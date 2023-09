Pedro Manuel Hernández López: «Carlas y Yolanda: un encuentro «inmoral» y «deshonroso»

Aunque no creo que nadie desconozca el significado concreto que la RAE da a las palabras «encuentro», «inmoral» y «deshonroso», no viene mal recordarlo para que no haya lugar a dudas de lo que conlleva todo esto unido a la catadura moral, juridica y política de sus protagonistas.» Encuentro»

es la entrevista entre dos o más personas, con el fin de resolver o preparar algún asunto.»Inmoral» es lo que se opone a la moral o a las buenas costumbres de la sociedad y «deshonroso» es todo lo que carece de decencia y es a la vez indecoroso. Esto es lo que han hecho los «colegas» Díaz y Puigdemont en la Eurocámara con una total ausencia de moralidad, de honra y de dignidad.

Si juntamos las tres palabras y le añadimos dos nombres, tenemos –lo que si Dios no lo remedia y me consta que Dios a estas alturas no lo va a remediar al ser un tema estrictamente judicial y politico–lo que ha ocurrido hoy lunes en el Parlamento de Bruselas.

Este es el primer encuentro público y oficial que se produce entre un miembro del gobierno español y el líder de JxCat. La sala de la Eurocamara «Altiero Spinelli» — en honor del ex diputado europeo, político italiano de ideología federalista europea y conocido por defender el proceso de integración europea durante las décadas posteriores a la Segunda Guerra Mundial y ser considerado uno de los «padres fundadores de la Unión Europea– ha sido testigo mudo de la reunión entre Yolanda Diaz, la vicepresidenta segunda del gobierno sanchista —la «melifuga» gallega de Fene (A Coruña), la de los continuos pestañeos a lo colibrí, la de sonrisa “Profideñnt” y la «fashionaria» e impoluta vestida de un blanco níveo, su color fetiche, a lo “Pasarela Cibeles” y Carlas Puigdemont — el profugo y golpista huido de la justicia española, tras su fallido golpe de Estado, oculto en un coche y de noche como las ratas cloaqueras– con residencia en Bélgica desde el 2017 tras la declaración de la independencia de Cataluña.

Que en la España democrática del siglo XXI se reúnan ambos «personajes» para negociar la investidura del candidato Sánchez es, «per se», la imagen más deplorable y vergonzosa de toda la historia de la democracia española. Pensábamos, que después del nefasto gobierno de Zapatero, España no podía caer más bajo como nación hasta que llegó Sánchez, el presidente «felón», «progresista» y «feminista». Con él nuestras expectativas volvieron a caer a unos niveles impensables y nuestra imagen, como país miembro de la UE, a estas alturas, es ya irrecuperable. No contento –con todos los desmanes jurídicos, las transgresiones y tropelías políticas y las continuas felonías y mentiras como presidente del Gobierno– ha rematado la faena pactando durante las últimas elecciones con EH- Bildu y con la morralla de las izquierdas comunistas y separatistas para asegurarse su continuidad en la Moncloa.

Pensábamos que como nación ya habíamos tocado fondo, pero nos hemos equivocado de nuevo . Hoy ha roto todos los moldes políticos, jurídicos y democráticos y ha traspasado todas las fronteras legales éticas y morales con sus continuas mentiras y sus recientes declaraciones de que » ya ha llegado el momento de pasar página para restablecer la estabilidad en Cataluña».

Con este anuncio se ha desvinculado impúdica y cínicamente de la insólita y vergonzosa visita a Bruselas de «su particular mensajera» al prófugo y golpista Puigdemont. En su defensa ha aduciendo que «esta ha acudido a nivel personal y en categoría de lideresa de Sumar y no como vicepresidenta y ministra del Gobierno de España». Hasta hoy desconocía que los ministros pueden serlo a tiempo parcial, según le convenga al Gobierno. Claro que tratándose de Yolanda, ella puede ser ministra «fija y discontinua» y actuar –a propia conveniencia o cuando se lo indique su jefe Sánchez — bien como ministra y vicepresidenta o bien a nivel personal y partidista.

Aunque la estratagema ante la opinión pública — incluidos los partidos constitucionalistas y algún «verso suelto» socialista paisano de D. Alonso Quijano– no ha colado, a él le da igual. Lo único que le importa es conseguir el apoyo del líder de JxCat para su investidura , aunque el precio a pagar sea muy alto . Vuelvo a repetir, una vez más, que «estos son los principios de Sánchez y sus correligionarios y que si no nos gustan tienen otros «. No olviden que son innatos a su naturaleza y aunque muera, «lo hará matando como el escorpión» de la fábula atribuida a Esopo.

Este es Sánchez. Este es el presidente que hemos tenido y tendremos. Como su ansia de poder es insaciable y raya en lo patológico , va a pactar hasta con el mismisimo diablo –bajo la apariencia del prófugo Puigdemont– para seguir ejerciendo su omnímodo y absoluto poder sobre los cuatro poderes del estado de derecho español.

Que bien nos vienen los versos de José Zorrilla en el Tenorio para –salvando las enormes diferencias– describir la distópica y sociopática personalidad de Pedro Sánchez:

«Por donde quiera que fui, la razón atropellé, la virtud escarnecí, a la justicia burlé, y a las mujeres vendí. Yo a las cabañas bajé, yo a los palacios subí, yo los claustros escalé, y en todas partes dejé memoria amarga de mi» (…).

Si analizamos las hazañas de las que presume el Tenorio y las comparamos con las de Sánchez, las del Tenorio son simples «bagatelas» propias de la congregación «Misioneras de la Caridad» fundada por la macedonia Santa Teresa de Calcuta. Digan lo que digan y le pese a quien le pese –por mucho que se esfuercen en disfrazarlo de una reunión informal para resolver politicamente la estabilidad de Cataluña– este encuentro no deja de ser indigno, inmoral, vergonzoso y anticonstitucional. A demás, Carles ha afirmado, como buen catalán, que «Todo se cobra por adelantado y aquí no se fía».

Y ya sabemos que el precio de esos 7 votos son: una ley de amnistía, un mediador para negociar, un mecanismo de verificación de los acuerdos, que el 1 de octubre deje de ser delito, el reconocimiento y el respeto a la legitimidad democrática del independentismo, el total abandono de la vía judicial, una nueva política lingüística y una reclamación económica que supera los 92.000 millones de euros, que tendría que asumir el erario público y, por tanto, todos lo contribuyentes españoles, incluidos los catalanes.

«Para un viaje como este… no hacían falta tantas alforjas»… y una vez más la sabiduría popular –en forma de refrán– vuelve a tener razón, aunque nuestra España, la de «charanga y pandereta», la de Machado, el exiliado en Colliure y siempre preocupado por España y su porvenir, sea diferente. Por todo esto ¿A qué y a quién le cantaría hoy en día Machado…?

Pedro Manuel Hernández López es médico jubilado, periodista y ex senador por Murcia.