Francisco Iglesias Carreño: «¿Convención constitucional?»

El otro día, en modalidad abierta, fue mostrada, con ademán de expresión exteriorizante publicada, una carta/propuesta/misiva y/o , desde la observancia enfocada por otra parte – .- ya que daba poliédricos aspectos-.-, asunto que pudiera tomarse como de emplazamiento/xuntanza/concitación, en un periódico de Madrid (concretamente en El País el 31-8-2023, pág 13), cuyo signatario era el ciudadano Urkullu Rentería (Exmo. Sr. D. Iñigo), que venía, dicho sea a alimón y no como de paso, explicativamente orlada, en lo que podemos estimar como curiosidad situacional y en su mismo público acto presencial, con una adornada añadidura de una expresa información adicional, puede que a forma y/o manera de indicativa guia explicativa, sobre el cometido de la misma, ocupando ambas publicaciones el doble paginado abierto del rotativo madrileño.

Estábamos casi todos, después de lo veraneado, ya a finales de agosto, pasando los ratos y días, además de con los rigores climáticos del estío, toda la serie de circunstancialidades poselectorales [ consecuencias derivadas del “28´M” y del “23´J”], donde tenemos, con cierta interrogación, ya a un propuesto candidato a la presidencia del Gobierno del Reino de España [el ciudadano Núñez Feijóo (D. Alberto)], que parece anda afanado en las tareas propias de su encomienda [real encomienda de la Jefatura del Estado], cual es el tratar de unir voluntades y apoyos a su nominación, del tal indicativo proceso y, al mismo tiempo conllevados, dentro de la oportunidad mediática ( y con su persistencia más o menos oficializada), toda la temática deportiva ( con varios y muy sonados triunfos en diversos especialidades deportivas) y hasta extradeportiva conductual del momento.

La citada carta pública dice cosas que, en nuestra sola ciudadana consideración no profesionalizada, son muy abundantes [con variedad de motivaciones] y que, en cierta forma y en gran medida, son escénicamente descriptivas de un itinerario pasado [donde quedan plasmadas una serie de citas/cotas/actos referenciales], sobre las que, de forma inicial, se puede o no proceder a su argumentación, pudiera ser que incluso de forma paralela, y sobre las cuales, igualmente y en principio, desde la lejanía del no protagonismo directo de ellas, en lo que apriorística y precautoriamente intermedio distanciamiento establecemos, tanto se pudiera estar de acuerdo como lo contrario, ya que el papel de observador/medidor, desde la autoría directa a la doméstica lectura, es físicamente cambiante.

Entre los comentarios que hemos podido cotejar, de los innumerables que tal escrito haya producido, donde abordarlos a todos es harta y titánica labor difícil de alcanzar, nos ha parecido observar, así es si así parece, no haber encontrado aún ninguno, salvo demostración en contrario, sobre la expresión, ya ubicada en el primer párrafo del citado escrito, donde se indica, de forma expresa, sobre lo siguiente: “el Estado español … plurinacional.. en la práctica hasta el siglo XVIII”. Es de esperar que vengan, en unos días más adelante, las subsiguientes explicaciones [-.- efectuadas por profesionales especialistas y/o eruditos en la Edad Moderna -.-], que analiticamente describan, incluso pormenorizadamente, tal situación del proceso histórico, ya que puede que lo acontecido tras el ibérico momento del 1-3-1476 [-.- batalla de Peleagonzalo/Toro -Corona Leonesa –], tenga unas significaciones de mas y mayor variado índole que, en lo que hemos colegido hasta ahora, no se haya explicitado con la profundidad y la minuciosidad requerida. Todo lo cual precedente, señala la gran importancia de toda la Edad Moderna Hispánica ( en todas sus temáticas: humanas, sociales, culturales, antropológicas, religiosas, filosóficas, económicas, agrícolas, ambientales, ganaderas, sanitarias energéticas y políticas) y su amplia influencia sobre el devenir posterior del Antiguo Régimen.

En el tercer párrafo de la carta pública, desde esta observación ciudadana particular, nos parece que las referencias a la “CE´1978” y a la fallida “LOAPA´1982” (que, tras la intervención del TC, es con posterioridad L12/1983 de 14/10/1983), dejan sin mencionar los “PPAA´1981”, de 31-7-1981 {auspiciados provenientemente del 18-2-1981-.- que parecen provenir de una parte de UCD, donde después se añade PSOE, e incluso PCE y AP que hacen inicial dejación de signarlos; donde las minorías vasca y catalana no están -.-}, en los cuales, desde nuestra consideración, se debe distinguir, en nuestro criterio y sostenida opinión, entre: (1º) la propuesta técnica del grupo de expertos administrativistas (que es una opinión técnica de las muchas y/ o variadas que se pudieron haber establecido) y (2º) el cambio del modelo territorial pretérito (con el que se votó por la Nación Española la “”CE´1978”), del «perimetrado mapa territorial constituyente» [oficial durante toda la (in)transición política 175-1978] de las quince regionalidades de España.

Tales «PPAA’1981» que, en nuestra estimación no profesionalizada, son previos, a la vez que indicativos, para la segunda, y que se ubican en una posible acomodación muy postconstitucional [-.- con tres años de intervalo -.-], en lo referente a las territorialidades [definidamente perimetradas] sí existentes de todas y cada una de las regionalidades españolas en el momento del 6-12-1978 [-.- que eran coincidentes con las existentes el 9-12-1931 -.-] y que, de forma constituyente [votada democráticamente por el electorado, convocado a tal fin y situación, el día 6-12-1978], resulta que integran [-.- o sea que “ya están en” -.-] la Nación Española [Art. 2 de la propia “CE´1978”].

Las referencias varias del escrito precitado sobre el papel, muy importante y trascendental, del Tribunal Constitucional nos lleva, en lo que pudiera ser una analogía comparativa, sobre aquel otro Tribunal de Garantías Constitucionales TGC [- – creado por el Art. 122 de la “CE´1931” y formalizado con la L 14/1933 de 14-6-1933 – -], en todo lo que se refiere tanto: (1°) a la composición del mismo como (2°) a sus atribuciones, donde observablemente se perciben y objetivan ostensibles diferencias, pero además, ¡ y a mayores!, ello fue indicativo, en su momento electoral, con las provisiones emanadas desde la gobernanza de la centralidad, de aquella época, donde hicieron cita expresa de las quince regiones españolas que sí participaron en el proceso electoral para la conformación legal del TGC. Curiosamente resulta que tales quince regiones españolas estaban, como tales regiones, desde nuestra consideración no profesional,en la misma igualdad ante el referéndum constitucional del día 6-12-1978.

Tales quince regionalidades españolas conformantes del Tribunal de Garantías Constitucionales TGC eran:quince regionalidades constitucionales: [1°] Andalucía (87.278 km2 ); [2°] Aragón (47.668 km2 ); [3°] Asturias (10.565 km2); [4°] Baleares (5.014 km2); [5°] Canarias (7.273 km2); [6°] Castilla La Nueva (72.363 km2); [7°] Castilla La Vieja (66.107 km2); [8°] Cataluña (31.930 km2); [9°] Extremadura (41.602 km2); [10°] Galicia (29.434 km2 ); [11°] Reino Leonés (38.491 km2); [12°] Reino Murciano (26.175 km2); [13°] Navarra (10.421 km2); [14°] Reino Valenciano (23,305 km2); [15°] País Vasco (7.261 km2).

La lectura de los once párrafos del escrito publicado el día 31-8-2023, desde nuestra consideración, da para más y otras posibles intervenciones, desde los más variados puntos de vista. Esperamos que las mismas, y dentro de la objetiva intervención de sus autovías, puedan tener lugar.

Si viene o no una «Convención Constitucional», es de esperar que ello, y por su posible y hasta indudable trascendencia a la vez que muy relevante importancia, se nos anuncie, de una forma explícita y acorde con nuestro Estado de Derecho, a todos los iguales ciudadanos españoles.