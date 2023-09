Manuel del Rosal: «La obesidad está de moda»

España es el tercer país de Europa en prevalencia de sobrepeso y el cuarto en obesidad. OMS año 2022.

La obesidad en España está en el 25% de la población, según datos de Unidad Obesidad de 2020.

La Sociedad Española para el Estudio de la Obesidad, en su informe de 2020 expone los efectos que la obesidad causan en la salud. Son estos: ansiedad, depresión, deterioro cognitivo, cáncer, EPOC, asma, apnea del sueño, hígado graso, pero respuesta a las infecciones, dolor lumbar, osteoartrosis, diabetes, alteraciones hormonales, infertilidad, enfermedad renal, hipertensión, infarto, cardiopatías, problemas sociales.

Hay más. Estudio de la Fundación de la Universidad de La Rioja: Influencia del sobrepeso y la obesidad en las discapacidades, el deterioro cognitivo y el rendimiento escolar.” Los resultados muestran que el sobrepeso y la obesidad predisponen y desencadenan cambios en el desarrollo cognitivo, así como en la adquisición de habilidades verbales, motoras y sociales en los niños.

Respecto al coeficiente intelectual y rendimiento escolar los resultados evidenciaron una relación significativa afectando al paciente a nivel social, académico, laboral y económico…” La revista científica Neurología dice esto: “El exceso de peso en la niñez podría resultar en un coeficiente intelectual más bajo” “…afectaría sobre todo a las áreas del racionamiento y de la memoria de trabajo”

Pues señores, a pesar de todo lo expuesto, en España y desde hace tiempo se ha puesto en valor la obesidad. Hemos pasado de marginar la obesidad de cualquier tipo de anuncio televisivo a que los obesos y – sobre todo – las obesas aparezcan en todos y cada uno de ellos anuncien lo que anuncien. Desde el desodorante mostrando axilas rotundas hasta la belleza de las tallas grandes pasando por mensajes políticos en los que se prohíbe la gordofobia y – en algunos casos – se pide castigarla. En el caso de los anuncios varios enalteciendo los cuerpos plenos, no se equivoquen, no son para mostrar como la obesidad es bella, sino para ampliar mercado. En el caso de los mensajes políticos, para nada van dirigidos a mejorar la imagen y la percepción de la obesidad, no; van a la captación de votos.

No hay gordofobia en España, no la ha habido nunca; eso es una mentira más de quienes quieren hacer ver a los gordos que se preocupan por ellos y que luchan por lo que llaman inclusión. Y en esa hipocresía se olvidan o quieren no ver los perjuicios que la obesidad produce en quienes tienen un peso excesivo haciéndoles creer que así están bien y que somos los demás los que estigmatizamos a los gordos y obesos. No, no se estigmatiza a nadie por su aspecto físico y si se advierte de las consecuencias de un sobrepeso, consecuencias enumeradas más arriba y que empiezan en los primeros años de vida. Llegará un momento en que estos falsos mesías de la gordofobia encontraran un nombre eufemístico para que las palabras gordura y obesidad desparezcan del diccionario. Mientras, las personas a las que la naturaleza les ha hecho ser gordas, intoxicadas por los mensajes mediáticos y por los mensajes políticos, olvidarán los problemas derivados del sobrepeso mientras esta pandemia mundial se está convirtiendo en una de las que más crecen, en una de las que más muertes va causando por afectar a los distintos órganos, sistemas y aparatos del cuerpo humano.

