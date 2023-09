Pedro Manuel Hernández López: «Cuando llega septiembre»

El año no comienza en enero, sino en septiembre. Sí, sí no me he equivocado. Septiembre es ese mes que nos genera sentimientos encontrados: sensación de tristeza por el final del veranos y el sueño de los más pequeños y jóvenes por el comienzo de un nuevo año escolar con las ilusiones y frustraciones que suele conllevar. Como el tiempo corre en una sola dirección hay que recibir al nuevo mes con la mejor aptitud y la alegria posible. Para paliar el miedo que conlleva todo lo nuevo, quizás sea bueno dejarnos inundar por toda la nostalgia que nos evoca septiembre, como nos recordaba la granadina «Gelu», allá por los años sesenta en su balada: «Cuando llegue septiembre / todo será maravilloso / y cuando llegue septiembre / se ocultará la luz más pronto…/.

Tenemos que aferrarnos a la esperanza de los nuevos proyectos y sacar el lado bueno de lo que hemos convenido en llamar la «nueva rutina» . Hay que pensar que lo mejor siempre está por venir, aunque se trate del mes de septiembre , ese mes cantado en distintas épocas por diversos autores y con distintos estilos musicales. Más que el primer mes del otoño, debemos convertirlo en una auténtica actitud positiva de cara al nuevo año a pesar de sus días más cortos y de sus noches más largas.

Entre los que han glosado a septiembre con sus inolvidables canciones, no debemos olvidar –entre los cantantes extranjeros–a Frank Sinatra, Barry White, Neil Diamond, Earth, Wind &Fire, Peppino di Capri, etc…

Entre los españoles que le han dedicado lo mejor de su repertorio figuran Gelu, Melendi, Mecano y Manolo Tena. Todos ellos han tenido a septiembre como el exitoso «protagonista» de sus inolvidables y románticas baladas. Un dúo español de internacional fama –«El dúo Dinámico», formado por Manolo y Ramón –no quiso olvidarse de septiembre y le dedicó una de sus mejores y más melancolicas melodías– sin apenas,nombrarlo por su nombre y usando en su lugar una bonita e inolvidable metáfora: «El final del verano». Está balada así nos llegó, así la cantamos y así la bailamos lenta, muy lentamente, en aquellos típicos y entrañables «guateques» de nuestra recién estrenada juventud a golpes del inolvidable «pick up».

Pero septiembre es algo más que todo esto. Septiembre –como todo en la vida– tiene su cara oscura, cínica y egoista…En septiembre– por desgracia–viene siendo costumbre desprenderse de nuestros mejores amigos y más fieles compañeros –los perros– abandonándolos a un incierto y triste destino. Por ese cruel y egoísta acto humano, el mes de septiembre se ha convertido en un mes «aciago» y «canicida». Por eso no puedo olvidarme de los entrañables y profundos versos sobre nuestro mejor, más noble y fiel amigo el «perro»; y quién mejor para hacerlo que el cantautor argentino Horacio Guarany en su preciosa –pero a la vez triste, melancólica y desgarradora– «Milonga para mí perro», publicada en 1925

Para quien no lo sepa, la milonga es una composición musical folclórica argentina de ritmo apagado y tono nostálgico que se ejecuta siempre acompañada con la guitarra. De ella –para no alargar demasiado el artículo– solo citaré algunos versos:

(…) » ¡ Si el hombre se vuelve malo/ al hombre le llaman perro! / El perro es un río largo / de amistad y de recuerdos/ Cuando un lazo de tristeza / me viene envolviendo el alma / mi perro se la hace suya / y enseguida me acompaña./…

¡ Si el hombre se vuelve malo/ al hombre le llaman perro…! / ¡qué ofensa para mi perro/compararlo a gente malo…!»

«Cuando llegue septiembre, todo será maravilloso y se ocultará la luz más pronto…» nos decía la letra de una canción de los sesenta, interpretada por –María Ángeles Fernández Rodríguez– una cantante granadina más conocida por el sobrenombre artístico de «Gelu».(…}

Septiembre ya ha llegado.Con él se han ido muchas ilusiones y han nacido otras nuevas. Se han ido los nuevos amigos , se han ido los días felices de playa, se han ido las apacibles sesiones dobles –con bocadillo de tortilla y cervecita fresca incluida– en el cine de verano …se han ido tantas y tantas cosas… que ya apenas las recuerdo.

Con septiembre llega , incluso, la cuenta atrás para la llegada de la fantasmagórica noche de Halloween–antesala de la siempre esperada Navidad– y de la deseado noche de Reyes.

Pero también con septiembre llegan –lo que nunca hubiéramos querido que volviera a ocurrir– las crueles e inhumanas costumbres de abandonar a su aire a nuestras queridas mascotas en las playas, en despoblados descampados o en solitarias gasolineras. Por desgracia, todo esto me recuerda al lastimero estribillo de la entrañable poesía del «Piyayo», pues aunque –«A chufla lo toma la gente, a mí me da pena y me causa un respeto imponente»– Si. Me da mucha pena y rabia encontrar deambulando por los sitios y lugares más insólitos a perros, de distintas razas , tamaños y edad -con o sin pedigrí e incluso con chips identificadores– con la cola entre las patas y la mirada triste,melancólica y perdida en el infinito, como si quisieran reconocer y encontrar en cada voz y en la lejanía a sus dueños, con los que hasta ahora habían compartido felizmente cama, comida, paseos, juegos, caricias y, sobretodo, una feliz vida en familia –con ellos, sus fieles amigos y compañeros– la única, auténtica y verdadera familia que hasta ahora siempre habían conocido y tenido.

Ellos jamás se hubieran imaginado que «su querida familia humana» fuera capaz de abandonarlos, porque «ellos, nunca, nunca lo harían». Quienes hace años que ya peinamos canas, seguimos llevando grabado –a sangre y fuego en nuestro corazón y cerebro– el emotivo slogan de la «Fundación Affinity» del año1988. En el, un coche negro abría su puerta trasera y el conductor dejaba a un perro de raza mastín español en medio de una carretera –triste y sombría– abandonando a toda prisa el lugar, mientras retumbaba una acusadora voz en off que decía: «Él nunca lo haría. No le abandones».

Esta campaña no solo fue emitida en televisión, sino que la imagen del mastín –con la mirada llena de tristeza y observando cómo aquel coche, con su supuesta familia, se alejaba sin poder darle alcance– inundó nuestras retinas y contrajo nuestro miocardio.

Esta imborrable imagen ha sobrevivido y perdurado en el tiempo, e incluso hoy día, puede verse en cualquier hemeroteca y recordarse en muchos hogares de España.

Esta iniciativa nos sensibilizó sobre el abandono estacional de animales de compañia –en especial de perros– de tal modo que, 30 años después, esto sigue siendo una terrible lacra en nuestro país. Esta campaña nos marcó y sensibilizó a todos, pero especial y profundamente a varias generación de niños y adolescentes –hoy ya adultos– dándoles una bofetada de inhumana realidad: los miles de perros que eran abandonadas al final de las vacaciones estivales.

Una publicidad que para muchos fue el inicio de una mayor sensibilidad hacia los animales y de una lucha para frenar su despiadado,frio y cruel abandono .Todo eso era el perfecto «caldo de cultivo» para que una familia que se fuera de vacaciones decidiera dejar abandonado –al hasta ahora su fiel compañero– por haberse convertido en un mero “estorbo” post veraniego.

¿Será también este un nuevo y aciago septiembre en el que nuestras caninas mascotas vuelvan a ser víctimas del egoísmo y de la comodidad de sus dueños? ¿O por el contrario, apreciaremos el valor de su compañía, de su cariño, de su llealtad y de tantas alegrias que nos han dado en los peores momentos y buscaremos pasar con ellos unas eternas vacaciones en familia hasta que la cruel muerte nos separe?

Sobre esto, Horacio Guarany nos vuelve a recordar con sus intimistas versos:

(…)»Si tiene frío en la noche / tirita sin decir nada…/ y si el hambre lo persigue hace del hambre una almohada../para acostarse sobre ella/aguardando madrugadas…/ y se duerme entre hambre y frío/ solito y sin decir nada…»

Por eso , por si alguien lo ha olvidado, vuelvo a repetir –a modo de aldabonazo– ese slogan que nos recuerda:»No le abandones. El nunca lo haría contigo».

Nota: La foto es de mi perro «Golfo», un mestizo de Boxer y Pastor belga mallinois encontrado por mi hija Cristina hace siete años, abandonado en la calle, con apenas cuatro meses.

Pedro Manuel Hernández López, medico jubilado, periodista y ex senador por Murcia.