Manuel del Rosal: «Sobra cobardía, falta dignidad»

“Que te ignoren, que te ataquen, que te cuestionen, que te intimiden; pero que nunca te silencien” Bertrand Russell, filósofo y matemático británico premio Nobel de Literatura 1950.

“Conciencia y cobardía son una misma cosa, solo que conciencia es el nombre comercial” Oscar Wilde, poeta, escritor, dramaturgo irlandés

¿Somos los españoles actuales un atajo de cobardes? No, los españoles del común no lo somos, la cobardía y la ausencia de dignidad se da en otros estamentos

Un estúpido beso ha venido a despejar la duda. Como casi siempre una cosa banal ha destapado el fétido olor que emana de los albañales y las letrinas que esconden las lacras que adornan a los cobardes y faltos de dignidad. Naturalmente no todos los españoles de esos estamentos son cobardes, algunos todavía guardan restos de aquella idiosincrasia que dejó frases como “España y yo somos así, señora” “Al pan, pan y al vino, vino” “Mantenerla y no enmendarla” “Al rey la hacienda y la vida, pero no el honor” “Prefiero vivir un solo minuto en pie que una vida de rodillas”. Frases que definían el carácter de un pueblo.

En todos los estamentos sociales, sobre todo de los que ostentan cargos – cualquier cargo – del Estado y medios de comunicación han demostrado en sus declaraciones a raíz de la campaña orquestada del estúpido beso del mundial femenino, una cobardía y una falta de dignidad absolutas. Han preferido el vasallaje a la dignidad y la cobardía a la valentía y orgullo. El miedo les ha adormecido la conciencia.

Los ha convertido en cobardes, si no lo eran ya.

De aplaudir a condenar en tan solo cinco minutos, de hablar neciamente a callar cobardemente. Cargos políticos, mediáticos y deportivos; desde el que hace fotocopias hasta el más alto cargo, en un gesto de cobardía, han vendido su dignidad – si es que la tuvieron en algún momento – a un precio ridículo, el precio de quien valora más su diario plato de lentejas que su honra y su dignidad. Estos señores y señoras saben que la dignidad no te la pueden quitar a menos que tú la entregues, y ellos la han entregado haciendo gala de cobardía doblando la espalda para que quién los amenaza con represalias laborales o sociales, se monte encima. Tienen tanto miedo al ostracismo laboral, social y económico que se le ponen los pelos como escarpias tan solo de pensarlo y, como no puede ser de otra manera, esa imperiosa necesidad de mantenerse en el foco por muy oscuro que sea les obliga a dejarse silenciar, a dejarse avasallar, a arrastrarse muriendo varias veces antes de morir, que es como mueren los cobardes; los valientes solo mueren una vez. Poniendo su nivel de miedo y de cobardía por encima de su nivel de dignidad, cuando debe ser siempre, al contrario, pues el nivel de dignidad del ser humano debe de estar siempre un peldaño más arriba que su nivel de miedo.

MAROGA