Francisco Iglesias Carreño: «España: De la Nación [una] a su Estado [uno]»

Los más recientes acontecimientos, que están esparcidos sobreabundantemente por todos los medios de comunicación, nos están haciendo volver, una y otra vez, y queramos o no, sobre aquello que ya habíamos leído en tiempos pretéritos, en muchas ocasiones, en el texto constitucional vigente, para cerciorarnos y darnos un grado de autofiabiliad propio del mismo, de forma más que fehaciente, sobre lo que en ella se expone, tanto en su consideración más amplia, y como más en general para tener una visión de todo el conjunto, así como en lo concerniente a diversas partes, más concretas o acotadas, del articulado.

Nuestro proceder ciudadano del ahora, es para visualizar, en aquello que nos alcanza, desde nuestra iniciativa cívica particular [-.- que posible y hasta previsiblemente, imbuidos por la acción mimética del ambiente, pueda ser seguida por otros (con)ciudadanos -.-] y que de antemano exponemos no es profesionalizada, lo que en este enmarcado compendio (del completo texto de la “CE´1978”) se: (1º) expone públicamente, (2º) describe literariamente, (3º) dice textualmente, y no sólo y exclusivamente eso, también en: (4º) la forma en que se hace y/o argumenta, (5º) el trabado léxico que se esgrime, y desde nuestra singular observancia, en lo que: (6º) directa y explícitamente se dice, asi como e igualmente en:(7º) la posible interacción con otros partes del articulado.

Nos hemos vuelto , en gran medida hacia un tratamiento de texto, de ello nos podrán hablar los profesionales del ramo, pero es que como estamos, y habrá que decirlo, ante una normativización que es el marco referencial de todas las demás, se hace perentorio, ùede que hasta obligado, el ver y/o cotejar todos sus resquicios [-.- lingüísticos, literarios u otros -.-] y hasta la visible o pretendida connotación que, en cada tramo de los párrafos [-.- manifestados en su momento por los miembros de la ponencia constitucional -.-], se intuye y/o sopesa, sin olvido tampoco de sus conexiones, del tipo que fueren, en tiempo pasado o con otros textos análogos que, aunque fueran foráneos, sean coetáneos o predecesores.

Del título en adelante, o sea desde donde pone: “Constitución Española” y en siguiéndo, se nos ofrece ahora, ¡precisamente ahora!, cuando electoral y casualmente estamos como estamos, el que del cuarentón texto constitucional, lo miremos y/o remirémos todo, sin quedar nada aparcado, con nuevos ojos y amplios y versátiles enfoques, ¡de cabo a rabo!, para tratar de que, por ninguna causa o motivo, circunstancial y/o lisonjero, su específica formulación, o su esencia conformada, además, ¡claro está!, de su expresividad literaria, que es la que sí es, nada de ello se nos quede, por ninguna circunstancia o motivación, en el tintero.

Aún obra en nuestro poder aquel librito, de pastas marrón/tostado clara,, que profusamente se repartió con el texto completo de la Constitución Española en la antesala del referéndum constitucional del día 6-12-1978, así como también la edición rememorativa del mismo que se efectúo con ocasión del aniversario de los 25 años del texto constitucional y que, dicho sea de paso, se haya en muchos hogares de los ciudadanos de las quince regionalidades españolas que integran constitucionalmente la Nación Española

En el primero se decía en la portada: CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA. Aprobada por las Cortes el 31 de Octubre de 1978. REFERÉNDUM NACIONAL 6 DE DICIEMBRE, al abrirlo, sin nada en la contraportada, repetía la nomenclatura de la portada, para en la página siguiente poner: La Nación española, deseando establecer … ( y ya seguía todo el texto preconstitucional). En el segundo libro (de pasta marrones muy claras y una franja vertical amarilla) , se dice en la portada: CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA sobre un fondo con el escudo de España (ya actualizado) y el recordatorio, bajo símbolo real, que indica 25 ANIVERSARIO 1978/2003. Sigue nada en la contraportada y dos páginas siguientes, para a continuación indicar: CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA . Aprobada por Las Cortes en sesiones del Congreso de los Diputados y del Senado celebradas el 31 de octubre de 1978. Ratificada por el pueblo española en referéndum de 6 de diciembre de 1978. Sancionada por S.M. el Rey ante Las Cortes el 27 de diciembre de 1978. Sigue después el escudo de España y la expresión COMISIÓN ORGANIZADORA DE LOS ACTOS CONMEMORATIVOS DEL 25 ANIVERSARIO DE LA CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA.En la página siguiente dice: Con la colaboración de CORREOS (el símbolo de la entidad) y EDITA BOE. BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO.MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA. Depósito Legal …e IMPRENTA NACIONAL…, para a continuación dos páginas con el sumario y ya, en la cuarta hoja poner: DON JUAN CARLOS I, REY DE ESPAÑA, A TODOS LOS QUE LA PRESENTE VIEREN Y ENTENDIEREN. SABED: QUE LAS CORTES HAN APROBADO Y EL PUEBLO ESPAÑOL RATIFICADO LA SIGUIENTE CONSTITUCIÓN: PREÁMBULO: La Nación española, deseando establecer … ( y ya seguía todo el texto preconstitucional).

En ambos libros se indica, desde el inicio del texto, la expresión: La Nación Española, también se dice: España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho,…, La soberanía nacional reside en el pueblo español,… La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación Española, patria común e indivisible de todos los españoles y reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de la nacionalidades y regiones que la integran [-.- “que la integran” -.-] y la solidaridad entre todas ellas…. La bandera de España está formada por tres franjas …, tienen como misión garantizar la soberanía de España, defender su integridad territorial y el ordenamiento constitucional. … Los ciudadanos y los poderes públicos están sujetos a la Constitución…, … garantiza el principio de legalidad,…, La dignidad de la persona,… Los españoles son iguales ante la ley sin que pueda prevalecer discriminación alguna … Los españoles tienen el derecho y el deber de defender a España…. los derechos y libertades reconocidos… vinculan a todos los poderes públicos… El Rey es el Jefe del Estado, símbolo de su unidad y permanencia …

Volveremos a releer el texto constitucional,… volveremos a sostener que el Título VIII se basa en el Art. 2 de la propia “CE´1978”, que es el gozne de los derechos y de las garantías, volveremos a las comparaciones con los textos constitucionales pretéritos, volveremos a releer meditadamente todo el Preámbulo constitucional que, ¡de siempre!, nos ha parecido muy importante, volveremos a la importancia que siempre hemos dado a todos y cada uno de los ciudadanos españoles y en todas y cada una de sus constitucionalmente iguales quince regionalidades, … volveremos, …, debemos releer otra vez, ¡y las veces que sean precisas!, el texto que mancomunadamente votamos en la fecha del 6-12-1978. Esa acción voluntaria, libre y democrática, del día 6-12-1978, ha permanecido como un hacer propio en cada uno de nosotros y entre nosotros y la hemos transmitido, a través de nuestras sagas familiares, a las siguientes generaciones.

Nosotros, todos los conciudadanos de aquel entonces, contamos para el momento del 6-12-1978, como hemos seguido contando para todos los otros momentos posteriores y , en lo que nos atañe, tenemos que contar, ¡ y todos!, para los siguientes momentos.

Volvamos a releer, ¡y a comentar!, con total respeto a los organismos interpretativos, el texto de la Constitución Española, hagamos de ello, y hasta presencialmente, una voluntaria y libre acción ciudadana.