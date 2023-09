Victor Entrialgo: «El Canelo»

¿Os acordáis de cuando hace veinte años decíamos que ésto iba a pasar? Pues ha pasado, mientras muchos silbaban y siguen silbando.

¿Que veinte años no es nada? En veinte años una Nación se puede ir al carajo. ¿Que cuando se jodió el Perú?

Pues España particularmente desde que Pepiño el conspirador de gasolinera y colegio alemán y el PSOE, hicieron presidente al tontolaba de Zapatero en 2004. Es decir, veinte años comportándose incoherentemente y tomando decisiones erróneas continuadas sin respuesta lógica. Eso es, exactamente, hacer el canelo.

Veinte años despues, el separatismo, con la complicidad de medios corresponsables de lo que está pasando, trata de atacar la lengua común integradora durante siglos y patrimonio mundial de la humanidad, el español, en la misma sede de la soberanía nacional, como modo de atacar a España en el marco de ese golpe continuado de Sanchez y los separatistas.

Aunque haya gente que sigue sin querer enterarse, la que decía que no iba a haber referéndum, ni iban a proclamar la República, ni iban a salir los presos de sangre, ni los violadores, ni los terroristas iban a ser socios del gobierno, ni iba a haber indultos, ni iba a haber amnistía, ni los ninis iban a gobernar la Nación. No se atreverían. Y se atrevieron y siguen chantajeando a la Nación como lo hacían con la muerte y el terror. Todo por culpa de un partido o una secta que permite que un infame subaste la Nación a cambio de seguir en el poder.

En este contexto, un país que si carece manifiestamente de algo además de agua, es de autoridad, en medio de este grave momento histórico, el principal partido de la oposición que parece un pollo sin cabeza desde el sorayismo de Rajoy, presenta a un ocurrente gracioso, un comunicador designado por Feijoo «el ambiguo», que comete una nueva indignidad.

Este chico siempre ha sido así. A Borja Semper como a Albert Rivera los ha venido delatando su querencia por el papel couché despues de que unas chicas sin sustancia e interesadas de revista les dijeran que eran monos. «Y monos eran».

Uno destacó por su valentía inicial en el pais vasco transformada luego comprensiblemente en síndrome de Estocolmo; y el otro por un admirable movimiento ciudadano en Cataluña que en seguida le llevó freudianamente al exhibicionismo y al desnudo.

La erótica del poder les convirtió en unos sobraos que visiblemente ignoran al partido en el que están y a la Nación que representan. Estos tíos que gustosos de llamar la atención, se han creído Velencosos, no son representantes de la Nación.

Esta gente se ha separado de su condición esencial porque han sido elegidos como representantes nuestros. Pero no lo son. Ni siquiera de la Nación. Están separados de los electores españoles, de lo que la nación está pidiendo a gritos. Hacen lo que les da la gana. No es que sean libres, que eso es otra cosa, es que se comportan como starlettes, no con personalidad, sino con impudicia.

Por eso ahora resulta increíble que un PP acomplejado haya rechazado la enmienda de Vox a la norma aplicada antes de ser aprobada, despues de que su representante, despues de anunciarlo él mismo, hiciera el canelo en el peor momento. Veremos si hacen lo mismo en un Senado cuyo presidente acaba de permitir que una senadora prometiera «por la República catalana».

El PP, haciendo el canelo, ha aceptado cosas inaceptables durante este golpe continuado que está llevando a cabo Sanchez con los separatistas, donde sólo Vox ha conservado la dignidad devolviendo el pinganillo y yéndose del hemiciclo.

Una cosa es la prudencia y el sentido de Estado y otra la ambigüedad. Por eso, en cuanto sea posible, Feijoo deberá ceder el sitio a la presidenta de la Comunidad de Madrid Isabel Diaz Ayuso, como modo de no seguir dispersando las fuerzas de la derecha y quizás alguien algún día tenga el valor para abordar la reforma de este sistema de partidos-sectas. En una situación excepcional no caben ambigüedades ni flojedades sino firmeza. Ante la provocadora ofensiva golpista por culpa de la ambición del felón, no es este un momento para la tibieza sino el de un puñetazo en la mesa.

Vivimos desde hace tiempo una dictadura en Cataluña y estamos así en buena parte gracias a la indolencia de Soraya y de Rajoy que, haciendo el canelo, aseguraban sin empacho ni pudor que nada de lo sucedido iba a suceder.

¿No os acordáis de cuando decíamos hace treinta años que todo esto iba a pasar? No éramos exagerados. Nos quedábamos cortos. Pues ha pasado, mientras muchos siguen silbando….

