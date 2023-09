Manuel del Rosal: «Puigdemont for president o miopía nacional»

La miopía mental de nosotros, ciudadanos españoles, muy bien puede explicar los resultados endiablados del 23J que nos pueden abocar a que un prófugo de la justicia, un delincuente sea el poseedor de la llave del gobierno de España.

La miopía es un trastorno común de la vista que hace que se pueda ver claramente objetos cercanos, pero los objetos lejanos se ven borrosos. Parece ser, según los datos del Instituto Español de Miopía, que en España su incidencia se sitúa en el 37% de la población y con tendencia a aumentar. No dudo de que así sea, pero en las elecciones del 23J los españoles hemos demostrado que más del 50% no ve más allá de sus narices.

Si se consuma la felonía, España será gobernada desde la cárcel o el retiro dorado por un prófugo de la justicia. Como si de un jefe de cartel se tratara, Puigdemont enviará los mensajes y peticiones a su entregado Sánchez para que el gobierno de España transcurra por la senda del fraccionamiento de España. Y esto será así porque los votos que los ciudadanos introdujeron en las urnas apoyando al PSOE, Bildu, Junts Per Cat, PNV, BNG, ERC y Sumar dan suma suficiente para alcanzar una mayoría, no ya de Frankenstein, sino de Frankenstein y el hombre lobo. Así España tendrá de nuevo un presidente (Sánchez) que no ejercerá como tal, sino como el mayordomo que cumple escrupulosamente las ordenes de su señor (Puigdemont)

España espera la llegada del nuevo gobierno, lo que nunca esperaba España era que el gobierno que llegara fuera el resultado de una chapuza más de los ciudadanos cuando votan. España esperaba que sus hijos votaran con un mínimo de raciocinio sabiendo de antemano que si votaban PSOE estaban entregando las llaves de la casa común de todos a un prófugo de la justicia y a unos etarras entre otros de sus enemigos claros y diáfanos. No fue así y España puede abocar a una situación inestable, de incertidumbre, oscura e irrespirable a la que Sánchez no le hará ascos con tal de posturear por ahí que no gobernar, gobernar gobernaran los que tienen atado a Sánchez y el presidente de facto será Puigdemont.

Desconozco si alguna vez en algún país democrático gobernó un prófugo de la justicia, si no ha gobernado ninguno, España pasará a la historia como el primer país democrático gobernado de facto por un delincuente al que los ciudadanos le votaron vía voto del PSOE y eso que estaban advertidos.

Nosotros los españoles deberíamos hacernos mirar la causa por la que desde hace más de una década votamos para formar un Congreso que, o hace ingobernable el país, o el gobierno que sale de él sale por su entrega a quienes le venden sus votos, entrega sin condiciones. Y esos son siempre los mismos, los que quieren que España deje de ser España. Sin embargo, nosotros, que parecemos tan listos, no lo vemos. Y eso debe ser porque, al menos el 50% de nosotros los españoles, aun siendo listos – que lo dudo – padecemos de miopía mental y a lo más lejos que llegamos a ver lo que se nos puede venir encima es justo hasta nuestras narices y si bajamos la mirada, ésta queda fija en nuestro ombligo. Más allá solo vemos brumas y oscuridad.

Baltasar Gracián publicó en 1651 “El Criticón” su obra más importante. Entresaco unos párrafos: “Se quedaron (los ciudadanos) llenos de aire, rebutidos de borra, hombres de burla, todo mentira y embeleco. Los corazones se les volvieron de corcho, sin jugo de humanidad ni valor de personas; las entrañas se les endurecieron más que de pedernales; los sesos de algodón, sin fondo de juicio; la sangre agua, sin color ni calor; el pecho de cera, no ya de acero; los nervios de estopa, sin bríos; los pies de plomo para lo bueno y de pluma para lo malo; las manos de pez, que todo se les apega; las lenguas de borra, los ojos de papel; y todos ellos, engaño de engaños y vanidad”

Esas palabras cumplen 372 años y nosotros, los ciudadanos españoles, fieles a nuestra idiosincrasia seguimos igual, en nada hemos cambiado sociológicamente y permanecemos asentados en la estupidez de “mantenerla y no enmendarla”

MAROGA