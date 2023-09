Manuel del Rosal: «Cuando llegue septiembre todo será maravilloso…pues no»

Gelu cantaba allá por 1962 una canción titulada “Cuando llegue septiembre todo será maravilloso” Una de sus estrofas decía así: “Porque así más tiempo habrá de oscuridad, de intimidad, de estar muy solos”. Esto era en 1962. Las personas hemos cambiado al ritmo del progreso y hoy, lo que menos nos apetece es estar en la intimidad, estar solos con la persona con la que un día nos unimos creyendo que era el amor lo que nos unía.

El número de divorcios es más alto en el tercer trimestre del año, concretamente en el mes de septiembre. CGPJ 2022

“Lo que mucha gente llama amar consiste en elegir una mujer y casarse con ella. La eligen, te lo juro, los he visto. Como si se pudiese elegir en el amor, como si no fuera un rayo que te parte los huesos y te deja estaqueado en la mitad del patio” Julio Cortázar, Rayuela.

“Dos rojas lenguas de fuego / que a un mismo tronco enlazadas / se aproximan y, al besarse, / forman una sola llama. Dos ideas que al par brotan; / dos besos que a un tiempo estallan, / dos ecos que se confunden; / esas son nuestras dos almas” Bécquer, Rima XXIV

Señores, no hay otra, el amor es eso que Cortázar, Bécquer y otros y otras han tenido la suerte de sentir, lo demás son sucedáneos, como la achicoria es el sucedáneo del café.

El amor te llega sin que lo esperes y se te clava hasta la médula de los huesos. Como decía Miguel Hernández en uno de sus poemas: “Si quemaran mis huesos con la llama del hierro / verían que grabada llevo allí tu figura” Y ahí permanece creciendo y perfeccionándose con el tiempo y, apoyándose en los cimientos de la sinceridad, la verdad y la lealtad, levantar el edificio de una unión imperecedera.

No hay otra, insisto, no puede levantarse un edificio sin argamasa y en la unión de dos seres humanos, la argamasa es el amor. Si no hay amor, el edificio cae estrepitosamente.

Según los expertos, las causas más comunes de que septiembre sea el mes con más separaciones y divorcios se deben a que durante el periodo estival, al estar más tiempo juntos, las parejas se dan cuenta de que “ya no es como antes” “que ya no funciona la relación” “que se dan cuenta durante esos días en los que comparten más tiempo de que no se conocen ni se entienden” “que el amor ya se ha acabado” como si el amor tuviera fecha de caducidad.

El amor, si es que el amor fue el detonante de esa unión, no se acaba; al contrario, crece con el paso de los años. El amor, cuando es verdadero amor, es perenne y aguanta todo lo que el proceloso río de la vida le arrastra. El amor se agiganta ante las adversidades. El amor es ausencia de egoísmo, entrega al otro, renuncias por el otro, generosidad. El amor es sentir como dos corazones laten a un tiempo, como la sangre de dos cuerpos fluyen a un tiempo, como dos cuerpos y dos almas forman un solo cuerpo y una sola alma. El amor es eso, y es por eso por lo que solo unos pocos viven intensamente una unión imperecedera.

Ahora la frase: “hasta que la muerte nos separe” será sustituida por “hasta que septiembre nos separe”

MAROGA