Juan Pérez de Mungía: «Una estrategia diabólica»

El error de Feijoó es incomensurable, paralelo al error que repite hasta la imbecilidad Sánchez, tanto mas porque ambos se repiten en los mismos términos como si no hubiera piedra con la que tropezar mas de tres veces. Feijoó porque aspira a diluir a Vox y de ahi el ninguneo, como si no respondiera mas que a un capricho o a una singular dana política, Sánchez porque aspira a someter a quien puede contribuir a su definitivo destronamiento, y no puede asegurarse el resultado. El mantra bipartidista persigue a Feijoó. El caso del alguacil alguacilado persigue a Sánchez.

La política está trufada de trampantojos donde nada de lo que sucede significa lo que se significa, como si a cada evento le correspondiera una única consecuencia. El ciudadano que ejerce como súbdito ignora con cuanta frecuencia se consigue el efecto contrario al que se declara o se desea, e ignora bajo que fórmula es posible resistir reificando la realidad. Los ejemplos son múltiples. Y quien no lo ve arriesga su propia extinción. Indigno émulo de sí misma, una muñeca Barbie explota a su favor el mecanismo del viejo comunismo haciendo de cada protector un peldaño para su promoción, mientras exige lo que no puede obtener. Sanchez tiene sus cómplices. Ningún comunista tuvo escrúpulos para el asesinato, menos aún para cualquier delito que parezca menor. Se trata de ese viejo comunismo que manipula la realidad hasta desdibujarla enfatizando lo anecdótico frente a la exoneración del delincuente, subrayando la importancia del pico frente a la trata de menores, obviando el velo que somete a las mujeres a la esclavitud e ignorando las violaciones de las mesnadas yihadistas, y ocultando una ley enfermiza, suscrita desde un delirio vaginal, que ha puesto en la calle a violadores y pederastas. Tampoco los jueces podían adivinar las intenciones de la cajera podemita de vanity fair, que se queja con su boquita de pitiminí, cuando aplican simplemente la ley.

Sanchez ha obtenido su posición a partir de un plebiscito, apelando al voto directo de los militantes psoistas, sorteando los mecanismos representativos que filtran las decisiones del partido y permiten evaluar y recusar a sus dirigentes. Sanchez impera en una democracia aclamativa y por eso la calle se pitorrea en su cara. Sanchez domina el artificio, la llave maestra que abre todas las puertas, y la estrategia del cansancio. Ese artificio domina la escena, porque es consciente de que los partidos son maquinarias corruptas de prebendas, privilegios y beneficios engrasadas con un dinero público confiscado al ciudadano. Bien sabía la antigua nobleza que su perviviencia dependía de su proximidad al monarca, y ahora que la corte es de Sanchez, y la nueva nobleza bastarda sobrevive al formar parte de su corte.

Sánchez controla la marca PSOE y la corte como jefe de gobierno. Esta renta residual de la marca apenas sobrevive en Europa bajo modelos autocráticos tipicamente napoleónicos como la autocoronación de Macron, el pato cojo de la política francesa, y en el primer ministro Scholz tras su alianza con la democracia cristiana, el único fuera de la internacional que preside sabiamente Sanchez. Qué capacidad de premio y de castigo caben a esos líderes residuales. ¿Puede la autocoronación servirle a Sanchez? Mientras el autócrata pueda premiar a sus turiferarios, y castigar infinitamente la defección no habrá quien se le oponga. La defección de algunos diputados es una quimera, la neutralización de los disidentes y los beneficios del clientelismo político siempre caben en un partido repleto de ágrafos que no tienen mas destino que la cesantía y el paro, frente a las recompensas diferidas con cargos renovables y puertas giratorias para los derrotados, y ocasionalmente el anticipo machista de un repertorio de putas por catálogo.

La condición inicial de una promesa es quien puede cumplir sus términos en las circunstancias apropiadas, y qué condiciones pueden excusarla. Una promesa tiene la forma de un contrato en el que la confianza realiza de forma anticipada el objeto de la promesa. Una promesa se juega en el tiempo. Nadie controla la ejecución efectiva de la promesa, menos aún si no puede devenir obligatoria por aquellos a quienes puede exigirse. Y de una vez para siempre.

Ambos, Sánchez y Puigdemont son delincuentes desconfiados que se amenazan mutuamente. Si Puigdemont entrega el voto tras su concesión previa, Sanchez vuelve a ser presidente y la amnistía puede devenir inconstitucional con un simple mandato de Sanchez al Tribunal Constitucional, y Puigdemont no puede cambiar el contenido de su promesa pero si puede reiterar el delito en ausencia de instrumentos para imponer un castigo. Si la amnistía no es previa al acto de investidura, Puigdemont, o niega el voto y Sanchez no es presidente, o acepta la promesa, Sanchez es presidente, y la amnistía puede devenir inconstitucional con un simple mandato de Sanchez al Tribunal Constitucional, una excusa absolutoria perfecta para incumplir su promesa. A estas alturas nadie cree en el Tribunal Constitucional. Si Sanchez no es presidente, y se convocan nuevas elecciones, Sanchez puede alegar la defensa de la Constitución que se le niega. Feijoó se desvanece como un azucarillo en aguardiente y Sanchez obtiene el crédito que se le niega. Sanchez se desenvuelve bien otorgando derechos impracticables, como la babel de lenguas en el congreso que no reconocerá la Comunidad Europea. Excusas absolutorias a sus promesas, si puede atribuirse el éxito por sí mismo o por recurso al Constitucional que diseñó a su medida con el consentimiento del inefable Casado. Tal parece que un autócrata puede ser mas sabio y no va a valer apelar a la suerte como invocaba Preston para Franco.