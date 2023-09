Pablo D. Escolar: «Amnistía para malhechores»

Voy a cometer la imprudencia de pronunciarme como Pedro Sánchez y su PSOE lo hacían hasta hace solo unas semanas. Pero claro, como Pedro I el mentiroso no miente, solamente cambia de opinión, hay que estar a la última de lo que él opine, pues de lo contrario, serás calificado de fascista, golpista, antidemócrata, etc. Eso hizo contra J.M. Aznar la portavoz del gobierno, Isabel Rodríguez, ya que Aznar, como todo el sanchismo hace unas semanas, se mostró contrario al disparate de la amnistía para los delincuentes que dieron un golpe de estado en Cataluña. Yo afirmo, como Aznar, que la amnistía es un proceso de destrucción nacional, inducido por el PSOE. Naturalmente es así, pues se trata de un ataque malévolo e irresponsable a nuestra Constitución.

Ni la Fiscalía, ni la Abogacía del Estado apoyan este disparate y La Moncloa admite que carece de cualquier soporte jurídico. Pero el sanchismo venderá España a precio de saldo, para que su cacique pueda seguir pisando las alfombras de La Moncloa, utilizando el Falcon, frecuentando La Mareta, etc. y degradándonos cada día más.

La Mesa del Congreso vetó en 2021 la amnistía., después de conocer un amplio informe jurídico. El PSOE mostró su conformidad a la decisión y al informe jurídico. Pedro Sánchez ha rechazado siempre (hasta que llegó el 23J), la aplicación de la amnistía. El Tribunal Constitucional que preside Conde-Pumpido, se pronunció al respecto de la amnistía señalando que afecta a la seguridad jurídica sobre una etapa histórica. García-Page afirma que la amnistía no tiene cabida en la Constitución y le parece enormemente grave que de un día para otro, sí tenga cabida. También se ha pronunciado el ex líder del PSOE Tomás Gómez, afirmando que la amnistía que prepara Sánchez “es una traición al país y a la izquierda”. Otros socialistas de la “vieja guardia”, J. Lambán, A. Guerra, F. González, J. Leguina, N. Redondo (expulsado del partido), etc., se han pronunciado en este mismo sentido, contrario a la “opinión” actual del sectario Sánchez; pero no olvides que, este señor, por conservar el poder, hará lo que sea.

¿Te vas dando cuenta de a dónde nos lleva el tirano?

Pablo D. Escolar