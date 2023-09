Manuel del Rosal: «Blattelea en latín es cucaracha. Blattelea politicus es Cucaracha política»

Se calcula en 355 millones de años los que las cucarachas llevan asentadas en nuestra Tierra. Cuatro especies son las que comúnmente conviven con el hombre: Blattelea germánica, Blattelea americana, Periplaneta australiaseae y Bletta orientalis. A estas especies se ha sumado una nueva que apareció recientemente justo en el momento en que en España se instauró lo que se ha dado en llamar democracia. Esta nueva especie recibe el nombre de Blattelea políticus

“Es mejor encender una vela que maldecir la oscuridad” Confucio

“Podemos perdonar fácilmente a un niño que teme la oscuridad, pero la real tragedia de la vida es cuando los adultos temen a la luz” Platón

“No es labor de los ciudadanos matar a las cucarachas, si no encender la luz para hacer que las cucarachas corran a esconderse”

Porque en este mundo en el que se han alcanzado las más altas cotas de tecnología y progreso científico, la luz sigue viajando a la misma velocidad de siempre, mientras la oscuridad ha alcanzado una velocidad superior a la de la luz, llegando siempre antes a las mentes de los hombres. Y esto ha hecho que el hombre prefiera permanecer en la oscuridad antes que aventurarse en la luz, que buscarla, que sufrirla.

La luz y la verdad molestan a los hombres y mujeres de este siglo – puede que de todos los siglos – La verdad molesta porque te compromete, la luz molesta porque te hace ver lo que no quieres ver que, es curioso, coincide con la verdad. Todo el mundo huye de la verdad y de la luz porque ambas te piden responsabilidad y la responsabilidad es dura y aprieta mientras la irresponsabilidad es blanda, cómoda y a nada obliga. Y no es que los ciudadanos no distingan lo que es bueno para ellos y lo que no lo es, lo que es bueno para España y lo que no lo es, si lo distinguen, pero no se mueven ni hacia la verdad, ni hacia la luz; prefieren la mentira acomodaticia a la verdad desnuda; la oscuridad que te impide ver lo que no quieres ver, aunque sea evidente, a la luz que pone ante sus ojos la realidad ya que la realidad, la mayoría de las veces, es fea.

En la oscuridad es donde se mueven a su antojo las cucarachas. Ellas dominan el mundo oscuro y huyen de la más mínima señal de luz. Llevan milenios sobreviviendo a todo y burlándose del hombre. Sin embargo, no nos causan casi ningún problema. Pero existen otras cucarachas que, además de medrar en la oscuridad, nos causan infinitos problemas sociales, sanitarios, económicos, laborales; incluso de supervivencia. Esas cucarachas han devenido en humanos. Tienen apariencia de humanos, pero son cucarachas más evolucionadas en su aspecto, no en su comportamiento que es el mismo de las cucarachas de siempre: actuar en la oscuridad para medrar a costa de los ciudadanos del común. Odian la luz, una de las formas de hacerlas desaparecer; y la odian por dos motivos: porque la luz las pone al descubierto y porque hace visibles y evidentes sus propósitos, que son vivir privilegiadamente a costa de los ciudadanos que, como prefieren la oscuridad a la luz y la mentira a la verdad; ni las ven ni quieren verlas.

España, desde hace años, años que coinciden con la instauración de la democracia, vive en la oscuridad y, claro, las cucarachas políticas medran sustanciosamente amparadas en ella. Los ciudadanos saben que para hacer huir a las cucarachas basta con encender la luz, pero los ciudadanos – ya lo hemos dicho – nada quieren saber ni de la verdad ni de la luz que a esta acompaña. La última ocasión en que hemos demostrado nuestra inclinación a la oscuridad, ha sido la chapuza de votación del 23J entregando España a quienes no la quieren, sumiéndola aún más en la oscuridad. Y las cucarachas políticas, amparadas en esa oscuridad, campan a sus anchas.

MAROGA