está el Gobierno / mataríle, rile, rile/ Dónde está el Gobierno/ mataríle, rile, ron, chimpón…? La respuesta ya la sabemos: de vacaciones en Marruecos y solo 15 meses después de que saltara el caso «Pegasus» con el espionaje a su móvil. Sánchez, de modo chulesco, nos ha retado a todos una vez más eligiendo el país alahui al que una comisión del Parlamento Europeo vínculó directamente con ese espionaje que también afectó a los teléfonos de los ministros de Interior, Fernando Grande-Marlaska, y de Defensa, Margarita Robles.

Pero en la España de «charanga y pandereta» –como nos diría Machado por boca de Serrat–no pasa nada que no queramos o que permitamos con nuestra ya clásica apatia a modo de un nuevo y a la vez viejo «laissez faire, laissez passer…l’Espagne va d’elle même».

En palabras de mi buen amigo –el escritor, historiador, periodista y político español Juan Van-Halen– en su artículo ¿Por qué los nervios? publicado en «El Debate» el 26/08/23 nos recuerda que:

(…) «Sánchez cree resolver los problemas cediéndolo todo aunque dañe la Constitución y con ella la unidad de España….» (…) «Sánchez, tan preocupado en pasar a la historia, debería plantearse cómo quedará aceptando chantajes. No todo vale». Aunque se trate de España.

Pedro Manuel Hernández López es médico jubilado , periodista y ex senador por Murcia .