Francisco Iglesias Carreño: «Pluriregionalidad de la Nación Española»

A diario, se dice bien, estamos todos, los unos y los otros ( amén de muchos de en medio y por las alas), dando ‘la tabarra’, acaso “la vara” y/o puede que ‘el tostón’, o haciendo ´un mantra´ (¿quien sabe?), con la temática de “la territorialidad” y hacerlo precisamente en España [-.- léase `el Reino de´ (donde, a lo que se difunde, está aún, ¡al menos teóricamente!, asentada la Nación Española) -.-] y todo un intrincado mundo que es, y a la vez, inter-cinemático y alambicado (movido a través de las autopistas de la comunicación), un poco parecido a lo de aquellos narrativos constructivistas helicoidales semprunianos muelles aparejados`´ (que asumimos de diametral corte n-poligonal) que, y para artura del entrelazamiento, nos aparecen möebiusamente continuos.

Ciertas y señaladas actuaciones públicas, no muy lejanas y casi del ayer, que han sido muy jaleadas,¡ y siguen siéndolo!, en los mass media, pudieran ser que, por variadas indicativas motivaciones, no han plasmado y/o dicho, en sus variados y respectivos discursos descriptivos, lo que es y/o se establece, y en grado tanto de categorización y puede que constitutivamente en trasmisión proyectiva [-.- aquí ya no solo se habla para la galería, ocurre que, y con tiempo/cuña/espacio/medio controlado, se habla, ¡y sobre todo!, para ser tomado/expedido/facturado como `producto noticiable´ y siempre, si es ello posible, para generar una nueva versión que deje antigua la anterior, aunque esta sea de hace solo `un ratín´ -.-] , como aquello que, nítida y directamente, tiene que ser , explícita y atinadamente, lo que sea más conforme/principal/importante, en nuestra perspectiva observacional, de su originario contenido y constitutiva enjundia.

Estamos pues, y por mor, queremos entender en nuestra prologada suposición, de no abordar la raíz [-.- con más o menos basamento etiológico -.-] de los (tr)asuntos, inducidamente construyendo una imaginable (¿acaso inimaginable?) y hasta presumible `babélica edificación´ [-.- que no sólo y exclusivamente sería escenificada por la lingüística -.-] de la cual, así es sí así parece, pudiera ser que aún desconocemos si su, pretendido y supuesto, fortalecimiento es: (1º) interno (de estructura un tanto rígida), (2º) meramente externo (con una estructura, no necesariamente acomodaticia, de flexibilidad) o (3º) hasta incluso de una mezcolanza de ambas, lo cual, y parece que sabido es, da unas posibilidades u otras para las dimensionalidades arquitectónicas, tal que nos puede ayudar sobremanera, asó consideramos, en nuestra temática sobre `las territorialidades en España´ {-.- donde habrá que priorizar conceptualmente, dándole a la Nación [Española] la preponderancia sobre el Estado [Español] y a este segundo la plena y completa subordinación a la primera -.-]}.

Con la piedra/árbol/cuestión que tenemos ahora [-.- machacona y presencialmente ante todos los ciudadanos españoles -.-], que está a diario en nuestra cercana mediatez, y en el añadido, por el `logrero tensionismo´ introducido (¿proveniente de la campaña de 2004?), en la cotidiana convivencialidad ciudadana, del `acuiciamiento perentorio´ que, casi con atosigamiento, nos rodea (con ese margaritismo del «sí o no» que, desde aquello de `ya se verá´, nos lleva, y puede que por varios caminos, a una repetición electoral), es bastante improbable que, con el otear que efectuemos, cuasi imperceptible, del amplio bosque [-.- nuestra verdadera y diaria realidad con sus domésticas pinceladas [-.- ¿aún sigue subiendo el precio del aceite?, ¿colea lo de telefónica?, ¿sigue subdesarrollado todo el oeste español?, ¿cierto oriente medio se beneficia del trajín con el petróleo del este?, … -.-], se pueda atisbar algo, máxime aún al caso, si por doquier andan brujuleando, por su acción profesional (¡que es lo suyo!), tales o cuales lobbys (sean internos o trasnacionales).

Nuestra, y permítasenos tal apelativo ya que seguimos en España, estructura territorializada tiene viniendo desde el pretérito, y lo que vamos a añadir a continuación pudiera parecer una obviedad para algunos y una constatación necesaria/obligada/precisa para otros, una conformación integral, dotada con: (a) Amplias encuadrantes gamas descriptoras y (b) Aparejada de escenicos plurales matices, tal que es cuasi parametrizada, y que en la estimación ciudadana singular que protagonizamos nos instruye, ya que: (1º) Ordenadamente la clasifica, (2º) Emocionalmente la interioriza y (3º) Pormenorizadamente la analiza, sin la cual, desde nuestra singular versión, se hace un tanto arduo, en opinión particular que apuntamos, cualquier intento, por asumible vía ciudadana, de entroncamiento, sea meramente expositivo o presumiblemente explicativo, de la misma.

Ir a la territorialización de España con la anuencia de la «CE’1978», requeriría también, ¡cuando menos!, saber/conocer/registrar el camino, para no caer en vacíos y/o inconcreciones y menos aún en inventos posconstitucionales, por el que ,normativa y/o socialmente, `se ha andado antes´, o sea: (1º) Tanto tener en cuenta lo establecido por la «CE’1931» [-.- que puede ser generadora de valores/derechos/deberes constitucionales a tener en cuenta con general aplicabilidad a todo el espacio territorializado y en la dimensionalidad perimetrizada iniciadora del mismo -.-], e idem por varias de sus leyes acompañantes [-. donde las representatividad cuentan y mucho, haciéndolo, sin excepción alguna, para todo el conjunto -.-], (2º) Como también igualmente situar a mano, sin apropiamientos imperativos de parte(s) interesada(s), aquellos distintos versátiles asentamientos referenciadores [-.- sean: (a) tanto populares, (b) como liberales o (c) sean otros -.-], que originariamente son anteriores, (3º) En asumiendo también el normativo inicio de la “CE´1812”, y (4º) Hasta llegar, entre todos, al intervalo [1789-1799 de la RF] y sus aledaños.

Lo anterior lo enfocamos de tal guisa, desde nuestra particular apreciación ciudadana no profesionalizada que de entrada citamos, ya que la incidencia de la RF sobre el territorio hispánico, se produce, ¡ y con probada antelación!, por medio de “miles de franceses” que, como emigrados forzosos (incluso vienen con sus obispos), llegan a la península ibérica, a las territorializaciones de las “Hispánicas Coronas del Antiguo Régimen” (Leonesa, Navarra, Castellana y Aragonesa) y cuenta, ¡de primera mano!, a los habitantes peninsulares [-.- que es el germen del “Pueblo Español” y, por ende, de la “Nación Española”, en el tránsito entre súbditos a ciudadanos -.-], lo que son: (1º) Las pautas para unos y (2º) Las atrocidades para otros, experimentadas y/o cometidas en sus lugares de origen por los revolucionarios galos.

Tal situación anterior parece que acontecía mientras `el ilustrado hispano´ que fue Godoy Cáceres Ovando y Álvarez de Faria y Ríos y Sanchez Zarzosa (D. Manuel), muy trascendente e importante en los periodos [1792-1798] y [1800-1808] del reinado de Carlos IV [-.- y en lo que se ha descrito con la confianza personal de la Reina Mª Luisa Borbón de Parma para unos y su adscripción (¿?) al PN- Partido Nacional- para otros y su aparente, parece que probada, cierta plausible afinidad con el ideario de Jovellanos de Jove Carreño Ramirez (D. Baltasar Melchor Gaspar María) al cual, según la generalidad de narraciones, persiguió y encarceló -.-], era actuante tanto para aquel régimen como para sí mismo [-.- acuerdo Izquierdo/Duroc de Fontainebleau -.-], aunque también, y se debe igualmente constatar, existen versiones de un posible arrepentimiento posterior, ya que, ante los movimientos de las tropas napoleónicas, desplazó a toda la familia real desde Madrid hacia Aranjuez.

La reacción en la península ante la RF, está informada previamente, de aquí que no extrañe, ¡ y para nada!, que se hayan registrados enfrentamientos/pronunciamientos/comportamientos de hostilidad entre los hispanos/españoles y las tropas francesas, antes del 2-5-1808 [-.- tales como [en la Corona Castellana] los de Burgos (18-4-1808) y [en la Corona Leonesa] León (24-4-1808) o los de Peñaparda (17-11-1807) -.- cerca del Puerto de Perales, en “La Vía Dalmacia”, camino desde Miróbriga hacia Coria, Cáceres y Emérita, (de la Extremadura Leonesa) en la proximidad de Portugal -.-]. De tal descripción precedente se motiva, como hilo de seguimiento, que la “GI” -.- Guerra de la Independencia -.- se formaliza desde el “pueblo [español] llano”, ue está asentado en sus espacios ancestrales de convivencialidad [-.- y conocimiento del terreno -.-] y no por una determinada y concreta adscripción ideológica, lo cual llevaría, cuando menos, a un replanteamiento explicativo, que a lo que colegimos se hace necesario, sobre los nítidos y veraces orígenes de la propia “GI”.

Es bueno, puede que incluso oportuno, con esto de la “GI”, de la que hablábamos antes, el recordar las palabras del ciudadano De Capmany de Suris i Montpalau (D. Antoni), que dijo: “¿Qué sería ya de los Españoles, si no hubiera habido Aragoneses, Valencianos, Murcianos, Andaluces, Asturianos, Gallegos, Extremeños, Catalanes, Castellanos, etc…?”, en referencia a la “GI” y a lo que se estaba gestando en Cadiz [-.- es el mismo que, en su momento, promovió la inmigración de agricultores y artesanos catalanes hacia “la intendencia de Las Nuevas Poblaciones” en La Carolina (Sierra Morena) para suplir la huida de los colonos centroeuropeos -.-]. Conjugo las territorialidades con el común ya nacional.

Se nos viene insinuando primero y parafraseándolo, incluso hablando también, un tanto después, desde hace ya un tiempo a esta parte y como postulación que debemos tomar como teórica, de `futuros sistemas de enfocamiento de la territorialización´, que parecen estar vinculados, así nos ha parecido colegir, a experiencias foráneas [-. que a modo de sobreabundante ejemplo se citan -.-], donde parece ser se exponen, y hasta apostillan: (1º) Además de amplias y difusas pretensiones (que parecen, y con todos los respetos a sus proponentes, quedan englobadas en la casi angelical innata bondad), (2º) Una inconcreción distributiva observable (con perimetraciones no concluyentes, antropologías no aclaradas e imprecisos relatos integrales -.- humanos, sociales, administrativos, económicos, educativos, históricos, ambientales, culturales, patrimoniales, agrícolas, ganaderos, energéticos, turísticos y políticos -.-, y además, ¡y a mayores!, los internacionales: [1ª] Ibéricos; [2ª] Europeos (de la UE); [3ª] Europeos (de fuera de la UE); [4ª] Americanos (con sus cuatro variantes); [5ª] Africanos (Norte; Sahel y Sur);] [6ª] Oriente Medio (…); [7ª] Asia (con claves en China, Japón, India, Corea,…); [8ª] Oceanía; [9ª] Australia y Nueva Zelanda (que están personándose en múltiples acciones) -.- y (3º) Unos trasuntos de operatividad (que `bordean la igualdad´ entre: [A] los -.- todos y cada uno -.- ciudadanos españoles y [B] las -.- todas y cada una de las quince -.- regionalidades españolas).

A lo precedente, que en su conjunto, desde lo que pudiera transcribirse en una realidad tangible, nos asoman (¿a quién no?) como un tanto, ¡ y hasta puede que hasta un mucho!, altamente nebuloso, dando una exteriorización poco halagüeña (visiblemente azarosa) que rebosa todo un mar de factibles o preanunciadas seguras dudas. y acaso como añagazas, amparadas bajo la red, llenas posiblemente de ocultados propósitos que, hoy por hoy, se nos presentan como ignotos. Todo un albur experimental a recorrer, sin guía de instrucciones, ya que es `otra constitución alternativa´ de lo que ahora tenemos, y con una meta total y completamente indefinida.

Pudiera ser que esa inconcreción importada que, en oleadas sucesivas, nos está llegando ( a todos los espacios de las quince regionalidades españolas), que nos ha parecido otear, de toda esa abundante gama de proponentes `de y por´ los ‘aggiornamientos territoriales’, en un suponer apriorístico, que partan de un no atisbar, en forma/modo/manera más colegiadamente informado, en la proximidad del aquí propio, cual es la expresión básica del modelo en el que estamos ( ¡en el que sí estamos!), o sea el establecimiento del “arquetipo de lo principal”, al cual se llega tras el desvestimiento de la artificialidad importada, así como de lo accesorio y/o hasta secundario, que se ha ido, por diversas coyunturalidades y/o sincréticos oportunismos, para en agregándole/adosándole/adhiriéndole al modelo primigenio tener y/o acontecer con lo que se ve ahora.

Hemos repetido tantas veces aquello del ‘estado de las autonomías´ que lo hemos elevado, puede que por algunos con previa posible intención sustitutiva, a ciertas categorizaciones mentales que, desde otras estimaciones, y en un tal vez, lo mismo, y desde un suponer a nivel ciudadano, no le correspondían, lo cual nos llevaría, dentro de un posible y puede que mejor correcto caminar, que pudiéramos hacer todos [-.- incluso mancomunadamente -.-], a otros establecimientos/posicionamientos/asentamientos de mayor, y hasta probablemente incluso más preciada, general convergencia y añadida estabilidad. Pudiera ser que nos hemos embelesado con el Título VIII de la “CE´1978” en sí mismo, pero igualmente es que, y por un acaso, hemos hecho, a niveles ciudadanos y no profesionales, una lectura veloz, cuasi ultra rápida, del mismo.

Lo anterior podría ser indicativo, es una consideración que exponemos, de que no se está asumiendo, en un parecer ciudadano particular que situamos aquí [-.- que en su momento formó parte de mi conversación con “SG (D. A)” -.-], que en el mismo, ¡ todo el Título VIII !, se nos hacen reiterados recordatorios hacia el Art. 2 de la propia “CE´1978” que, ¡ de forma obligada!, se convierte en el gozne de todo el título predicho.

Así como, e igualmente, mientras en el Art 2. de la “CE´1978” son terminantes los derechos y reconocimientos que actúan, desde la vigencia constitucional (29-12-1978) sobre todas y cada una de las [quince] regionalidades, en el Título VIII es ampliamente futurible, además de voluntario [-.- diferenciándose en lo que se refiere a la tasativa autonomía de los municipios y provincias -.-], ya que se nos indica, y en varios momentos, toda una serie reiterada de alocuciones, con: “podrán, podrán, podrán, será, reconocerá, amparará, ajustará, podrán, podrán, podrán, podrá, … “. Que nos permite, es un suponer, distinguir entre lo que sí es obligado (y desde el inicio) y aquello otro que se deja, en lo que nos parece ciudadanamente apreciar, a la voluntariedad de parte.

La aplicación del texto de la «CE´1978», deja a la vista, desde nuestra lectora ojeada que es no profesional, que el llamado ‘estado de las autonomías’ pudiera ser desmontado en aras de la propia prevalencia del texto constitucional y que ello no implica, en modo alguno, ninguna variación sustancial al actual Estado Español (el originario del 6-12-1978) y, por supuesto, ninguna alteración sobre la Nación Española (que seguiría integrada por sus quince regionalidades). Ello sería así, desde nuestra observancia ciudadana no profesional y salvo propuesta en contrario, ya que el ‘estado de la autonomías’ es un “constructor pos-constitucional” que se plasma a posteriori, ya una vez que sí está la Nación Española y una vez que sí está el Estado Español. Y lo hace en atención a la voluntariedad, libre y no mandataria, que es pos-constitucional en todo caso, de sus proponentes que, en nuestra lectura particular, se tendrían que haber ateñido, es un parecer que apuntamos, a los sujetos actores [-. las quince regionalidades españolas -.-], del Art. 2 de la “CE´1978”.

Lo que se ha dado en llamar el “estado de las autonomías” es, queremos entenderlo así, el reflejo de un voluntarismo [de parte] posconstitucional que, en modo alguno desde nuestra particular ciudadana observación, es de aplicación obligatoria en el texto de la “CE´1978”. Lo cual dicho lo anterior, nos lleva, de forma directa, a sostener que tal situación [-.- que reiteramos es voluntaria de parte -.-], no es el gozne de la Nación Española ni tampoco del Estado Español, otra cosa, que consideramos diferente e incluso distinta, es la “base constitucional” sobre la cual se formaliza/articula/proyecta que, como es sabido y considerado de todos, está expresamente indicada en el Art. 2 de la “CE´1978”. Lo cual nos llevaría, ¡ y otra vez!, sobre los sujetos actores del Art. 2 de la propia CE´1978”, donde se expresa que están integrados en la propia Nación Española, que: (1º) Sí que está hecha y (2º) Es activa, por ende, definida/concreta/fijada y por ello, desde nuestra perspectiva, igualmente definidos/concretos/fijados sus quince sujetos actores integrados a la data del 6-12-1978.[-.- Cuando la data de 9-12-1931, parece que igualmente se conocían todas las regionalidades españolas que, nominándolas todas y cada una de ellas, situación que fue pública en casi toda la prensa española, actuaron electoralmente para la composición del tribunal de Garantías Constitucionales previsto por la L 14-6-1933 -.-]

El que la Nación Española tenga regionalidades (véase el Art. 2 de la propia “CE´1978”) que están integradas en ella es, con nuestro adelantado respeto a los interpretadores externos, oficiales y oficiosos, lectoramente constitucional, mientras que el hecho de que tales regionalidades pasen a ser comunidades autónomas es, desde nuestra apreciación lectora no profesional, enteramente voluntario. Tal situación precedente nos lleva a situar a las quince regionalidades españolas como aquello que es constitutivo [-.- e integrado ya -.-] de la Nación Española, lo cual supone, desde nuestra opción personal, que reiteramos no es profesional y que recalcamos, que para cualquier propuesta de futuros se deba partir de lo sólido, lo que es fundamentalmente básico, y no de lo voluntarista y/o efimérico que es, y con evidencia, de parte proponente.

La importancia del Art. 2 [-.- de la “CE´1978” -.-], en nuestro parecer particular y ( salvo acreditada opinión expositiva contraria) sostenida opinión, es que al señalar que las regionalidades [todas las quince] están integradas en la Nación Española, es que lo están con sus: (1º) Identidades regionalizadas respectivas y (2º) Hechos diferenciales específicos, o sea: al completo, y ello es acordado por la libre y democrática voluntad soberana de todos los ciudadanos españoles al momento del 6-12-1978, lo cual aporta: (1º) valores, (2º) derechos y (3º) deberes constitucionales a las mismas [-.- y a todas y cada una de ellas -.-], manteniéndose la prevalencia [-.- equilibrada, solidaria y en igualdad -.-] de todo el conjunto de regionalidades preconstitucionales, que es el que sí reconoce, así nos parece entender, la libre voluntad soberana de la Nación Española y al cual dota, sin excepción alguna de sus integrantes, del derecho de autonomía y además, ¡ y a mayores!, se lo garantiza.

A veces surgen situaciones donde, desde el adentro de cada cual, aparecen cuestiones y/o predios de diversas índoles, así resulta que, y contando con todos los ciudadanos españoles en momentos deterministas, de la enmarcada común vida española que, y a título de ejemplo, podemos situar en 18-12-1913, 9-12-1931, 14-6-1933, 19-11-2975, 23-11-1975, 15-12-1976, 15-6-1977, 6-12-1978 y 29-12-1978, no hemos encontrado a nadie que indique que en tales instantes la nomenclatura de su municipio español de origen no existiera o que, y en términos macroscópicos, la nomenclatura de los municipios españoles hubieran cambiado. o sea que, y en salvando algunas situaciones puntuales, la nomenclatura de los municipios españoles ha permanecido a lo largo de mucho tiempo. Sabido es que en los textos constitucionales de 1931 y de 1978 no aparecen escritos detalladamente todos y cada uno de los nombres de los municipios españoles. Pero, en la consideración que exponemos, los municipios españoles sí que existen y son concretos en tales momentos.

Tales municipios españoles están adscritos a unas determinadas provincias que se crean en 1833/1927. Tenemos que lo que hemos indicado para los municipios se repite igualmente para todas las provincias españolas. Sabido es que en los textos constitucionales de 1931 y de 1978 no aparecen descritos detalladamente todos y cada uno de los nombres de las provincias españolas. Pero, en la consideración que exponemos, las provincias españolas sí que existen y son concretas en tales momentos.

Tales provincias españolas están adscritas a unas determinadas regionalidades que se auspician tras los inicios constitucionales de 1812, exponen en 1833, posibilitan en 1913, conforman en 1927 y materializan en 1931 y, a renglón seguido, se constitucionalizan con su puesta en vigencia operativa.Sabido es que en los textos constitucionales de 1931 y de 1978 no aparecen descritos detalladamente todos y cada uno de los nombres de las regionalidades españolas. Pero, en la consideración que exponemos, las regionalidades españolas sí que existen y son concretas en tales momentos.

Sabido es que tenemos el detalle, que no es pequeño, de explicarnos, entre todos nosotros: los ciudadanos españoles y a nuestro nivel lector general cívico y no profesional, que las quince regionalidades españolas están integradas [-.- o sea: son existentes por sí mismas -.-], sin necesidad alguna de que les alcance otra consideración de ninguna especie. Con mayor claridad: no necesitan en forma alguna tener una categorización y/o etiqueta nominativa/administrativa de comunidad autónoma. Lo cual precedente nos lleva, desproveyendo todo el etiquetado de las comunidades autónomas hacia las quince regionalidades básicas de la Nación Española, pero al llevarnos, después de tal desnudez ornamental previa, también nos está llevando, es una opinión particular, a quienes son los quince sujetos actores constitucionales del Art. 2 de la «CE’1978» y, por ende, a la explicitación del concepto constitucional de Nación Española, aclarándonos sobre manera en que consiste no solo su posible defensa, que es de suponer nos atañe a todos y cada uno de los ciudadanos, también su prevalencia ante todo tipo de inconvenientes que pudieran existir. De ello se podría deducir, salvo otras opiniones más consolidadas y fehacientes, que el Estado Español se debe asentar sobre lo que es permanente [-.- las regionalidades iniciales y no autónomas -.-] y además, y a mayores, constitutivo de la Nación Española.

Lo precedente implicaría el que el Estado Español, en ausencia de las comunidades autónomas, estaría tambien en la dinámica de actuar ordenadamente [-.- con una previsible ley al efecto -.-] sobre las quince regionalidades españolas para: mantenerlas, potenciarlas, desarrollarlas y proyectarlas [-.- ya que ello redundaría sobre la propia Nación Española -.-]. El hecho de que no hubiera comunidades autónomas no implica, ¡en modo alguno!, que no existan las regionalidades españolas. Estas tienen que existir, y hacerlo constitucionalmente, porque están integradas en la Nación Española. En nuestra particular opinión, la propia permanencia de la Nación Española implica la permanencia de sus quince regionalidades

Ya sabemos,¡lo sabemos todos!, que una comunidad autónoma puede ser intervenida (Art 155. “CE´1978”) e incluso, en otras estimaciones, que (L 36/2015, de 28-9-2015, de S N), con una lectura no profesionalizada,.puede ser suprimida, pero lo que no puede acontecer nunca es que una regionalidad sea anulada.

Las lecturas constitucionales, que no interpretaciones, con ojos del pretérito, imaginan una desaparición de las comunidades autónomas con la vuelta al centralismo del ya lejano pasado, pero tal albur, con la “CE’1978” en la mano, pudiera ser que eso no es así, ya que perduran [-.- ¡todas! -.-] las regionalidades de la Nación Española, dejemos ya, es una opinión que situamos, de hacer posibles equívocos entre lo que son los órganos de una comunidad autónoma y lo que es una regionalidad española. Los órganos autonómicos, que provienen de una Ley de las Cortes Españolas, pueden ser intervenidos y/o disueltos (por aplicación de la normativa vigente y en atención, por otras exposiciones, a las situaciones que en la misma se indican) , mientras que la regionalidad [-.- y, por extensión, todo el conjunto de las quince regionalidades españolas -.-] permanece y lo hace en tanto y cuanto exista la Nación Española.

Lo sustancial de cada regionalidad española, queremos entenderlo así, no es que tenga o no tenga órganos categorizados autonómicamente [-.- que podría entenderse,llegado el caso, como situaciones ocasionales temporalizadas -.-], lo sustancial es que es «parte alícuota permanente» de la Nación Española, y que tal situación [establecida el 6-12-1988 sobre las quince regionalidades españolas pre-constitucionales o sea, que no fueron inventadas “ad hoc” para la ocasión, se hace vigente el 29-12-1978 -.-], la de estar integrada en ella, desde nuestra consideración ciudadana, es absolutamente plena y completamente inamovible.