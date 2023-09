Victor Entrialgo De Castro: «Hemos avanzado mucho»

Desde que el Gobierno sociocomunista que pretende repetir nombró piscontinuos y acabó con el paro, los empleos cuelgan de los árboles y los billetes, -que nacen en los helechos-, caen lentamente de los árboles en otoño planeando hasta el suelo con el peligro de que nadie los recoja y se deposite en ellos el rocío del dia siguiente.

Por eso los jubilados, que los pisan continuamente, a menudo se resbalan y acaban ingresados por culpa de unos cuantos billetes morados de 500 euros con la efigie de la Yoli.

Desde que existen miles de folios sobre Protección de datos escritos en el BOE los españoles sabemos a través de las puertas abiertas de los despachos del ambulatorio cuando algun convecino padece almorranas.

Y desde que eliminaron los despachos y crearon espacios abiertos en el Banco tras la reforma de decoración minimalista porque había un dinero que gastar a fecha fija, conocemos los fondos de deuda española e italiana que compra el vecino del cuarto.

Eso sí, gracias al portal de transparencia del gobierno, -y esta es la parte buena-, sabemos prácticamente todo.Todo lo que quieren que sepamos. Todo lo que quieren poner ahí como en una destructora de papel. O sea, una auténtica comedia. Una farsa. Como la de las feminazis y Rubiales.

La única cifra que no esconde el Gobierno es la que sale de la máquina de los billetes de donde los saca recientes para colocarlos cuidadosamente, como algunos creen, en los árboles y los helechos.

Esa es la cifra que debieran repetir diariamente los telediarios junto con el tiempo: 260 millones de euros de deuda «soberana» al día. Esto es lo que sigue endeudando el gobierno Frankestein a España «diariamente», para comprar votos.

No sé cuando tiene ustedes pensado pagarla, pero qué quieren que les diga. A mí ahora, en este preciso momento, no me viene nada bien. En cualquier caso, ya pueden ir ustedes ahorrando porque a los no subvencionados van a ir dosificándosela en el suero 2030 de la gasolina, el iva, la renta, el ibi, la luz, los peajes de las autopistas y las comisiones que, cuando el gobierno presume de apretarles, repercuten los bancos, etc.

La educación va a ser a partir de este curso de Babel en todos los colegios, con lo que eliminarán lo de leer y escribir, no podrán expresar pensamientos complejos en ninguna lengua en concreto, la industria ya ni hablan de ella, la sanidad saturada, los que quieren emprender se ahogan en impuestos, vamos a pagar las pensiones a base de cafés, si se resfría la hosteleria este pais cerrará por inaniciones y el presidente entrega su alma al diablo a cambio de llenar el vacío de su vida de trepa con el poder.

Hemos avanzado mucho.