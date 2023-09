Manuel del Rosal: «Spain is different»

Al inicio de los años 60 Manuel Fraga Iribarne, por aquel entonces ministro de Información y Turismo lanzó el slogan “Spain is different” para atraer el turismo. Fue un gran acierto. Lo que no añadió Fraga es que también los españoles, como pueblo, somos diferentes. Dos sucesos acaecidos en los dos últimos meses han venido a demostrarlo. Que España es diferente y que los españoles también lo somos.

El 23J los españoles, votando libremente, entregaron las llaves de España a quienes llevan décadas queriéndola romper. El 20 de agosto la selección femenina de fútbol se proclamó campeona del mundo.

No recuerdo que los ciudadanos de ningún país de la Europa comunitaria, no digamos de EEUU o Inglaterra, hayan entregado mediante sus votos las llaves de su país a quienes quieren destruir las bases donde se asienta. Lo del 23J es una anomalía monumental de la que nosotros los ciudadanos deberíamos avergonzarnos. La España que va a salir de la entrega de Sánchez a quienes le van a vender sus votos en nada se va a parecer a la España que hemos conocido en los últimos 50 años. Ahora sí que a España no la va a conocer ni la madre que la pario, como dijo Alfonso Guerra, si es que de las cesiones de Sánchez a los que van a gobernar- él va a posturear como mucho – no la fraccionan de tal forma que queda en una pantomima de país. Llegados aquí, uno debe preguntarse qué función le quedaría a la monarquía y al rey en una nación que ha dejado de ser nación para conformar un territorio dividido en compartimentos estancos. Un rey que puede dar lugar a una paradoja monumental: firmar la amnistía de quienes quieren derrocar la monarquía. Y esto lo hemos muñido nosotros los ciudadanos que votamos el 23J en contra de España y a favor de los que quieren destruirla. España y los españoles somos diferentes.

La selección española de fútbol masculino tiene el siguiente palmarés: 1 Campeonato del Mundo absoluto, 1 Liga de Naciones de la UEFA, 3 Eurocopas, 1 oro en Juegos Olímpicos, 1 Mundial sub20, 1 Eurocopa sub21, 1 Eurocopa sub19, una Eurocopa sub17. No está mal el palmarés.

Cada vez que la selección conseguía un título toda España lo celebraba con orgullo, júbilo y festejos. Ni en una sola ocasión se cuestionó nada. Nadie, mucho menos, los jugadores que se entregaron siempre a la roja independientemente de que comunidad fueran, que opinión tenían de la gestión o que credo político y religioso practicaran. Y fueron diez las ocasiones en las que la selección subió al podio.

Ahora, en la primera ocasión en la que España ha conseguido un mundial femenino, en vez de júbilo ha habido rencor, en vez de alegría ha habido resentimiento, en vez de orgullo ha habido ruindad y mezquindad; no por parte de los ciudadanos que hemos disfrutado con orgullo lo conseguido por nuestras deportistas.

Lo que para cualquier otro país ganar el mundial femenino de fútbol hubiera sido algo magnífico para el país y sus ciudadanos, aquí en España, este país diferente, ha sido la oportunidad de representar una feria de vanidades, un esperpento, un bochorno. Uno no puede menos que preguntarse ¿por qué los diez títulos obtenidos por la selección masculina de fútbol solo han sido un conjunto de parabienes sin mezcla de escándalos mientras el primer título obtenido por nuestra selección femenina de fútbol ha degenerado en un bochornoso espectáculo mediático-político? La contestación a la pregunta es fácil, pero políticamente incorrecta.

Definitivamente España es diferente y los españoles más.

MAROGA