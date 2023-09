Victor Entrialgo De Castro: «El otoño del déspota»

Cuando se despertó el dinosaurio aún seguía allí. Aunque ese microrelato de Monterroso sea hoy nuestra peor pesadilla, la cita que más ha hecho revolverse al monstruo incapaz de empatía es la de «el otoño del patriarca».

Y si el déspota se revuelve y saca su lengua viperina como un ofidio en el hemiciclo cada vez que la oposición invoca la egregia narración es por el pánico que tiene tirano a ese otoño que se avecina.

Así que hasta el día en que los muleros lo saquen de los pelos de la Moncloa, si no es hoy será mañana, no me cansaré de evocar la novela en la que Marquez describe magistralmente el anhelado día en que de forma irremisible y patética sacarán a rastras al tirano de la Moncloa:

Durante el fin de semana los gallinazos se meterán por los balcones y destrozarán a picotazos las mallas de alambre de las ventanas y removerán con sus alas el tiempo estancado en el interior y en la madrugada de lunes la ciudad despertará de su letargo de siglos con una tibia y tierna brisa de muerto grande y de podrida grandeza.

Entonces derribaremos sin embestir los carcomidos muros de piedra fortificada, como querían los más resueltos, ni desquiciar con juntas de bueyes la entrada principal como otros proponían, pues bastará con que alguien los empuje para que cedan con sus golpes los portones blindados de los tiempos heroicos de la casa.

Será como penetrar en el ámbito de otra época porque el aire es más tenue en los pozos de escombros de la vasta guarida del poder. Entre los platos de sobras del almuerzo dominical interrumpido por el pánico veremos el retén en desorden de la guardia fugitiva y el galpón en penumbra donde estan los asesores y oficinas civiles entre los memoriales sin resolver cuyo curso ordinario está siendo más lento que las vidas más áridas.

Sanchez pone la primera piedra donde nunca se habrá de poner la segunda, mientras escudriña la penumbra de los ojos de sus asesores para adivinar lo que no le dicen. Al tirano le hacen reverencia por delante y le hacen pistola por detrás y los reconoce uno a uno con la memoria inapelable del rencor. El poder cree que puede ordenar que quiten la lluvia de donde estorba y la pongan en tierra de sequía. Nadie se mueve, nadie respira, nadie vive sin su permiso.

Aquí lo vemos tratando de prolongar su otoño cuando el cadáver en realidad es el de su doble Patricio Aragonés, no puede ser mayor la semejanza de la novela conla realidad. Y para lograr unos años de gracia que serían meses todo lo más, el déspota está contrayendo una deuda en la que cada español debe 35.000 euros. Casi el doble de la que encontró y cuyas cuotas pagará toda su vida con la moneda que él mismo escogió.

Como todo dictador Sanchez gobierna como si se supiera predestinado a no morirse jamás pues aquello no parece una casa presidencial sino un mercado persa donde se negocian cosas que para el derecho están fuera del comercio mientras los ordenanzas descargan en la trasera de la Moncloa gansas inmensas que han visto al Papa y hablan de subir a la luna, gente que enseña el culo para salir en televisión, burros cargados de fardos con fondos europeos que Calviño no explica e indultos y amnistías para gallinas huidas.

La vaina es que entre el cámbieme esto por aquello y le cambio esto por esto otro se va a formar un cambalache de la puta madre.

Victor Entrialgo