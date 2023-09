José Manuel García Albarrán: «Marruecos: Un Rey rico en un País pobre y en ruinas»

Siguiendo la rabiosa actualidad y con la máxima seguida últimamente por nuestros medios informativos basada, en la mayoría de los casos, en enseñar las desgracias de los demás para desviar la atención de las penurias propias, vivimos ahora la tragedia de este cercano País norteafricano -Marruecos- con el que históricamente hemos mantenido unas “buenas relaciones” aunque hayamos tenido a lo largo del tiempo sentimientos encontrados de ‘amor-odio’ que han propiciado periodos a los que León Tolstoi hubiese podido titular como a su famosa novela… “Guerra y Paz”.

El calificativo de ‘pueblo hermano’ que ha venido siendo empleado por la Casa Real española hacia la marroquí se ha visto deteriorado durante estos últimos años por los bandazos incomprensibles de criterio político dados por Pedro Sánchez y su gobierno de coalición y por el Rey marroquí, que ha propiciado un trasfondo de desconfianza y dudas ante las posibles intenciones del actual gobierno alauita cuyo cabeza visible y máximo mandatario es el Rey.

El Rey Mohamed VI, al que le sorprendió el terremoto en Paris, cuando disfrutaba de unas prolongadas vacaciones en su lujoso Palacete parisino situado al lado del Sena y a tan solo 700 metros de la Torre Eiffel, adquirido en 2020, en plena ‘pandemia Covid’, por ¡80 millones de euros! Cuando tan solo un día antes, el Monarca se había dirigido a su país por TV “Pidiéndole un esfuerzo para salir de la mala situación económica y sanitaria que atravesaban”.

¡Hay que tener cara dura… por no decir poca vergüenza!

Sólo en patrimonio reúne 12 Palacios con más de 1.000 sirvientes, 1 Palacete y 2 Castillos en Francia, cuya manutención cuesta la friolera de ¡1 millón de euros mensuales!, un yate de 90 millones de euros, 600 coches de lujo, relojes exclusivos y 4 aviones privados, estando calculada su fortuna en unos ¡56 Billones de dólares!

La familia Real recibe además ¡250 millones de euros anuales! de los Presupuestos Generales del Estado marroquí.

Comparen con los 8,4 millones de euros anuales que tiene asignada la Casa Real española.

Pero esta vez, cuando sus ciudadanos ya lloraban a sus muertos -más de 3.000 y más de 5.000 heridos/desaparecidos hasta el momento- como consecuencia del terrible terremoto que asoló gran parte del país, a su soberano “no se le caía la casa encima”, primero porque su palacio no está construido con ‘adobe’ como la mayoría de las casas de sus conciudadanos y segundo y principal, porque estaba en Francia (París) y tardó más de 18 horas en aparecer para ‘hacerse la foto’ reunido con miembros de su gobierno, mientras su primer ministro no se pronunció hasta 24 horas después del terremoto, lo que ha provocado un evidente malestar en su pueblo y en diferentes estamentos marroquíes.

¡Magnifica y pronta respuesta!

Mientras tanto aldeas, pueblos, ciudades y gran parte del centro antiguo de -Marrakech- ciudad declarada patrimonio de la humanidad cuyas casas están construidas en muchos casos por los propios ciudadanos sin intervención de ningún técnico o arquitecto, empleando como material el “adobe”(masa de barro moldeada en forma de ladrillo y secada al sol) que al venirse abajo por el terremoto han formado una amalgama compacta de escombros entre los que han quedado atrapados miles de cuerpos dificultando en extremo su rescate y haciendo muy difícil la posibilidad de encontrar supervivientes -según aseguran los bomberos- al no formarse ‘cámaras de aire’ como ocurre en los edificios a base de encofrado, hormigón y vigas de hierro.

El pueblo marroquí tiene un salario medio de ¡288,35 euros al mes! por lo que viven la mayoría en la pobreza y la tasa de paro está en el 12,9% a pesar de ser el primer productor mundial de fosfatos y con unos ingresos por el turismo que han ido recuperándose tras el parón sufrido por el Covid, además de tener una agricultura en auge subvencionada por la UE, en detrimento de la nuestra y permitiendo que usen pesticidas prohibidos en España y otros países de la CEE.

La UE, por su parte, ha dado ayudas a Marruecos de 15.000 millones de euros en los últimos 7 años.

** España ha entregado a Marruecos ¡más de 320 millones de euros! entre ayudas y créditos en los últimos cuatro años durante el gobierno de Sánchez:

*30 millones de euros para que Marruecos combatiera la inmigración irregular (tras la invasión ‘pacifica’ de Ceuta y Melilla promovida y consentida por el Gobierno marroquí)

Sin embargo siguen llegando pateras a Canarias y a la costa del levante español con jóvenes bien nutridos, fornidos, bien vestidos y con móviles iPhone que exhiben orgullosos. ¿?

¿De qué huyen? ¿A qué vienen?

*190 millones de euros para infraestructuras: construir vías de tren y tranvías.

*Préstamo de 10.000 euros, a la Fundación Albaraka -Banco Central de Marruecos- para promover la presencia de pequeñas y medianas empresas en territorio marroquí.

*150.000 euros al Fondo de Seguridad Física Nuclear de Marruecos.

*35 millones de euros para comprar 750 vehículos policiales y material: 15 drones, decenas de escáneres, radares y el equipamiento técnico necesario para el control de fronteras.

*En diciembre de 2020 (en plena Pandemia)1,4 millones de euros en 90 quads.

8,6 millones de euros en 130 vehículos todos terreno.

*Y a todo lo anterior habría que añadir el acuerdo entre los dos países para ayuda en la ‘lucha contra la delincuencia’ cuyo costo no se ha dado a conocer.

Estamos ante un caso insólito de un País -Marruecos- cuyo mandatario el Rey Mohamed VI entra en ‘Forbes’ como la primera fortuna de Marruecos y una de las más grandes del mundo y sin embargo su pueblo figura como uno de los más atrasados, incultos y pobres.

Mientras tanto, los Inmigrantes de origen marroquí con residencia legal en España son más de 800.000 y en 2022 obtuvieron la nacionalidad española 55.460, habiendo aumentado en lo que va de año un 14%. ¿Efecto llamada?

España ya ha colaborado con el envío de Bomberos y la UME especializados en búsqueda de personas y ha desplazado 56 efectivos y perros por tiempo indefinido y con la posibilidad de aumentar la ayuda humanitaria y el número de efectivos.

Pues verán ustedes… después de este repaso a la paradoja de un ‘País pobre’ regentado por un ‘Monarca multimillonario’ o mejor dicho multiBillonario, habrá que ‘poner los puntos sobre las íes’ y decirle a nuestro gobierno y a las múltiples y variadas ONGs, que España no está en condiciones de ‘regalar millones de euros’ para la reconstrucción de pueblos, ciudades o capitales dañadas por el terremoto, máxime cuando un gran número de españoles damnificados aún no han recibido parte de las ayudas prometidas por el Gobierno de Sánchez (Volcán de La Palma, inundaciones, incendios, ayuda a agricultura y ganadería por la sequía, etc. etc.)

Sí… porque con tan solo un 10% de la fortuna amasada por su Rey, dispondrían de ¡5,7 billones de dólares! para reconstruir con cemento, ladrillos y vigas de hierro las casas de las ciudades y pueblos derruidas por el terremoto.

Claro que analizando la clase política actual vendría a cuento citar la frase del eminente escritor y periodista austriaco Karl Krauss:

“La estupidez es una fuerza elemental para la que ningún terremoto es el detonante”

¡Paz en Ucrania!

José Manuel García Albarrán

Médico jubilado